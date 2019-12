Probeer bij aankopen niets of zo min mogelijk aan te betalen, om problemen bij een eventueel faillissement van het bedrijf te voorkomen. Het veiligste is om pas te betalen bij levering of achteraf, bijvoorbeeld via rembours of acceptgiro. Het bedrijf kan je via zijn algemene voorwaarden niet verplichten tot een aanbetaling van meer dan 50% van het aankoopbedrag. Bij het kopen van dure producten is het beter om het moment van betalen en het moment van levering zo dicht mogelijk bij elkaar te laten liggen.