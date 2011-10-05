Faillissement: hoe werkt het?

Aanvragen faillissement

Een bedrijf kan zijn eigen faillissement aanvragen als:

Hij zijn rekeningen niet meer kan betalen.

Twee of meer schuldeisers heeft.

Er minimaal 1 schuld is die direct kan worden opgeëist.

Ook als consument kun je voor een bedrijf faillissement aanvragen. Je moet hiervoor naar de rechtbank, samen met een advocaat en een andere schuldeiser.

Uitspreken faillissement

De rechter bepaalt of een bedrijf failliet gaat. Dat noem je het uitspreken van het faillissement.

Aanwijzen curator

Als de rechter het faillissement uitspreekt, wijst hij een curator aan. Dat is een onafhankelijk persoon. De curator:

Brengt schulden in kaart.

Onderzoekt hoeveel geld er over is.

Bekijkt hoe dit geld verdeeld moet worden over de schuldeisers.

Legt verantwoording af aan de rechtbank.

Alles staat stil

Zodra het bedrijf failliet gaat, wordt alles 'bevroren'. Dat betekent dat er niets meer wordt geleverd of betaald, totdat de curator alles heeft uitgezocht.

Verdeling

Als er meer bezittingen zijn dan schulden, kan er geld worden verdeeld. In de wet staat in welke volgorde dat moet gebeuren. Consumenten staan bij deze verdeling achteraan in de rij. Eerst moeten onder andere de curator en de overheid worden betaald. Er blijft dan niet altijd geld over voor consumenten.

Wat kun je het beste doen?

Neem contact op met de curator en meld je als schuldeiser. Doe dat ook schriftelijk per brief of e-mail. Vraag in je brief aan de curator om:

Het product te leveren, of

Akkoord te gaan met ontbinding van de overeenkomst. Dat betekent dat je de overeenkomst ongedaan maakt en je je geld terug wil.

Bekijk hier wat je per situatie kunt doen:

Waar vind ik de curator?

Als je nog geld tegoed hebt van een failliet bedrijf, moet je je melden bij de curator. Je vindt de curator en zijn contactgegevens:

In de faillissementsaankondiging.

De website van het failliete bedrijf.

Bij de Kamer van Koophandel (KvK).

In het Centraal Insolventieregister.

Tips

Probeer bij aankopen niets of zo min mogelijk aan te betalen. Het veiligste is om pas te betalen bij levering of achteraf. Dus pas nadat je het product hebt ontvangen.

Een bedrijf kan vragen om een aanbetaling tot 50% van het aankoopbedrag. Het moet dan wel in zijn algemene voorwaarden staan. Kies je voor een aanbetaling? Zorg dan dat het product zo snel mogelijk wordt geleverd. Zodat de tijd tussen betaling en levering zo kort mogelijk wordt.

Betaalde je met creditcard of PayPal? Neem dan contact op met de creditcardmaatschappij of dien een geschil in bij PayPal. Vaak krijg je je geld terug als de aankoop niet is geleverd.

Check of het bedrijf een garantieregeling heeft bij faillissement. Koop je bijvoorbeeld in een CBW-erkende woonwinkel een product? Dan heb je bij faillissement recht op levering door een andere aangesloten winkel. Een aanbetaling aan de failliete winkel wordt meestal verrekend met de nieuwe prijs. Lees de voorwaarden goed door. De aanbetalingsregeling geldt bijvoorbeeld niet voor online aankopen. Ook kan er een maximum zijn bij de hoogte van de te verrekenen aanbetaling.

Wil je weten of een bedrijf financieel gezond is, voordat je ergens iets koopt? Dan kun je: Bij de Kamer van Koophandel een jaarrekening opvragen. Maar een jaarrekening lezen is niet zo makkelijk. In het Centraal Insolventieregister kijken of er uitstel van betaling is gevraagd. Dat heet ‘surseance van betaling’. Online zoeken naar klachten over leveringsproblemen. Of klachten over het terugsturen van artikelen. Als een bedrijf misschien al failliet gaat kun je soms al informatie vinden over dit soort zaken.



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