Faillissement en cadeaubonnen

Helaas is de kans klein dat je iets terugkrijgt voor je cadeaubon als een bedrijf uitstel van betaling krijgt of failliet is verklaard. Je kunt contact opnemen met de bewindvoerder/curator die de zaken voor het bedrijf behartigt.

Wat zijn je rechten?

Een cadeaubon geeft je geen recht op geld, maar is een vordering op de winkel waar de bon is gekocht. Helaas staan consumenten helemaal achter in de lijn van schuldeisers en dat maakt de kans erg klein dat je nog iets terugkrijgt.

Wat kun je zelf doen?

Je wilt het bedrag dat op de cadeaubon staat opeisen bij de winkel. Bij een faillissement kun je je vordering per brief bij de curator die het faillissement afhandelt voorleggen. In het Centraal Insolventieregister kun je nagaan wie de curator is, vaak staat ook op de website van de winkel meer informatie. Stuur altijd kopieën van bewijsstukken mee, zoals een kopie van de cadeaubon.



Mocht er sprake zijn van een doorstart van de winkel, dan kan het zijn dat de cadeaubon weer wordt geaccepteerd. Maar dat wordt pas duidelijk op het moment van een doorstart.

Lees meer: