Faillissement en cadeaubonnen

Wat zijn je rechten?

Een cadeaubon geeft je een tegoed bij een bedrijf om iets te kopen of te doen. Het geeft je dus geen recht op geld. Hoelang je cadeaubon geldig is, hangt af van de afspraken.

Gaat een bedrijf failliet? Of krijgt het van de rechter uitstel van betaling? Dan kun je je cadeaubon waarschijnlijk op dat moment niet meer gebruiken. Dat komt omdat het bedrijf dan tijdelijk niets meer mag leveren of betalen.

Soms kun je na een faillissement nog een bepaalde periode je cadeaubon gebruiken. Bekijk daarom de website van het bedrijf. Misschien staat hier al informatie hoe zij omgaan met cadeaubonnen bij een faillissement. Of vraag het na bij de klantenservice van de winkel.

Keurmerk Cadeaukaarten

Heb je een cadeaubon met het Keurmerk Cadeaukaarten? Deze bon behoudt zijn waarde bij een faillissement. Dat komt omdat het tegoed op de bon is veiliggesteld. Het wordt gestort bij een aparte stichting derdengelden. Op de website van Stichting Keurmerk Cadeaukaarten kun je zien welke bedrijven zijn aangesloten. En welke aanvullende regels er gelden voor deze cadeaubonnen.

Cadeaubon in handen? Meld je als schuldeiser

Bij faillissement of uitstel van betaling mag een bedrijf niet meer zijn eigen geldzaken regelen. De rechter vraagt iemand van buiten het bedrijf om dit te doen. Die onderzoekt hoeveel geld er nog is en hoe dit onder de schuldeisers moet worden verdeeld. Dit is:

De curator als het bedrijf failliet is.

De bewindvoerder als het bedrijf uitstel van betaling krijgt.

Cadeaubon melden

Als houder van een cadeaubon sta je helaas achteraan in de rij van schuldeisers. Dat maakt de kans erg klein dat je nog iets terugkrijgt. Toch is het verstandig om je te melden als schuldeiser. Dat hoeft niet moeilijk te zijn:

Zoek in het Centraal Insolventieregister of bij de Kamer van Koophandel wie de curator of bewindvoerder is.

Stuur de curator of bewindvoerder een brief of e-mail. Schrijf daarin dat je een cadeaubon hebt. En wat de waarde van de bon is.

Stuur altijd kopieën van bewijsstukken mee, zoals een kopie van de cadeaubon.

Doorstart

Soms krijgt een failliete onderneming een 'doorstart'. Dat betekent dat het bedrijf weer verder mag. In dat geval kun je de cadeaubon waarschijnlijk weer gebruiken. Maar dat is pas duidelijk op het moment van een doorstart.