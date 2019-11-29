Juridische procedure

Als de verkoper niet eerlijk is over zijn bedoelingen of als hij bijvoorbeeld relevante informatie achterhoudt, dan spreken we van misleiding. Word je op indringende wijze onder druk gezet om een product te kopen, dan is dat agressieve verkoop.
Vaak gaat het om misleiding, bijvoorbeeld in gevallen waarbij een bedrijf de zaken mooier voorstelt dan ze zijn. Als het echt om oplichting gaat, dan is aangifte doen bij de politie nuttig maar verwacht er niet te veel van.
Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn 3 manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.