Hoe start je een juridische procedure wanneer je klacht niet naar tevredenheid is opgelost? Wat zijn je rechten bij faillissement van een bedrijf of als je bent misleid of opgelicht? Lees wat je kunt doen.

Conflicten en geschillen

Incasso en deurwaarder

Faillissement

Misleiding

Misleiding en agressieve verkoop

Als de verkoper niet eerlijk is over zijn bedoelingen of als hij bijvoorbeeld relevante informatie achterhoudt, dan spreken we van misleiding. Word je op indringende wijze onder druk gezet om een product te kopen, dan is dat agressieve verkoop.

Oplichting

Opgelicht door een bedrijf

Vaak gaat het om misleiding, bijvoorbeeld in gevallen waarbij een bedrijf de zaken mooier voorstelt dan ze zijn. Als het echt om oplichting gaat, dan is aangifte doen bij de politie nuttig maar verwacht er niet te veel van.

Overig

Aansprakelijkheid

Afhankelijk van het soort schade en de kosten kun je de verkoper of fabrikant van het product aansprakelijk stellen voor de schade.

