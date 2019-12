Wat kost een advocaat?

Een klacht over een product of dienst kan zomaar in een geschil uitmonden waar je niet uitkomt. Je hebt verschillende opties om je recht te halen. Eén daarvan is het inschakelen van een advocaat, maar dit is prijzig. We vroegen in najaar 2018 aan 460 advocatenkantoren om inzage in hun tarieven, waarvan er 38 reageerden. Op basis hiervan zetten we de verschillende kostenposten voor consumentenkwesties op een rij.

Uurtarief en reiskosten

Het uurtarief van een advocaat is in consumentenrechtzaken gemiddeld €200, blijkt uit reacties van de 38 kantoren. Het tarief en de tijd die aan de zaak wordt besteed kan afhangen van de ervaring van de advocaat en de complexiteit van de zaak. Administratieve werkzaamheden gebeuren weleens kosteloos. Voor reistijd geldt soms een lagere prijs, zoals de helft van het uurtarief. Bij veel kantoren staat de tariefinformatie niet op de website.

Btw en toeslagen

Let erop dat de advocaatkosten inclusief 21% btw zijn. Vaak wordt het tarief exclusief opgegeven. Ook rekenen sommige kantoren bovenop het uurtarief ‘kantoorkosten’ van 5% of 6%. Op die manier ben je een stuk duurder uit dan op het eerste gezicht lijkt. Bij spoedkwesties en ‘specialistische zaken’ kan de advocaat ook een opslag rekenen.

Advocaatkosten per dienst

Aan welke advocaatkosten kun je nu denken voor hulp bij een geschil met bijvoorbeeld een aannemer of meubelzaak (consumentenrecht)? Dit verschilt per kwestie en per stap die de advocaat voor je zet. Onderstaande totaalkosten zijn gemiddelden inclusief btw, berekend op basis van de grove schattingen van advocatenkantoren.

Een juridische beoordeling van je geschil en een juridische brief € 350 Hulp bij een procedure bij de Geschillencommissie € 1450 Hulp bij een procedure bij de rechter € 2250

De kosten kunnen per advocaat honderden tot duizenden euro’s verschillen. Ook hangt het ervan af hoe ver je zelf wil gaan of hoe hoog het bedrag is waar het geschil om draait. Bij consumentengeschillen zal een advocaat vaak te duur zijn, in verhouding tot het financiële belang.

Prijsafspraken

De meeste advocaten spreken op verzoek ook een vaste prijs voor af voor (standaard)zaken. Dat scheelt verrassingen achteraf. Doet de advocaat dit niet, vraag dan vooraf een gespecificeerde offerte en tussentijdse updates over de hoogte van de kosten.

Bijkomende kosten rechtszaak

Bovenstaande kosten zijn alleen nog de kosten die je aan de advocaat betaalt. Komt de zaak voor de rechter, houd dan ook nog rekening met bijvoorbeeld griffierechten en de kosten voor eventuele deskundigen. Griffierechten zijn kosten voor behandeling van de zaak door de rechter. De hoogte hiervan hangt onder andere af van het soort zaak en de hoogte van de vordering.

Gewonnen zaak, toch kosten

Win je een rechtszaak, dan krijg je vaak slechts een klein deel van alle kosten vergoed. Dat is anders als de verliezer misbruik maakt van zijn recht om te procederen. Of wanneer deze ‘onrechtmatig’ heeft gehandeld, zoals wanneer de zaak vooraf duidelijk kansloos is. In alle andere gevallen worden de kosten vergoed aan de hand van een staffel. Dat betekent dat het bedrag afhankelijk is van de hoogte van de vordering en de verrichte werkzaamheden door de advocaat, zoals het indienen van een schriftelijk stuk. Soms krijg je niets terug. Bijvoorbeeld als het toch niet tot een uitspraak komt en partijen afspreken hun eigen advocaatkosten te dragen.

Tips: advocaatkosten omlaag krijgen

Kijk of je in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

Advocaten mogen zelf hun tarieven bepalen. Onderhandel dus en maak prijsafspraken.

Check of het eerste gesprek gratis is en of er een kosteloos (telefonisch) spreekuur is.

Je kunt vaak besparen op voorwerk. Zet bijvoorbeeld zelf alle feiten helder op papier en verzamel en orden stukken.

Maak afspraken over momenten voor tussentijdse updates over de tijdsbesteding en kosten.

Check wat de kosten zijn voor tussentijdse vragen of overleg (per e-mail, telefoon of persoonlijk) en maak hier afspraken over.

Vraag een gespecificeerde offerte vooraf met alle mogelijke kostenposten (zoals kantoorkosten, btw, andere toeslagen, administratie- en reiskosten).

Voor een indicatie van de uurtarieven van advocaten (inclusief btw) per plaats zie de website van hellolaw.nl.

Andere juridische hulp

Vaak zijn er andere, goedkopere manieren dan een advocaat inschakelen om je recht te halen.

In veel zaken kunnen consumenten ook zelf actie ondernemen, bijvoorbeeld met gratis voorbeeldbrieven. Ook kunnen medewerkers van de Consumentenbond een juridische brief schrijven of bemiddelen.

Vaak kun je terecht bij een van de geschillencommissies. De kosten hiervoor (klachtengeld) verschillen per commissie.

Bij een klacht over een financieel dienstverlener kun je kosteloos terecht bij het Kifid.

Ga naar een rechtswinkel voor juridisch advies. Met weinig inkomen kun je terecht bij het Juridisch Loket (betaald telefoonnummer).

Klop aan bij je rechtsbijstandverzekeraar. Dan heb je bij een procedure (onder bepaalde voorwaarden) het recht zelf een advocaat te kiezen. Soms geldt er wel een grensbedrag (franchise) voor een claim.

