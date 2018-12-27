Wat kost een advocaat?

Een klacht over een product of dienst kan in een juridisch probleem veranderen. Kom je er niet uit, dan heb je verschillende mogelijkheden om je recht te halen. Eén daarvan is het inschakelen van een advocaat.

Prijs van een advocaat

Voor een advocaat betaal je vaak een uurtarief. Dat kan €200 tot €300 per uur zijn, maar verschilt per advocaat. Hier kunnen nog bedragen bij komen:

Wordt de prijs genoemd zonder BTW? Dan komt er nog 21% bovenop.

Soms worden er 'kantoorkosten' gerekend. Je betaalt dan extra.

Bij spoedkwesties of specialistische zaken wordt soms ook een toeslag gerekend.

Voor sommige werkzaamheden betaal je een lagere prijs:

Sommige administratieve werkzaamheden worden niet in rekening gebracht.

Voor reistijd geldt soms een lagere prijs, zoals de helft van het uurtarief.

Prijsafspraken

Advocaten mogen zelf hun tarieven bepalen. Onderhandel dus over de prijs en probeer een vast bedrag af te spreken. Dat scheelt verrassingen achteraf. Lukt het niet om een vaste prijs af te spreken? Vraag dan vooraf om een gespecificeerde offerte, met daarin:

Het uurtarief, inclusief BTW.

Een inschatting van het aantal uren.

De kosten van tussentijdse updates.

De kosten van tussentijdse vragen of overleg (per e-mail, telefonisch of persoonlijk).

Alle mogelijke kostenposten, zoals toeslagen, kantoor-, administratie- en reiskosten.

Vraag tussentijdse updates over de hoogte van de kosten. Houd in de gaten dat je niet meer aan kosten betaalt, dan wat de zaak je mogelijk oplevert.

Bijkomende kosten rechtszaak

Komt een zaak voor de rechter, dan krijg je te maken met extra kosten:

Griffierechten. Dat zijn kosten voor behandeling van de zaak door de rechter.

Kosten voor deskundigen.

Administratieve kosten, zoals kosten voor het opvragen van belangrijke documenten.

Bij verlies betaal je mogelijk de proceskosten van je tegenpartij. Dat noem je een 'proceskostenveroordeling'.

Ook als je een zaak wint, blijf je soms met kosten zitten:

Als je tegenpartij niet wordt veroordeeld in de proceskosten.

Als je tegenpartij wel wordt veroordeeld in de proceskosten, wordt er gewerkt met een 'staffel voor kosten'. Dat betekent dat de proceskostenveroordeling afhangt van het bedrag dat je hebt geëist. En werkzaamheden van de advocaat zoals het indienen van een schriftelijk stuk.

Soms kun je meer kosten vergoed krijgen dan de 'staffel'. Bijvoorbeeld als:

De verliezer misbruik maakt van zijn recht om te procederen.

De verliezer 'onrechtmatig' heeft gehandeld, zoals wanneer de zaak vooraf duidelijk kansloos is.

Gratis inloopspreekuren

Via inloopspreekuuradvocaat.nl vind je verschillende advocaten met een gratis inloopspreekuur. Je kunt dan je probleem uitleggen en advies krijgen. Krijg je niet direct antwoord, dan word je mogelijk doorverwezen of is er een vervolgafspraak. Daar kunnen kosten voor worden gerekend. Vraag vooraf hoe lang een gratis inloopspreekuur duurt. Zo weet wat je kunt verwachten.

Advocaat zoeken

Niet alle advocaten zijn aangesloten bij inloopspreekuuradvocaat.nl. Zoek je een advocaat? Dan kun je je zoektocht ook uitbreiden door op andere manieren te zoeken. Lees hierover meer op hoe vind ik een advocaat.

Tips: bespaar op advocaatkosten