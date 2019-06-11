Klacht voorleggen aan het Kifid

Wat is het Kifid

Kifid is een afkorting voor Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Het Kifid behandelt klachten tussen financiële dienstverleners en hun klanten. Dit doen ze onafhankelijk en onpartijdig. Zo kan het een oplossing bieden voor je financiële klacht. En hoef je niet direct naar de rechter.

Behandeling van de klacht is gratis. Pas als je tegen een uitspraak in beroep gaat, betaal je kosten.

Welke zaken kan het Kifid behandelen

Heb je een klacht over een financieel product of een financiële dienst? En kom je er met de dienstverlener niet uit? Dan kun je vaak terecht bij het Kifid. Het gaat bijvoorbeeld om klachten over een:

Bank

Verzekering

Hypotheek

Betaaldienst

Kredietverstrekker

Financiëel adviseur

Incassodienstverlener

Kredietregistratie bij BKR

Wanneer kan ik naar het Kifid

Controleer of de financiële dienstverlener is aangesloten bij het Kifid.

Je moet je klacht eerst hebben gemeld bij de financiële dienstverlener. En hij moet een redelijke tijd krijgen om te reageren. Vaak is dit 8 weken.

Krijg je van je financiële dienstverlener een afwijzingsbrief? Dan moet je binnen 3 maanden je klacht melden bij het Kifid. Of meld je klacht binnen een jaar nadat je voor het eerst je klacht bij de dienstverlener hebt gemeld.

Hoe werkt het Kifid

Het Kifid neemt contact met je op om je klacht te bespreken. Daarnaast neemt het Kifid contact op met de financiële dienstverlener. Zo wordt alle informatie verzameld. Daarna besluit het Kifid hoe de klacht wordt behandeld. Dat kan met een brief of via een hoorzitting.

Wordt er gekozen voor een hoorzitting? Dan worden jij en de financiële dienstverlener uitgenodigd bij het Kifid. Tijdens de hoorzitting zal het Kifid via bemiddeling proberen de klacht op te lossen. Lukt dat? Dan is de zaak gesloten. Maar als bemiddeling mislukt, doet het Kifid meestal een (bindende) uitspraak.

Op de website van het Kifid vind je hoe je een klacht kunt indienen. Je kunt ook eerst een sneltest doen om te bekijken of het Kifid de klacht kan behandelen.

Juridisch advies

In 2025 behandelde Kifid 3191 klachten. Daarvan zijn 1513 zaken opgelost via bemiddeling of een schikking. In bijna 1100 klachtzaken kwam het tot een bindende uitspraak.

Een advocaat of jurist is niet verplicht. Maar vaak is het verstandig om een jurist mee te nemen. De financiële dienstverlener doet dat waarschijnlijk ook.

Andere klachtencommissies

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Wij bieden onderstaande diensten aan voor hulp bij bijna alle consumentenproblemen. Bij kwesties over Kifid kan de benodigde hulp net anders zijn. Bel daarom onze juridische experts voor advies.