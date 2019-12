Klacht voorleggen aan het Kifid

Heb je een klacht over je bank, verzekeraar, financieel adviseur of een andere financiële dienstverlener? Als de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld of als een reactie uitblijft, kun je naar het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid).

Voordat je terecht kunt bij het Kifid, moet je eerst de interne klachtenprocedure van de financiële dienstverlener hebben doorlopen. Als die schriftelijk laat weten dat er geen oplossing is of als hij niet binnen 6 weken reageert, dan kun je de klacht online indienen bij het Kifid.

In het Dienstverleners register kun je controleren of de financiële dienstverlener is aangesloten bij het Kifid.

Je moet de klacht indienen binnen een jaar na het melden van de klacht aan de financiële instelling of binnen 3 maanden na de afwijzingsbrief.

Het indienen van een klacht bij het Kifid is kosteloos.

Het Kifid neemt eerst contact op om jouw klacht door te spreken. Daarnaast neemt het Kifid contact op met de financiële dienstverlener. Als alle informatie binnen is, besluit de Geschillencommissie van het Kifid hoe de klacht wordt afgehandeld. Dat gebeurt schriftelijk, tenzij de commissie vindt dat er een persoonlijke toelichting nodig is. Beide partijen worden hiervoor uitgenodigd. Het is raadzaam een jurist mee te nemen, want de financiële dienstverlener doet dat ook. Tijdens de hoorzitting zal het Kifid via bemiddeling proberen om tot een oplossing te komen. Als deze bemiddeling slaagt (dat gebeurt bij ongeveer een derde van de behandelde klachten) dan is de zaak gesloten. Als de bemiddeling niet tot een oplossing leidt, zal het Kifid een (meestal bindende) uitspraak doen.

Op de website van het Kifid vind je hoe je een klacht kunt indienen. Je kunt ook eerst een sneltest doen om te bekijken of het Kifid de klacht kan behandelen.

De Consumentenbond is van mening dat het Kifid ondergebracht moet worden bij stichting De Geschillencommissie. Daarmee is de onafhankelijkheid beter gewaarborgd. Ook wordt de afhandeling van klachten over financiële producten en diensten in lijn gebracht met de werkwijze in meer dan 50 andere sectoren.

Andere instanties waar je met een klacht terecht kunt