Klacht over advocaat

Bijgewerkt op:1 juli 2026
Als je een klacht hebt over je advocaat, is het goed om dit eerst met elkaar te bespreken. Zo zorg je ervoor dat je advocaat ook op de hoogte is van de klacht. En misschien kun je het probleem met elkaar oplossen. Lukt dat niet? Vraag dan naar de interne klachtenregeling.
Ieder advocatenkantoor heeft een interne klachtenregeling. Daarin staat:
Binnen een maand moet je een antwoord krijgen op je klacht. Het kan langer duren als de advocaat daar een goede reden voor heeft.
Krijg je via de interne klachtenregeling geen gelijk? Dan kun je verschillende dingen doen. Bijvoorbeeld naar de 'lokale deken', rechter of geschillencommissie. Kijk eerst in de interne klachtregeling. Daar wordt soms verwezen naar een specifieke procedure.
Advocaten moeten zich goed gedragen. Doen zij dat niet? Dan kan er een tuchtklacht worden ingediend. Het gaat dan om klachten zoals:
De tuchtklacht kan gaan over je eigen advocaat of over de advocaat van je tegenpartij. Je tuchtklacht stuur je naar de lokale orde van het gebied waar de advocaat werkt. Kijk op de website van de Orde van Advocaten voor informatie over:
Iedere lokale orde heeft een Deken. Dat is een persoon die:
Krijg je geen gelijk bij de deken? Dan kun je naar de Raad van Discipline. En in hoger beroep naar het Hof van Discpline. Zowel de Raad als het Hof zijn een tuchtrechter.
De tuchtrechter kan de advocaat maatregelen opleggen, zoals een:
Gaat je klacht alleen over de hoogte van je rekening? Dan is het geen tuchtklacht. In dat geval moet je met je klacht naar de rechter of Geschillencommissie.
Voor klachten over de kwaliteit van de dienstverlening, hoogte van de rekening of schade door een fout kun je naar de rechter. Je kunt ook naar de Geschillencommissie Advocatuur, maar dan moet de advocaat hier wel bij zijn aangesloten. Kijk hiervoor in de interne klachtenregeling.
Incasseert de advocaat een bedrag voor jou bij een ander? Sinds 1 oktober 2024 kun je ook voor klachten over incassodienstverlening terecht bij de Geschillencommissie Advocatuur.
Als een advocaat niet is aangesloten, kun je soms toch bij de Geschillencommissie terecht. Dat is het geval als:
De Geschillencommissie, Consumentenbond en de Nederlandse Orde van Advocaten werkten samen aan de Geschillencommissie. Vanaf 1 januari 2022 stopte de Nederlandse Orde van Advocaten de samenwerking. De Geschillencommissie Advocatuur is wel doorgegaan, maar met minder aangesloten advocaten. Kies bij voorkeur een advocaat die is aangesloten bij de Geschillencommissie. Dit kun je:
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