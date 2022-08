Klacht over advocaat

Bespreek je klacht

Als je een klacht hebt over je advocaat, is het goed om deze eerst met elkaar te bespreken. Op die manier zorg je ervoor dat je advocaat ook op de hoogte is van de klacht. En misschien kun je de klacht gelijk met elkaar oplossen. Lukt dat niet? Vraag dan naar de interne klachtenregeling.

Stuur je klacht naar de klachtenfunctionaris

Ieder advocatenkantoor heeft een interne klachtenregeling. Daarin staat:

Hoe je je klacht bij het kantoor kunt indienen.

De procedure van de klachtbehandeling.

Wie de klachtfunctionaris is. Een klachtfunctionaris behandelt je klacht. Dat kan de advocaat zelf zijn, maar ook een ander.

Binnen een maand moet je een antwoord krijgen op je klacht. Het kan langer duren als de advocaat daar een goede reden voor heeft.

Vervolgstap

Krijg je via de interne klachtenregeling geen gelijk? Dan kun je verschillende dingen doen. Kijk eerst in de interne klachtregeling. Daar wordt soms verwezen naar een specifieke procedure.

Lokale Deken

Advocaten moeten zich goed gedragen. Doen zij dat niet? Dan kan er een tuchtklacht worden ingediend. Het gaat dan om klachten zoals:

De advocaat heeft iets onzorgvuldigs gedaan. Of zich op een slechte manier gedragen.

De advocaat heeft juist iets niet gedaan, terwijl hij wel iets had moeten doen.

De advocaat heeft zich niet gehouden aan:

- De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

- De verordeningen van de Nederlandse orde.

De tuchtklacht kan gaan over je eigen advocaat of over de advocaat van je tegenpartij. Je tuchtklacht stuur je naar de lokale orde van het gebied waar de advocaat werkt. De ‘lokale Deken’ houdt toezicht en onderzoekt je tuchtklacht. Dit duurt gemiddeld 6 maanden. De Deken kan bemiddelen. Maar als bemiddeling niet lukt zal hij zeggen wat voor uitspraak hij van de tuchtrechter verwacht. De Deken kan zelf geen maatregelen opleggen.

Tuchtrechter

Krijg je geen gelijk bij de deken? Dan kun je naar de Raad van Discipline. En in hoger beroep naar het Hof van Discpline. Zowel de Raad als het Hof zijn een tuchtrechter.

De tuchtrechter kan de advocaat maatregelen opleggen, zoals een:

Waarschuwing of berisping.

Geldboete.

Schorsing. Dat betekent dat de advocaat tijdelijk zijn werk niet mag doen.

Schrapping. Dat betekent dat de advocaat zijn werk niet meer mag doen.

Gaat je klacht alleen over de hoogte van je rekening? Dan is het geen tuchtklacht. In dat geval moet je met je klacht naar de rechter of Geschillencommissie.

Rechter of Geschillencommissie

Voor klachten over de kwaliteit van de dienstverlening, hoogte van de rekening of schade door een fout kun je naar de rechter. Je kunt ook naar de Geschillencommissie Advocatuur, maar dan moet de advocaat hier wel bij zijn aangesloten. Kijk hiervoor in de interne klachtenregeling.

Uitzondering

Als een advocaat niet is aangesloten, kun je soms toch bij de Geschillencommissie terecht. Dat is het geval als:

Jij en je advocaat allebei naar de Geschillencommissie willen.

Jullie hiervoor samen een akte van compromis invullen.

Vind een advocaat

De Geschillencommissie, Consumentenbond en de Nederlandse Orde van Advocaten werkten samen aan de Geschillencommissie. Vanaf 1 januari 2022 stopte de Nederlandse Orde van Advocaten de samenwerking. De Geschillencommissie Advocatuur is wel doorgegaan, maar met minder aangesloten advocaten. Kies bij voorkeur een advocaat die is aangesloten bij de Geschillencommissie. Dit kun je: