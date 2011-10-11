Bijgewerkt op:8 juli 2026
Krijg je een rekening van een incassobureau? Controleer dan eerst de rekening en de incassokosten.
Is de rekening niet terecht? Protesteer met een brief en vraag om bewijs. Geef ook duidelijk aan dat je niet betaalt. Een incassobureau moet eerst bewijzen dat de rekening terecht is. Leden helpen we op weg met onze voorbeeldbrieven.
Is de rekening terecht? Betaal en voorkom extra kosten. Vraag naar een betalingsregeling als je de rekening niet in 1 keer kunt betalen.
Een incassobureau mag eisen dat je een openstaande rekening betaalt. Dat doet hij namens een bedrijf. Zoals een winkel waar je een product kocht, maar niet betaalde.
Het incassobureau moet zich houden aan de wet. Zo zijn er regels over:
Een incassobureau mag geen officiële documenten maken, zoals een dagvaarding. Alleen een gerechtsdeurwaarder mag een dagvaarding afgeven of versturen.
Stuurt een incassobureau je een 'conceptdagvaarding'? Dan lijkt het alsof het incassobureau een gerechtsdeurwaarder is. Of het lijkt erop dat er al een deurwaarder betrokken is. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Een conceptdagvaarding kan bedoeld zijn om je te overtuigen om te betalen. Maar het is niet hetzelfde als een dagvaarding van een deurwaarder. Laat je dus niet op het verkeerde been zetten.
Incassobureaus kunnen je flink onder druk zetten. Voel je je geïntimideerd? Of gaat er iets anders mis? Dien dan een klacht in.
Wij bieden onderstaande diensten aan voor hulp bij bijna alle consumentenproblemen. Bij kwesties rondom incassokosten en incassobureaus kan de benodigde hulp net anders zijn. Door snel oplopende kosten heb je vaak weinig tijd. Bel daarom onze juridische experts voor advies.
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