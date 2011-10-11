Check je rekening

Krijg je een rekening van een incassobureau? Controleer dan eerst de rekening en de incassokosten.

Is de rekening niet terecht? Protesteer met een brief en vraag om bewijs. Geef ook duidelijk aan dat je niet betaalt. Een incassobureau moet eerst bewijzen dat de rekening terecht is. Leden helpen we op weg met onze voorbeeldbrieven.

Is de rekening terecht? Betaal en voorkom extra kosten. Vraag naar een betalingsregeling als je de rekening niet in 1 keer kunt betalen.

Wat mag een incassobureau?

Een incassobureau mag eisen dat je een openstaande rekening betaalt. Dat doet hij namens een bedrijf. Zoals een winkel waar je een product kocht, maar niet betaalde.



Het incassobureau moet zich houden aan de wet. Zo zijn er regels over:

De hoogte van de incassokosten. En vanaf wanneer deze mogen worden gerekend.

De kwaliteit van incassobureaus. Zo moet een incassobureau: Duidelijk uitleggen hoe de rekening is opgebouwd, waar het vandaan komt en wat je rechten en plichten zijn. Een klachtenregeling hebben. Zodat je weet hoe je een klacht kunt indienen en hoe snel je klacht wordt behandeld.

Verplichte registratie in een incassoregister.

Wat mag een incassobureau niet?

Een incassobureau mag je niet onredelijk onder druk zetten.

Een incassobureau mag je niet tussen 20.00 uur en 7.00 uur bellen, mailen of op je stoep staan. Ook op zon- of feestdagen mag je niet worden lastiggevallen.

Een incassobureau mag geen beslag leggen.

Geen officiële documenten

Een incassobureau mag geen officiële documenten maken, zoals een dagvaarding. Alleen een gerechtsdeurwaarder mag een dagvaarding afgeven of versturen.

Stuurt een incassobureau je een 'conceptdagvaarding'? Dan lijkt het alsof het incassobureau een gerechtsdeurwaarder is. Of het lijkt erop dat er al een deurwaarder betrokken is. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Een conceptdagvaarding kan bedoeld zijn om je te overtuigen om te betalen. Maar het is niet hetzelfde als een dagvaarding van een deurwaarder. Laat je dus niet op het verkeerde been zetten.

Klachten over incassobureaus

Incassobureaus kunnen je flink onder druk zetten. Voel je je geïntimideerd? Of gaat er iets anders mis? Dien dan een klacht in.

Gaat je klacht over het gedrag van het incassobureau? En is het incassobureau aangesloten bij de NVI (Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen)? Dan kun je een klacht indienen bij het Kifid.

Gaat je klacht over de rekening of incassokosten? Dan kun je niet naar het Kifid, maar moet je naar de rechter.

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Diensten van de Consumentenbond

Wij bieden onderstaande diensten aan voor hulp bij bijna alle consumentenproblemen. Bij kwesties rondom incassokosten en incassobureaus kan de benodigde hulp net anders zijn. Door snel oplopende kosten heb je vaak weinig tijd. Bel daarom onze juridische experts voor advies.