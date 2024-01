Wat is afkoop?

Als je een geschil hebt gaat dat vaak samen met een financieel belang. Met een rechtsbijstandsverzekering verzeker je je tegen juridische hulp bij geschillen. Toch kan de verzekeraar besluiten het schadebedrag aan je uit te betalen. Dat wordt ook wel afkopen genoemd. Je wordt daarmee schadeloos gesteld. De verzekeraar hoeft daarna geen juridische bijstand meer te verlenen voor dat geschil.

De verzekeraar gaat niet zomaar over tot afkoop. Zijn de kosten die de verzekeraar maakt voor het in behandeling nemen van je zaak hoger dan het belang van de zaak? Dan zal de verzekeraar vaak kiezen voor afkoop. Dit is namelijk goedkoper. Om die reden is er in de polisvoorwaarden een afkoopregeling opgenomen.

Je rechtsbijstandsverzekeraar kan afkoop al na de eerste beoordeling voorstellen. Maar soms is het niet direct duidelijk dat de kosten voor rechtsbijstand hoger zijn dan het belang van de zaak. Daardoor kun je ook een voorstel krijgen voor afkoop als je zaak al in behandeling is.

Voor- en nadelen afkoop

Het oplossen van een juridisch geschil kan veel tijd en energie vragen. Ook al laat je het oplossen door iemand anders doen, je blijft betrokken bij het proces. Dit kan soms zorgen voor stress.

Een voorstel tot afkoop kan dan een mooie oplossing bieden. De zaak kan dan worden gesloten en je hoeft hier niet meer bezig te zijn. Niet iedereen staat te springen om een afkoopvoorstel. Je kan bijvoorbeeld een onbevredigend gevoel hebben, omdat dat de tegenpartij er zo wel erg makkelijk vanaf komt. En je voor je gevoel niet echt je recht hebt gehaald.

Kun je afkoop weigeren?

Afkoop heb je niet voor het kiezen en kun je ook niet altijd weigeren. Besluit de rechtsbijstandverzekeraar het volledige bedrag af te kopen? Dan kun je niet eisen dat ze de zaak toch verder behandelen. Dit komt door de afkoopregeling in de polisvoorwaarden.

Soms krijg je de keuze om de zaak af te kopen tegen een lager bedrag. Je wordt dan dus niet schadeloos gesteld. Deze keuze wordt vaak voorgelegd als de haalbaarheid onduidelijk is. Of je hiermee instemt hangt vaak af van het voorstel, het financieel belang en de haalbaarheid van de zaak. Ook emotie kan een belangrijke rol spelen. Soms valt er over de hoogte van de afkoopsom nog te praten.

Niet eens met afkoop

Ben je het niet eens met je rechtsbijstandverzekeraar? Ga dan het gesprek aan en probeer er samen uit te komen. Kom je er samen echt niet uit? Bekijk dan welke stappen je verder kunt nemen in ons stappenplan.