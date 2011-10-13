Regels incassokosten

Incassobureaus en deurwaarders moeten zich aan de volgende regels houden:

De hoogte van de incassokosten hangt af van de rekening. Er is een tabel met bedragen, waar schuldeisers zich aan moeten houden.

Er mag btw worden berekend over incassokosten. Maar alleen als de vordering via een incassobureau wordt geïnd. Dus niet via een incassoafdeling van de schuldeiser.

De kosten moeten altijd inclusief btw worden vermeld. Krijg je als ondernemer een rekening? Dan mogen de kosten wel zonder btw worden genoemd.

Er mag geen rente in rekening worden gebracht over de kosten. Tenzij dit eerder is afgesproken.

De schuldeiser moet minimaal 1 kosteloze betalingsherinnering sturen.

Hoogte incassokosten

De hoogte van de incassokosten hangt af van de rekening. Hoe hoger de rekening, hoe hoger de incassokosten kunnen zijn. De maximale hoogte van de incassokosten staat in de wet.

Kleine rekeningen

Hoofdsom Hoogte incassokosten (excl. btw) Tot €266,67 €40

Krijg je binnen 6 maanden meer kleine rekeningen? Dan mogen de incassokosten niet bij elkaar worden opgeteld. Bij maandelijkse rekeningen onder de €266,67 mag alleen de eerste maand €40 worden gerekend. Daarna maar €20 per maand.

Grote rekeningen

Hoofdsom Hoogte incassokosten (excl. btw) Vanaf €266,67 tot €2500 15% Over de volgende €2500 10% Over de volgende €5000 5% Over de volgende €190.000 1% Over het meerdere 0,5% Maximum incassokosten €6775

Geen extra kosten

De tabel laat zien welke kosten een incassobureau maximaal mag rekenen. Alle kosten voor incasso vallen hieronder. Welke naam het incassokantoor er ook aan geeft. Er mogen bijvoorbeeld geen 'Voor-incassokosten' in worden gerekend. Dit zijn kosten die worden gemaakt voordat een bedrijf een incassokantoor inschakelt.

Btw over incassokosten

Er mag alleen btw worden gerekend over incassokosten als:

De vordering door de schuldeiser uit handen is gegeven, zoals aan een incassobureau of deurwaarder. De schuldeiser niet btw-plichtig is. Niet btw-plichtig zijn: verhuurders, onderwijsinstellingen, banken, verzekeraars, medische beroepen en de overheid. De schuldeiser kan de aan het incassobureau of de deurwaarder verschuldigde btw dan niet verrekenen. En mag dan wél btw rekenen over de incassokosten.

Als incassokosten aan consumenten worden gemeld, moet dat inclusief btw zijn.

Betalingstermijn

Voordat een bedrijf incassokosten mag rekenen, moet het je eerst een kosteloze herinnering sturen. Daarin moet staan:

dat je 14 dagen de tijd krijgt om de rekening te betalen

dat deze betaaltermijn start op de dag nadat je de brief kreeg

wat de gevolgen zijn als je de rekening niet betaalt

Staat dit niet of niet duidelijk in de brief? Dan mag het incassobureau geen incassokosten in rekening brengen. Het bureau moet dan een nieuwe brief sturen, met een nieuwe betaaltermijn. Zij moeten bewijzen dat de brief aan alle voorwaarden voldoet. En dat de brief is ontvangen.

Neem contact op met de schuldeiser

Neem eerst contact op met de schuldeiser en probeer er samen uit te komen. Reageer daarnaast altijd op een brief of aanmaning. Bijvoorbeeld als je het niet eens bent met de hoogte van de rekening of incassokosten. Of als de rekening wel klopt, maar het niet lukt om het in 1 keer te betalen.

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Naar de rechter

Betaal je de rekening van het incassobureau niet? Dan kan het incassobureau naar de rechter stappen. Rekeningen onder de €25.000 gaan naar de kantonrechter. Rekeningen die hoger liggen gaan naar de civiele rechter.

Bij de civiele rechter is een advocaat verplicht. Je betaalt ook griffiekosten. Dat zijn kosten die je aan de rechtbank betaalt. De kosten zijn afhankelijk van het soort rekening en de hoogte ervan.



Moet je je vanwege een rekening bij de kantonrechter melden? Dan betaal je geen griffiekosten. Een advocaat is niet verplicht, maar is soms wel verstandig.

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Diensten van de Consumentenbond

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