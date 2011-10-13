Bijgewerkt op:8 juli 2026
Incassobureaus en deurwaarders moeten zich aan de volgende regels houden:
De hoogte van de incassokosten hangt af van de rekening. Hoe hoger de rekening, hoe hoger de incassokosten kunnen zijn. De maximale hoogte van de incassokosten staat in de wet.
|Hoofdsom
|Hoogte incassokosten (excl. btw)
|Tot €266,67
|€40
Krijg je binnen 6 maanden meer kleine rekeningen? Dan mogen de incassokosten niet bij elkaar worden opgeteld. Bij maandelijkse rekeningen onder de €266,67 mag alleen de eerste maand €40 worden gerekend. Daarna maar €20 per maand.
|Hoofdsom
|Hoogte incassokosten (excl. btw)
|Vanaf €266,67 tot €2500
|15%
|Over de volgende €2500
|10%
|Over de volgende €5000
|5%
|Over de volgende €190.000
|1%
|Over het meerdere
|0,5%
|Maximum incassokosten
|€6775
De tabel laat zien welke kosten een incassobureau maximaal mag rekenen. Alle kosten voor incasso vallen hieronder. Welke naam het incassokantoor er ook aan geeft. Er mogen bijvoorbeeld geen 'Voor-incassokosten' in worden gerekend. Dit zijn kosten die worden gemaakt voordat een bedrijf een incassokantoor inschakelt.
Er mag alleen btw worden gerekend over incassokosten als:
Als incassokosten aan consumenten worden gemeld, moet dat inclusief btw zijn.
Voordat een bedrijf incassokosten mag rekenen, moet het je eerst een kosteloze herinnering sturen. Daarin moet staan:
Staat dit niet of niet duidelijk in de brief? Dan mag het incassobureau geen incassokosten in rekening brengen. Het bureau moet dan een nieuwe brief sturen, met een nieuwe betaaltermijn. Zij moeten bewijzen dat de brief aan alle voorwaarden voldoet. En dat de brief is ontvangen.
Neem eerst contact op met de schuldeiser en probeer er samen uit te komen. Reageer daarnaast altijd op een brief of aanmaning. Bijvoorbeeld als je het niet eens bent met de hoogte van de rekening of incassokosten. Of als de rekening wel klopt, maar het niet lukt om het in 1 keer te betalen.
Leden van Geld & Recht of Volledig & Vertrouwd kunnen één van onze voorbeeldbrieven gebruiken. Met onze Brievenhulp Incasso helpen we je stap voor stap naar de juiste voorbeeldbrief.
Betaal je de rekening van het incassobureau niet? Dan kan het incassobureau naar de rechter stappen. Rekeningen onder de €25.000 gaan naar de kantonrechter. Rekeningen die hoger liggen gaan naar de civiele rechter.
Wij bieden onderstaande diensten aan voor hulp bij bijna alle consumentenproblemen. Bij kwesties rondom incassokosten en incassobureaus kan de benodigde hulp net anders zijn. Door snel oplopende kosten heb je vaak weinig tijd. Bel daarom onze juridische experts voor advies.
Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn 3 manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.