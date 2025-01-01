Een bericht van een incassobureau is nooit leuk. Vraag eerst om meer informatie over de rekening. En controleer de rekening goed. Met een brief laat je weten dat je het er niet mee eens bent. Bijvoorbeeld omdat de rekening niet klopt of omdat de incassokosten te hoog zijn. Heb je de rekening goed gecontroleerd en ben je het er wel mee eens? Vraag dan om een betalingsregeling. Met de Consumentenbond Brievenhulp begeleiden we je stap voor stap naar de juiste brief. Snel, makkelijk en oplossingsgericht.

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