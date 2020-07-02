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Veilig internetten

Bescherm jezelf tegen oplichting via internet en de telefoon. Herken de trucs van criminelen en neem een aantal voorzorgsmaatregelen. Lees onze tips en tests om veilig te blijven op internet.

Begeef jezelf veilig in de digitale wereld. Bescherm je apparaten en gegevens goed. En wees op de hoogte van oplichtingstrucs als bank spoofing en de toenemende Clickfix-aanvallen.
Ronald Kamp_S

Ronald Kamp   Expert veilig internettenBijgewerkt op:17 juni 2026

Apparaten en gegevens beschermen

De belangrijkste maatregelen die je moeten nemen voor je online veiligheid:

Digitale veiligheid verbeteren helpt vaak voor je online privacy. Vergeet voor je privacy zeker ook niet: cookies verwijderen, vpn-diensten of specifieke privacy-instellingen op je pc, op Android en op op iPhones en iPads.

De grootste oplichtingstrucs en digitale gevaren in 2026

Weet op welke trucs en gevaren je moet letten, zoals:

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