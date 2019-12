Internetcriminelen maken gebruik van lekken in software om binnen te dringen in je digitale apparaten. Door software up-to-date te houden dicht je nieuw ontdekte lekken. Voer updates uit op al je apparaten, maar vooral die met Windows. Want daar richten de meeste internetcriminelen zich op. Stel in dat Windows automatisch bijwerkt en update ook je internetbrowser en andere programma's. Uit een veiligheidstest van 100 computers (Digitaalgids mei/juni 2019) bleek dat ruim een derde veroudere software bevat met één of meerdere kritische lekken.

Sommige software kent zo veel lekken of wordt niet meer bijgewerkt, dat je het beter kunt verwijderen of anders moet instellen. Het gaat bijvoorbeeld om Java, Adobe Flash en Apple Quicktime. Ook het gebruik van Windows XP en Vista is niet meer veilig. Met programma's als Scancircle of PatchMyPC kun je eventueel je pc scannen op verouderde software.

Lees meer over het up-to-date houden van software.