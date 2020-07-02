Bescherm jezelf tegen oplichting via internet en de telefoon. Herken de trucs van criminelen en neem een aantal voorzorgsmaatregelen. Lees onze tips en tests om veilig te blijven op internet.
Ronald Kamp Expert veilig internettenBijgewerkt op:17 juni 2026
De belangrijkste maatregelen die je moeten nemen voor je online veiligheid:
Digitale veiligheid verbeteren helpt vaak voor je online privacy. Vergeet voor je privacy zeker ook niet: cookies verwijderen, vpn-diensten of specifieke privacy-instellingen op je pc, op Android en op op iPhones en iPads.
Weet op welke trucs en gevaren je moet letten, zoals: