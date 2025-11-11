Virussen en phishing

Phishing is het stelen van je (betaal)gegevens via nepberichten. Via linkjes in e-mail, sms of social media kom je terecht op nagemaakte websites van banken, overheid of bedrijven. Lees onze tips hoe je phishing kunt herkennen en wat je wel en niet moet doen om geen slachtoffer te worden.
Let op voor valse virusmeldingen. Vaak kwam de melding van bijvoorbeeld pcfix.net. Zo'n melding stuurde je dan door naar een malafide pc-hulp of helpdesk. Die wilden je dan een dure virusscanner en abonnement aansmeren. Trap er niet in.
Veel apparaten zijn na verloop van tijden niet meer veilig door verouderde software. Daardoor zijn de apparaten en je gegevens kwetsbaar voor internetcriminelen en malware. Met updates verklein je het risico.