Stappenplan schenking op papier

Ellen Kloor Expert schenkenBijgewerkt op:23 juni 2026
Ieder jaar mag je een bepaald bedrag belastingvrij schenken. Bij een schenking op papier beloof je bijvoorbeeld je (klein)kind een bedrag maar maak je het geld niet over. Het geld blijft bij jou. Je kiest zelf wanneer je het geld belastingvrij uitbetaalt. Maar uiterlijk na je overlijden.
Een schenking op papier levert vaak belastingvoordeel op. Voor de schenker én voor de ontvanger.
Dit artikel is geen volledige vervanging van een individueel advies. Wel geven we zoveel mogelijk aan welke mogelijkheden er zijn. Zo kun je bewust kiezen voor onze voorbeeldovereenkomst of voor maatwerk.
Ouder(s) kunnen er voor kiezen om bijvoorbeeld 3 jaar op papier te schenken met een eigen akte. En dan in jaar 4 naar de notaris te gaan. Dan bekrachtigt de notaris de schenkingen in de eerste 3 jaren en maakt een schenkingsakte voor het 4de jaar. De Belastingdienst ziet dit dan als 4 aparte schenkingen. Je betaalt minder notariskosten dan bij een jaarlijks bezoek. Je loopt wel het risico dat je overlijdt of wilsonbekwaam wordt voordat je bij de notaris bent geweest.