Stappenplan schenking op papier

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Schenken op papier: uitleg en overeenkomst

Met een schenking op papier kun je vaak belasting besparen. Bereken met onze tool hoeveel je extra belastingvrij kunt schenken. Met ons stappenplan en voorbeeldovereenkomst regel je een schenking op papier zonder notaris.
Ellen

Ellen Kloor   Expert schenkenBijgewerkt op:23 juni 2026

Wat is een schenking op papier?

Ieder jaar mag je een bepaald bedrag belastingvrij schenken. Bij een schenking op papier beloof je bijvoorbeeld je (klein)kind een bedrag maar maak je het geld niet over. Het geld blijft bij jou. Je kiest zelf wanneer je het geld belastingvrij uitbetaalt. Maar uiterlijk na je overlijden.

Een schenking op papier levert vaak belastingvoordeel op. Voor de schenker én voor de ontvanger.

Past het bij jou?

Dit artikel is geen volledige vervanging van een individueel advies. Wel geven we zoveel mogelijk aan welke mogelijkheden er zijn. Zo kun je bewust kiezen voor onze voorbeeldovereenkomst of voor maatwerk.

Schenkingen achteraf vastleggen bij de notaris

Ouder(s) kunnen er voor kiezen om bijvoorbeeld 3 jaar op papier te schenken met een eigen akte. En dan in jaar 4 naar de notaris te gaan. Dan bekrachtigt de notaris de schenkingen in de eerste 3 jaren en maakt een schenkingsakte voor het 4de jaar. De Belastingdienst ziet dit dan als 4 aparte schenkingen. Je betaalt minder notariskosten dan bij een jaarlijks bezoek. Je loopt wel het risico dat je overlijdt of wilsonbekwaam wordt voordat je bij de notaris bent geweest.

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