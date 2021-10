Stappenplan schenking op papier

Wat is een schenking op papier?

Dit is een schenking die nog niet wordt uitgekeerd. De schenker blijft het bedrag schuldig. Een schenking op papier wordt ook wel ‘schuldigerkenning uit vrijgevigheid’ genoemd. De schenker neemt vrijwillig een schuld op zich, die hij later aflost.

De ontvanger krijgt dus een vordering op de schenker cadeau. Vaak spreekt de schenker met de ontvanger af dat hij de vordering pas mag opeisen als de schenker is overleden. Het is eigenlijk een toezegging, die later wordt uitbetaald.

Onderzoek

We deden onderzoek en spraken met verschillende notarissen en hoogleraren. Alle teksten zijn uiteindelijk gecontroleerd door notaris Aniel Autar. Een notaris met veel ervaring met nalatenschapsplanning. Hij leverde ook de basis voor onze voorbeeldovereenkomsten. Wij hebben de overeenkomst herschreven in begrijpelijkere taal en voorzien van een toelichting. Dan weet je wat je tekent. De notaris bleef tussentijds meelezen en controleerde of alles juridisch nog klopte.

Aan kinderen

We richten ons in eerste instantie op ouders die schenken aan hun kinderen. Mogelijk breiden we deze informatie verder uit als blijkt dat daar een grote behoefte aan is.