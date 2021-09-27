Stappenplan schenking op papier

Wat is een schenking op papier?

Ieder jaar mag je een bepaald bedrag belastingvrij schenken. Bij een schenking op papier beloof je bijvoorbeeld je (klein)kind een bedrag maar maak je het geld niet over. Het geld blijft bij jou. Je kiest zelf wanneer je het geld belastingvrij uitbetaalt. Maar uiterlijk na je overlijden.

Een schenking op papier levert vaak belastingvoordeel op. Voor de schenker én voor de ontvanger.

Past het bij jou?

Dit artikel is geen volledige vervanging van een individueel advies. Wel geven we zoveel mogelijk aan welke mogelijkheden er zijn. Zo kun je bewust kiezen voor onze voorbeeldovereenkomst of voor maatwerk.