Keuzehulp: wie zijn mijn erfgenamen?

Wie zijn je erfgenamen?

Iedereen denkt weleens over zijn erfenis na. Je kinderen krijgen je woning, maar je partner mag er nog in blijven wonen. Je zus krijgt dat ene sieraad en je wilt nog een bedrag nalaten aan dat goede doel dat zoveel mooie dingen doet.

Maar zijn zij eigenlijk wel je erfgenaam? Als je niets regelt, bepaalt de wet wie je erfenis krijgt. En dat kan zomaar iemand zijn die niet op jouw lijstje stond. Met dit stappenplan weet je in paar minuten wie volgens de wet je erfgenamen zijn. En wat je kunt doen als je andere erfgenamen in gedachten had.

Na een overlijden

Je kunt dit stappenplan ook gebruiken als iemand overleden is en er is geen testament. Na het beantwoorden van de vragen weet je wie volgens de wet de erfgenamen zijn van de overledene. Zo kun je makkelijker op zoek naar de juiste personen.

Lees meer over:

Wie zijn mijn erfgenamen?

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Heb ik een testament nodig?