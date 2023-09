Testament opstellen? Volg onze tips

Checklist

Niet iedereen is tevreden met de uitkomst die de wetgever bedacht heeft. In dat geval is een testament noodzakelijk. Om je op weg te helpen hebben we hiervoor een checklist opgesteld. Beantwoorden de vragen in de checklist en krijg een indicatie of een testament verstandig is.

Bij twijfel kun je altijd contact opnemen met een notaris of een adviseur met kennis van estate planning.

Denk na over je wensen

Als een testament wenselijk of noodzakelijk is, zorg er dan voor dat je goed voorbereid bent. Denk na over je wensen. Beantwoord voor jezelf de volgende vragen: