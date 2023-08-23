Testament opstellen? Volg onze tips

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Het ideale testament bestaat niet, iemands ideale testament wel. Een testament is namelijk persoonlijk. Zelfs als je samen met je partner naar de notaris gaat, ondertekent ieder zijn eigen testament. Zorg dat je naar huis gaat met jouw ideale testament. Dan zijn de kosten van een testament het waard. Hiervoor is een goede voorbereiding belangrijk.

Is een testament noodzakelijk?

Nee, niet altijd. In de wet zijn namelijk bepalingen opgenomen wie je bezittingen en schulden erven als je er niet meer bent. Hoe dit zit, lees je in het artikel 'Wie zijn je erfgenamen'. Of maak gebruik van onze keuzehulp.