Testament opstellen? Volg onze tips

Carola van Dorp Expert erven & schenkenBijgewerkt op:23 juni 2026
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Het ideale testament bestaat niet, iemands ideale testament wel. Een testament is namelijk persoonlijk. Zelfs als je samen met je partner naar de notaris gaat, ondertekent ieder zijn eigen testament. Zorg dat je naar huis gaat met jouw ideale testament. Dan zijn de kosten van een testament het waard. Hiervoor is een goede voorbereiding belangrijk.
Nee, niet altijd. In de wet zijn namelijk bepalingen opgenomen wie je bezittingen en schulden erven als je er niet meer bent. Hoe dit zit, lees je in het artikel 'Wie zijn je erfgenamen'. Of maak gebruik van onze keuzehulp.
Niet iedereen is tevreden met de uitkomst die de wetgever bedacht heeft. In dat geval is een testament noodzakelijk. Om je op weg te helpen hebben we hiervoor een checklist opgesteld. Beantwoorden de vragen in de checklist en krijg een indicatie of een testament verstandig is.
Bij twijfel kun je altijd contact opnemen met een notaris of een adviseur met kennis van estate planning.
Als een testament wenselijk of noodzakelijk is, zorg er dan voor dat je goed voorbereid bent. Denk na over je wensen. Beantwoord voor jezelf de volgende vragen: