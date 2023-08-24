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Wat zet je in een testament?

In een testament staan verschillende clausules zodat je wensen goed vastliggen. Wat zijn de meest voorkomende clausules in een testament? Wij geven een overzicht en leggen uit wat ze betekenen en wanneer je ze kunt gebruiken. Zo kun je je testament goed inrichten en passend maken bij jouw situatie.
Carola van Dorp

Carola van Dorp   Expert erven & schenkenBijgewerkt op:23 juni 2026

Wat zet je in een testament

De meest voorkomende clausules en voorwaarden

Deze opties kun je opnemen in een testament:

  1. Legaat
  2. Uitsluitingsclausule
  3. Plaatsvervullingsclausule
  4. Verzorgingshuisclausule of WLZ-clausule
  5. Opeisbaarheid van de kindsdelen uitbreiden
  6. Wilsrechtenclausule
  7. Inbrengclausule
  8. Echtscheidingsclausule
  9. Huisdierenclausule
  10. Rampenclausule
  11. Tweetrapsmaking
  12. Vruchtgebruik

Uitsluitingsclausule

Voor wie: iedereen.

Doel: sturen van het vermogen

Met deze clausule sluit je de partner van je erfgenaam uit. Je bepaalt namelijk dat de erfenis niet in het gemeenschappelijke vermogen valt. Zo voorkom je dat de erfenis bij de 'koude kant' terecht komt. Als je erfgenaam gaat scheiden, is de ontvangen erfenis privévermogen van de erfgenaam en hoeft deze niet met de partner gedeeld te worden.

Bij overlijden werkt de clausule niet altijd. Meestal is de partner van je erfgenaam namelijk de rechthebbende op zijn of haar erfenis. Hierdoor komt jouw erfenis alsnog bij de partner terecht. Wil je dit echt voorkomen? Dan is een tweetrapsmaking een beter oplossing. Deze leggen we later uit.

De uitsluitingsclausule kan door iedereen opgenomen worden, maar meestal zien we deze in een testament als er kinderen zijn.

Plaatsvervullingsclausule

Voor wie: iedereen

Doel: sturen van het vermogen

In de wet is geregeld dat kinderen automatisch de plaats innemen van een overleden ouder. Dit heet plaatsvervulling. We lichten dit toe met een voorbeeld.

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