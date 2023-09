Bij overlijden werkt de clausule niet altijd. Meestal is de partner van je erfgenaam namelijk de rechthebbende op zijn of haar erfenis. Hierdoor komt jouw erfenis alsnog bij de partner terecht. Wil je dit echt voorkomen? Dan is een tweetrapsmaking een beter oplossing. Deze leggen we later uit.

De uitsluitingsclausule kan door iedereen opgenomen worden, maar meestal zien we deze in een testament als er kinderen zijn.

Plaatsvervullingsclausule

Voor wie: Iedereen

Doel: Sturen van het vermogen

In de wet is geregeld dat kinderen automatisch de plaats innemen van een overleden ouder. Dit heet plaatsvervulling. We lichten dit toe met een voorbeeld.