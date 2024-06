Krijgt mijn partner mijn erfenis?

Nee. Als je apart woont en niets regelt, is je partner geen erfgenaam van je. Zonder testament bepaalt de wet wie je erfgenaam is.

Kinderen

Is er geen partner volgens de wet, dan zijn je kinderen je erfgenaam. Stiefkinderen vallen hier niet onder. Zijn er geen kinderen, dan zijn je ouders, broers of zussen erfgenaam. Of daarna verdere familie.

Partner benoemen in testament

Een testament is een oplossing om je partner tot erfgenaam te maken. In een testament bepaal je zelf wie je erfgenaam is. Het is mogelijk om je hele erfenis aan je partner te geven. Maar je kunt ook bepalen dat je partner de erfenis moet delen. Bijvoorbeeld met je kinderen of je broers/zussen. Met een testament zorg je ervoor dat je juridisch regelt dat je partner recht heeft op de erfenis. Een testament regel je bij een notaris.