Goede doelen: slim geld doneren

Stappenplan 'doneren met een plan'

Bijna iedereen geeft wel eens iets aan een goed doel. Vaak geven we aan een doel omdat dat toevallig op ons pad is gekomen. Aan de deur, via bekenden of een tv-programma. Maar welke ‘problemen’ in je eigen buurt, in Nederland of in de wereld raken je nu echt? En wat is de beste manier om te geven? Volg ons stappenplan en geef bewust met een plan.