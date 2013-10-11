Belastingvoordeel gift in 2026

Als je een gift aan een goed doel aftrekt bij je belastingaangifte, betaal je minder inkomstenbelasting.

Het belastingvoordeel van de giftenaftrek is in 2026 maximaal 37,56% van je gift.

Als je inkomen daalt door de giftenaftrek, heb je soms recht op een hogere algemene heffingskorting.

Gewone, losse giften zijn aftrekbaar boven een drempel. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar. Giften aan culturele instellingen leveren extra aftrek op. Ook kosten voor vrijwilligerswerk kunnen soms als gift meetellen.

Hoe werkt de giftenaftrek?

De Belastingdienst kent 2 soorten giften: een gewone, losse gift of een periodieke gift. Er zijn een aantal verschillen. Het belangrijkste verschil is dat een periodieke gift volledig aftrekbaar is en een gewone gift niet. Hierdoor is het belastingvoordeel bij een periodieke gift groter.

Drempel giftenaftrek bij gewone giften

Gewone giften zijn losse donaties aan een goed doel. Hiervoor geldt een drempel van 1% van je drempelinkomen, met een minimum van €60 per jaar. Alleen het bedrag boven de drempel is aftrekbaar. Er geldt ook een maximum van 10% van je drempelinkomen.

Tip: spaar je giften van 2 jaar op. Misschien kun je de giften die je eigenlijk over 2 (of meer) jaren wilde spreiden in 1 jaar doen. Je hebt dan maar 1 keer met een drempel te maken. Je kunt daardoor in totaal meer belasting aftrekken.

Giftenaftrek bij een periodieke gift

Bij een periodieke gift is de volledige gift aftrekbaar als je voldoet aan de voorwaarden. Je moet in een overeenkomst periodieke gift vastleggen dat je minimaal 5 jaar een vast bedrag schenkt aan hetzelfde goede doel. De maximumaftrek is €1,5 miljoen per jaar voor jou en je eventuele fiscale partner samen.

Bekijk de aandachtspunten bij een periodieke gift vastleggen. Een periodieke gift kan vaak al vanaf een paar tientjes per jaar.

Wanneer is een gift aftrekbaar voor de belasting?

Een gift is alleen aftrekbaar als je aan een aantal voorwaarden voldoet:

Je doneert aan een ANBI-organisatie . Soms mag een gift aan een vereniging ook.

. Soms mag een gift aan een vereniging ook. Je hebt een (betaal)bewijs van je gift. Contante giften zijn niet aftrekbaar.

Je geeft meer dan de aftrekdrempel bij een eenmalige gift. Of je hebt een periodieke gift.

Je geeft de gift op in je belastingaangifte.

Voorbeelden belastingvoordeel met giftenaftrek

Voorbeelden giftenaftrek gewone gift

Voorbeelden giftenaftrek periodieke gift

Je hebt meer belastingvoordeel als je gewone giften wijzigt in periodieke giften. Maar als je kiest voor een combinatie van gewone en periodieke giften, dan is je voordeel kleiner. Je hebt dan nog steeds last van de aftrekdrempel bij gewone giften.

Extra giftenaftrek voor culturele instellingen

Doneer je aan een culturele ANBI, zoals een museum, orkest of theater? Dan krijg je extra belastingvoordeel. De Belastingdienst verhoogt je gift voor de berekening van de aftrek. Voor particulieren geldt:

Je gift telt voor 125% mee,

Tot een maximum van €1250 extra aftrek per jaar. Voor jou en je eventuele fiscale partner samen.

Dit betekent dat je een groter bedrag kunt aftrekken dan je daadwerkelijk hebt gedoneerd. Bekijk op de lijst van ANBI's of het goede doel een culturele ANBI is. Check of achter de naam van de instelling een datum is ingevuld onder het kopje 'cultuur begindatum'.

Voorbeeld extra giftenaftrek bij een culturele ANBI

Je doneert €900 aan een museum met een culturele ANBI-status. Voor de belasting telt je gift als €900 × 125% = €1125. Je mag dus €1125 opvoeren als gift in je belastingaangifte.

Een gewone gift van €900 kost je netto €724 (voorbeeld 1 hierboven). En gift van €900 aan een culturele ANBI kost je netto €625. Dat komt omdat je een gift van €1125 mag aftrekken terwijl je €900 hebt gedoneerd.

Zijn giften aan een vereniging aftrekbaar?

Wil je een gift aan een vereniging aftrekken? Dat kan alleen bij een periodieke gift. Naast de standaard voorwaarden van een periodieke gift, gelden er bij een vereniging extra voorwaarden. De vereniging moet minimaal 25 leden hebben, maakt geen winst en is opgericht bij de notaris. Het moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.

Zijn kosten voor vrijwilligerswerk aftrekbaar als gift?

Soms kun je kosten voor vrijwilligerswerk aftrekken als gift. Een goed doel mag een belastingvrije vergoeding geven. Bijvoorbeeld voor reis-, parkeer- of materiaalkosten. In 2026 is het maximum €2200 per jaar. Heeft de organisatie een ANBI-status en zie je af van de vergoeding? Dan telt de gemiste vergoeding als gift voor de belasting. Je moet dan wel voldoen aan de voorwaarden.

Je bent bijvoorbeeld 5 middagen per maand vrijwilliger bij een goed doel. Die wil een reiskostenvergoeding van €15 per middag betalen maar daar zie je van af. Je mag voor 2026 dan €900 (€75 per maand) aftrekken als gewone gift.

Wat heb je nodig voor de belastingaangifte?

Voor giftenaftrek moet je kunnen aantonen dat je een gift hebt gedaan. Bewaar daarom bewijs van je giften. De Belastingdienst kan hiernaar vragen. Bijvoorbeeld:

Bankafschriften van je donaties.

Een overeenkomst bij periodieke giften.

Gegevens van het goede doel, zoals de naam en ANBI-status.

Waar vul je giftenaftrek in bij je belastingaangifte?

Je vult giftenaftrek in bij ‘Aftrekposten’ in je aangifte inkomstenbelasting. Daar kies je voor ‘Giften’. Vervolgens kun je aangeven:

Hoeveel je hebt gedoneerd.

Of het gaat om gewone giften of periodieke giften.

Aan welke organisatie je hebt gegeven.

De Belastingdienst berekent daarna automatisch hoeveel giftenaftrek je krijgt.

Veelgestelde vragen over giftenaftrek