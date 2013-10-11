Ellen Kloor Expert Geld & VerzekeringBijgewerkt op:23 juni 2026
Als je een gift aan een goed doel aftrekt bij je belastingaangifte, betaal je minder inkomstenbelasting.
Gewone, losse giften zijn aftrekbaar boven een drempel. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar. Giften aan culturele instellingen leveren extra aftrek op. Ook kosten voor vrijwilligerswerk kunnen soms als gift meetellen.
De Belastingdienst kent 2 soorten giften: een gewone, losse gift of een periodieke gift. Er zijn een aantal verschillen. Het belangrijkste verschil is dat een periodieke gift volledig aftrekbaar is en een gewone gift niet. Hierdoor is het belastingvoordeel bij een periodieke gift groter.
Gewone giften zijn losse donaties aan een goed doel. Hiervoor geldt een drempel van 1% van je drempelinkomen, met een minimum van €60 per jaar. Alleen het bedrag boven de drempel is aftrekbaar. Er geldt ook een maximum van 10% van je drempelinkomen.
Tip: spaar je giften van 2 jaar op. Misschien kun je de giften die je eigenlijk over 2 (of meer) jaren wilde spreiden in 1 jaar doen. Je hebt dan maar 1 keer met een drempel te maken. Je kunt daardoor in totaal meer belasting aftrekken.
Bij een periodieke gift is de volledige gift aftrekbaar als je voldoet aan de voorwaarden. Je moet in een overeenkomst periodieke gift vastleggen dat je minimaal 5 jaar een vast bedrag schenkt aan hetzelfde goede doel. De maximumaftrek is €1,5 miljoen per jaar voor jou en je eventuele fiscale partner samen.
Bekijk de aandachtspunten bij een periodieke gift vastleggen. Een periodieke gift kan vaak al vanaf een paar tientjes per jaar.
Een gift is alleen aftrekbaar als je aan een aantal voorwaarden voldoet:
Je hebt meer belastingvoordeel als je gewone giften wijzigt in periodieke giften. Maar als je kiest voor een combinatie van gewone en periodieke giften, dan is je voordeel kleiner. Je hebt dan nog steeds last van de aftrekdrempel bij gewone giften.
Doneer je aan een culturele ANBI, zoals een museum, orkest of theater? Dan krijg je extra belastingvoordeel. De Belastingdienst verhoogt je gift voor de berekening van de aftrek. Voor particulieren geldt:
Dit betekent dat je een groter bedrag kunt aftrekken dan je daadwerkelijk hebt gedoneerd. Bekijk op de lijst van ANBI's of het goede doel een culturele ANBI is. Check of achter de naam van de instelling een datum is ingevuld onder het kopje 'cultuur begindatum'.
Je doneert €900 aan een museum met een culturele ANBI-status. Voor de belasting telt je gift als €900 × 125% = €1125. Je mag dus €1125 opvoeren als gift in je belastingaangifte.
Een gewone gift van €900 kost je netto €724 (voorbeeld 1 hierboven). En gift van €900 aan een culturele ANBI kost je netto €625. Dat komt omdat je een gift van €1125 mag aftrekken terwijl je €900 hebt gedoneerd.
Wil je een gift aan een vereniging aftrekken? Dat kan alleen bij een periodieke gift. Naast de standaard voorwaarden van een periodieke gift, gelden er bij een vereniging extra voorwaarden. De vereniging moet minimaal 25 leden hebben, maakt geen winst en is opgericht bij de notaris. Het moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.
Soms kun je kosten voor vrijwilligerswerk aftrekken als gift. Een goed doel mag een belastingvrije vergoeding geven. Bijvoorbeeld voor reis-, parkeer- of materiaalkosten. In 2026 is het maximum €2200 per jaar. Heeft de organisatie een ANBI-status en zie je af van de vergoeding? Dan telt de gemiste vergoeding als gift voor de belasting. Je moet dan wel voldoen aan de voorwaarden.
Je bent bijvoorbeeld 5 middagen per maand vrijwilliger bij een goed doel. Die wil een reiskostenvergoeding van €15 per middag betalen maar daar zie je van af. Je mag voor 2026 dan €900 (€75 per maand) aftrekken als gewone gift.
Voor giftenaftrek moet je kunnen aantonen dat je een gift hebt gedaan. Bewaar daarom bewijs van je giften. De Belastingdienst kan hiernaar vragen. Bijvoorbeeld:
Je vult giftenaftrek in bij ‘Aftrekposten’ in je aangifte inkomstenbelasting. Daar kies je voor ‘Giften’. Vervolgens kun je aangeven:
De Belastingdienst berekent daarna automatisch hoeveel giftenaftrek je krijgt.