Fietshelmen

Een fietshelm beschermt je hersenen bij een val of een ongeval. Maar welke fietshelm beschermt jou het best? We hebben 14 fietshelmen getest. 

Wat opvalt in de test fietshelmen

Bescherming
Een fietshelm beschermt je hersenen bij een val. Maar de ene fietshelm is daar beter in dan de andere.

Pasvorm
Past een fietshelm niet goed, dan heb je er weinig aan tijdens een val. Daarom kijken we hoe goed je een fietshelm passend kunt maken.

Comfort
Wanneer een helm niet lekker zit, draag je hem niet. Daarom beoordelen onze testers hoe de helm zit tijdens het fietsen. En daarin zijn de verschillen groot.

Tips & adviezen

Veel mensen twijfelen nog over het dragen van een fietshelm. Vervelend, niet nodig of onhandig. Maar wat betekent het eigenlijk voor je veiligheid?

In deze video laten we zien waarom een fietshelm het verschil kan maken en waar je op moet letten bij het kiezen van de juiste helm. Want uiteindelijk geldt: de beste helm is een helm die goed past, zodat je 'm ook echt wil dragen.

Hoe wij fietshelmen testen

  • We hebben 14 fietshelmen uitgebreid getest. Waaronder fietshelmen van Abus, AGU, Melon, Lazer, BTWIN en Cube.

    • Bescherming hersenen
      Alle fietshelmen in de test voldoen aan de norm en beschermen je bij een rechte val. Omdat fietsers vaak schuin vallen, testen wij dat ook. Vervolgens berekenen we hoe goed een helm de hersenen beschermt.
    • De helm passend maken
      Een panel van consumenten beoordeelde hoe makkelijk je de helmen passend maakt. Ze keken naar het gebruik van het draaiwieltje, stellen van de bandjes bij de oren de kinband passend maken.
    • Bevestigingssysteem
      Een panel van consumenten beoordeelde hoe makkelijk je de kinband vast en weer los maakt. Ook keken ze hoe makkelijk je de fietshelm opzet en afneemt.
    • Comfort tijdens het fietsen
      Een panel van consumenten beoordeelde de pasvorm en de drukverdeling op het hoofd. Ook keken ze naar het comfort rond de oren en bij de kin en keel. Daarnaast beoordeelden ze de stabiliteit als je je hoofd draait, de ventilatie tijdens het fietsen en of je bij je hoofd kunt als je jeuk hebt.

