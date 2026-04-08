De beste fietshelm

Kies je voor een fietshelm? Dan ben je slim bezig. Je hersenen zijn superbelangrijk en die wil je dus goed beschermen. Speciaal voor e-bikegebruikers testten we daarom 14 fietshelmen. We keken hoe goed elke helm de hersenen beschermt bij een val, beoordeelden het comfort, hoe makkelijk je de helm passend maakt en het bevestigingssysteem.
Sanne Jansweijer   Expert FietshelmenBijgewerkt op:15 april 2026

Alle fietshelmen in de test:

Wat opvalt in de test fietshelmen

    Bescherming

    Je wilt vooral een fietshelm die goed beschermt als je valt. In onze test zien we dat de bescherming per helm behoorlijk verschilt.

    Helm passend maken

    Een fietshelm beschermt alleen goed als hij goed past. Wij beoordelen hoe makkelijk je de helm afstelt. Want niet elke helm zit meteen als gegoten.

    Comfort

    Een helm die niet lekker zit, draag je minder snel. Daarom beoordelen onze testers onder meer de pasvorm, de druk op het hoofd en ventilatie tijdens fietsen. Daarin blijken de verschillen best groot.

Hoe we fietshelmen testen

We selecteerden 14 helmen die geschikt zijn voor e-bike en/of stadsfiets. Waaronder fietshelmen van Abus, AGU, Melon, Lazer, BTWIN en Cube. We kozen modellen die in meerdere (web)winkels verkrijgbaar zijn. Hiervoor analyseerden we het aanbod van zo'n 1800 fietshelmen in 24 (web)winkels. 

  • Bescherming hersenen
    Alle fietshelmen in de test voldoen aan de norm en beschermen je bij een rechte val. Omdat fietsers vaak schuin vallen, testen wij ook met een schuine klap. Met sensoren laten we een testhoofd op meerdere manieren vallen. Vervolgens berekenen we hoe goed een helm de hersenen beschermt.
  • De helm passend maken 
    Een panel van consumenten beoordeelde hoe makkelijk je de helmen passend maakt. Ze keken naar het gebruik van het draaiwieltje, stellen van de bandjes bij de oren de kinband passend maken.
  • Bevestigingssysteem
    Een panel van consumenten beoordeelde hoe makkelijk je de kinband vast en weer los maakt. Ook keken ze hoe makkelijk je de fietshelm opzet en afneemt.
  • Comfort tijdens fietsen
    Een panel van consumenten beoordeelde de pasvorm en de drukverdeling op het hoofd. Ook keken ze naar het comfort rond de oren en bij de kin en keel. Daarnaast beoordeelden ze de stabiliteit bij het draaien van het hoofd, de ventilatie tijdens fietsen en of je bij je hoofd kunt als je jeuk hebt.

Conclusie

Met een fietshelm verklein je de kans op ernstig hoofd- en hersenletsel bij een val of botsing.

Voor goede bescherming is het zeer belangrijk dat de helm goed past. Als hij niet lekker zit tijdens fietsen, draag je hem niet graag. In de test zien we behoorlijke verschillen in comfort en pasvorm.

Wij testten 14 fietshelmen op bescherming, pasvorm, gebruiksgemak en comfort. Alle helmen voldoen aan de norm. In ons lab testen we ook hoe goed een helm beschermt bij een schuine klap, zoals die in de praktijk vaak voorkomt. Daarnaast beoordelen onze testers hoe makkelijk je de helm afstelt en hoe prettig hij zit tijdens fietsen.

