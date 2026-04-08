Sanne Jansweijer Expert FietshelmenBijgewerkt op:15 april 2026
Je wilt vooral een fietshelm die goed beschermt als je valt. In onze test zien we dat de bescherming per helm behoorlijk verschilt.
Een fietshelm beschermt alleen goed als hij goed past. Wij beoordelen hoe makkelijk je de helm afstelt. Want niet elke helm zit meteen als gegoten.
Een helm die niet lekker zit, draag je minder snel. Daarom beoordelen onze testers onder meer de pasvorm, de druk op het hoofd en ventilatie tijdens fietsen. Daarin blijken de verschillen best groot.
We selecteerden 14 helmen die geschikt zijn voor e-bike en/of stadsfiets. Waaronder fietshelmen van Abus, AGU, Melon, Lazer, BTWIN en Cube. We kozen modellen die in meerdere (web)winkels verkrijgbaar zijn. Hiervoor analyseerden we het aanbod van zo'n 1800 fietshelmen in 24 (web)winkels.
Met een fietshelm verklein je de kans op ernstig hoofd- en hersenletsel bij een val of botsing.
Wij testten 14 fietshelmen op bescherming, pasvorm, gebruiksgemak en comfort. Alle helmen voldoen aan de norm. In ons lab testen we ook hoe goed een helm beschermt bij een schuine klap, zoals die in de praktijk vaak voorkomt. Daarnaast beoordelen onze testers hoe makkelijk je de helm afstelt en hoe prettig hij zit tijdens fietsen.
