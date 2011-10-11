Wat is een dagvaarding

Als een schuldeiser je voor de rechter sleept, krijg je een dagvaarding. Dat is een juridisch document waarmee een procedure wordt gestart. In de dagvaarding staat waar, wanneer en waarom je voor de rechter moet verschijnen. Je krijgt de dagvaarding van een gerechtsdeurwaarder.

Wat kan ik het beste doen als ik een dagvaarding krijg?

Ben je het eens met de dagvaarding? Dan betaal je de rekening aan de gerechtsdeurwaarder. Hiermee bespaar je de kosten die de rechtszitting met zich meebrengt.

Ben je het oneens met de dagvaarding? Laat de zaak voorkomen. Dat betekent dat de zaak wordt behandeld door de rechter. In de dagvaarding staat uitgelegd hoe je kunt protesteren. Vaak is dit door je bezwaren op papier te zetten en in te leveren bij de rechtbank. Zorg ervoor dat je dit op tijd doet.

Het is verstandig om je te laten bijstaan door een advocaat. Bij een procedure voor de kantonrechter is dit niet verplicht. Bij een procedure voor de rechtbank, het Gerechtshof of de Hoge Raad is een advocaat wel verplicht.

Zelf een dagvaarding sturen

Krijg je zelf nog geld van een bedrijf? Schrijf in een brief wat je eist van het bedrijf. Beschrijf wat je klacht is en wat je tot nu toe zelf hebt gedaan om het probleem op te lossen. Blijf beleefd, zakelijk en vriendelijk waar het kan en stel een deadline voor een reactie. En laat weten wat je gaat doen als je probleem niet wordt opgelost. Bijvoorbeeld de stap naar een Geschillencommissie, Kifid of rechter. Heb je hulp nodig bij het schrijven van een brief? Bekijk onze voorbeeldbrieven.

Betekenen van een dagvaarding

Is het bedrijf niet aangesloten bij een geschillencommissie? Dan moet je naar de rechter. In dat geval zul je een dagvaarding moeten laten maken. Ook moet je de dagvaarding laten ‘betekenen’. Dat betekent dat een deurwaarder de dagvaarding moet afgeven aan het bedrijf waar je nog geld van krijgt.

Sommige deurwaarders kunnen een dagvaarding voor je maken. Vraag eerst naar de kosten. Via de website van de KBvG vind je een deurwaarder bij jou in de buurt.

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Diensten van de Consumentenbond

Wij bieden onderstaande diensten aan voor hulp bij bijna alle consumentenproblemen. Bij kwesties over een dagvaarding kan de benodigde hulp net anders zijn. Door snel oplopende kosten heb je vaak weinig tijd. Bel daarom onze juridische experts voor advies.