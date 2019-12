Als een schuldeiser je voor de rechter daagt, krijg je een dagvaarding. Deze krijg je van de gerechtsdeurwaarder. In de dagvaarding staat waar, wanneer en waarom je voor de rechter moet verschijnen.

Wat kan ik het beste doen als ik een dagvaarding krijg?

Ben je het eens met de dagvaarding? Betaal dan meteen bij de gerechtsdeurwaarder. Hiermee bespaar je de kosten die de rechtszitting met zich meebrengt.



Ben je het oneens met de dagvaarding? Laat de zaak voorkomen. Je kunt je bezwaren op papier zetten en deze tijdig inleveren bij de griffie van de rechtbank. En vervolgens kun je je verhaal vertellen aan de rechter.

Het is verstandig om je te laten bijstaan door een advocaat. Bij een procedure voor de kantonrechter is dit niet verplicht. Bij een procedure voor de rechtbank, het Gerechtshof of de Hoge Raad is een advocaat wel verplicht (zie voor een overzicht: advocaat wel of niet verplicht)

