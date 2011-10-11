Wat mag een deurwaarder?

De deurwaarder kan namens een schuldeiser geld opeisen. Net als een incassobureau. Maar een deurwaarder mag meer. Hij of zij mag:

Een dagvaarding maken. Daarmee word jij gevraagd om voor de rechter te verschijnen.

Beslag leggen op je loon, rekening of eigendommen, zodat de schuld kan worden afgelost. Hiervoor is meestal een rechterlijke uitspraak nodig.

Beslag leggen op je loon of bankrekening. Maar hierbij moet de deurwaarder rekening houden met de beslagvrije voet. Dat betekent dat niet alles in beslag mag worden genomen, als je hierdoor niets overhoudt om te overleven.

Officiële documenten maken en versturen.

Beslag op inkomen

Legt een deurwaarder beslag op je inkomen of bankrekening? Dan mag dit alleen als er genoeg geld is.

Neem contact op met het Juridisch Loket of de Sociaal Raadslieden als er beslag is gelegd op het inkomen. Zij kunnen helpen bij het berekenen van de beslagvrije voet. Dat bepaalt of er genoeg geld is voor het beslag. Is het inkomen lager dan de beslagvrije voet? Dan moet de deurwaarder het geld terugbetalen.

Gedragsregels deurwaarder

Deurwaarders zijn lid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). Een gerechtsdeurwaarder is een ander woord voor deurwaarder. Omdat ze lid zijn van de KBvG gelden voor deurwaarders extra regels: de gerechtsdeurwaardersverordening. Volgens deze regels:

Moet een deurwaarder zorgvuldig zijn.

Mag een deurwaarder geen onnodige kosten maken.

Mag een deurwaarder niet dreigen met maatregelen die hij niet kan nemen.

Incasso

Gerechtsdeurwaarders hebben vaak ook een incassobureau. Het is dan onduidelijk of er wordt opgetreden als gerechtsdeurwaarder of incassobureau. Maar in beide situaties gelden de regels van de KBvG. En vanaf 1 april 2024 gelden ook de extra regels van de Wet Kwaliteit Incassodienstverleners.

Klacht over een gerechtsdeurwaarder?

Heb je problemen met een gerechtsdeurwaarder? Dien dan eerst de klacht in bij het deurwaarderskantoor. Kom je er met elkaar niet uit? Dan hangt het van de klacht af waar je heen kunt.

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders

Gaat de klacht over hoe de deurwaarder zijn werk doet? Stuur je klacht dan naar de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders in Amsterdam. Denk hierbij aan klachten over:

Het leggen van beslag, bijvoorbeeld als de beslagvrije voet niet klopt.

Kosten die de deurwaarder maakt.

Een procedure bij de Kamer kost geld. Maar let op. De Kamer zegt niets over het juridische probleem. Ben je het niet eens met de rekening waarvoor beslag wordt gelegd? Dan moet je dus protesteren bij de deurwaarder en de rechter.

Nationale ombudsman

Je kunt je klacht indienen bij de Nationale ombudsman als:

De klacht gaat over hoe de deurwaarder zijn werk doet.

De klacht gaat over het gedrag van de deurwaarder.

Denk hierbij aan:

Het leggen van beslag, bijvoorbeeld als de beslagvrije voet niet klopt.

Kosten die de deurwaarder maakt.

Intimidatie door de deurwaarder.

De Nationale omdbudsman kan:

Bemiddelen

Onderzoek doen naar de klacht

Een klacht indienen bij de ombudsman kost geen geld. Maar de deurwaarder is niet verplicht om iets te doen met de uitkomst.

Klacht melden bij toezichthouder

Je kunt een klacht melden bij het Bureau Financieel Toezicht. Dat is de toezichthouder. De toezichthouder kan niet op individuele klachten reageren. Maar een melding helpt hen wel te controleren of bedrijven zich aan de regels houden.

Rechtbank

Wil je een deurwaarder aansprakelijk stellen voor een fout? Dan moet je naar de rechtbank. Neem hiervoor contact op met je rechtsbijstandverzekering of een advocaat.

Zelf een deurwaarder inschakelen

Krijg je nog geld van een bedrijf? Stuur dan eerst een brief naar het bedrijf. Beschrijf hierin wat het probleem is en welke oplossing je wil. En tot wanneer het bedrijf de tijd krijgt om te reageren. Bekijk onze voorbeeldbrieven.

Naar de rechter

Kom je er met elkaar niet uit? En kun je met het probleem niet naar de Geschillencommissie of Kifid? Dan moet je naar de rechter. Een deurwaarder stelt een dagvaarding op. Daarmee wordt de zaak naar de rechter gestuurd.

Op de website van de KBvG vind je een deurwaarder in jouw omgeving.

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Diensten van de Consumentenbond

Wij bieden onderstaande diensten aan voor hulp bij bijna alle consumentenproblemen. Bij kwesties over een incassobrief of dagvaarding van een deurwaarder kan de benodigde hulp net anders zijn. Door snel oplopende kosten heb je vaak weinig tijd. Bel daarom onze juridische experts voor advies.