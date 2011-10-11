Voorbeelden misleidende of agressieve verkoop

Misleidende reclame, waarbij de ondernemer dingen zegt die niet waar zijn.

Een keurmerk gebruiken terwijl de ondernemer die eigenlijk niet heeft.

Een ondernemer die zegt dat hij is aangesloten bij een branchevereniging, terwijl dat niet waar is.

Prijzen noemen zonder alle (bijkomende) kosten.

Belangrijke eigenschappen van het product weglaten.

Aanbiedingen in de vorm van 'lokkertjes', voor producten die niet beschikbaar zijn.

Agressieve werving van nieuwe klanten.

Een product als 'gratis' aanprijzen terwijl er toch kosten aan zijn verbonden.

Neprecensies gebruiken.

Een korting aanbieden die geen echte korting is.

Een ‘van/voor-prijs’ mag alleen als het product daarvóór is verkocht voor de ‘van-prijs’. En de 'van-prijs' moet de laagste prijs zijn die de verkoper in de afgelopen 30 dagen heeft gebruikt. Dit geldt niet voor: Producten die minder dan 30 dagen oud zijn. Producten die beperkt houdbaar zijn, zoals vlees, vis of groente. Producten met oplopende korting.

Een ‘van/voor-prijs’ mag alleen als het product daarvóór is verkocht voor de ‘van-prijs’. En de 'van-prijs' moet de laagste prijs zijn die de verkoper in de afgelopen 30 dagen heeft gebruikt. Dit geldt niet voor: Een adviesprijs mag wel, maar dan moet dat in een oogopslag duidelijk zijn. Een adviesprijs is de prijs die de leverancier of fabrikant aanbeveelt. Soms verzint de winkelier zelf een adviesprijs. Of de winkelier maakt deze zo hoog waardoor het verschil met de daadwerkelijke verkoopprijs belachelijk groot is. Zo lijkt je voordeel enorm, terwijl er eigenlijk geen voordeel is.

Oneerlijke handelspraktijken

In de wet staat dat verkoop van producten of diensten niet misleidend of agressief mag zijn. Want misleiding en agressieve verkoop zijn oneerlijke handelspraktijken. Deze regels gelden voor alle ondernemers.

Wat kun je het beste doen?

Je kunt een overeenkomst ongedaan maken (vernietigen) als er sprake is van een oneerlijke handelspraktijk.

Schrijf een brief en stuur die naar de ondernemer. Laat weten dat je de koop wil 'vernietigen' vanwege een oneerlijke handelspraktijk. En vraag je geld terug. Je moet zelf het product terugsturen.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) houden toezicht op de handhaving van de Wet Oneerlijke Handelspraktijken. De AFM voor de financiële sector, de ACM voor de overige sectoren. Overtreedt een ondernemer de wet, dan kun je daarover een klacht indienen via ACM Consuwijzer.

Andere problemen

Heb je een probleem met de verkoper, maar gaat het niet om misleiding of agressieve verkoop? Bekijk dan onze andere voorbeeldbrieven.

Nepkortingen

Bedrijven mogen geen nepaanbiedingen gebruiken of kortingen laten zien die geen echte korting zijn. Maar helaas gaat dat vaak mis. Daarom gaat de ACM strenger controleren.

Soms maken verkopers fouten omdat zij de regels niet kennen, blijkt ook uit ons onderzoek. Daarom heeft de ACM een leidraad gemaakt: de leidraad prijsweergave en -vergelijkingen. Dit document moet bedrijven helpen om zich aan de regels te houden. Want een verkoper die korting geeft moet ervoor zorgen dat het ook een echte korting is. De verkoper mag de prijs dus alleen afzetten tegen de laagste verkoopprijs van de afgelopen 30 dagen. En voor die laagste verkoopprijs moet de verkoper het product ook echt hebben aangeboden.

Er staan 5 belangrijke vuistregels in de leidraad:

Prijzen mogen niet worden doorgestreept. Behalve de laagste prijs waarvoor een verkoper het product écht heeft aangeboden.

Een prijsverlaging moet echt zijn. Wordt alleen een adviesprijs genoemd? Dan mag een verkoper niet de indruk geven dat er een korting wordt gegeven.

Prijzen mogen niet kunstmatig worden verhoogd voor een grotere korting.

Informatie over de prijzen moet duidelijk en opvallend zijn. Een adviesprijs noemen mag. Maar dan moet worden uitgelegd wat dit betekent.

Kortingen mogen niet buitensporig lang duren. Want dan zijn het geen kortingen meer. Volgens de ACM is een kortingsactie die langer dan 3 maanden duurt te lang.

De ACM houdt in de gaten of bedrijven zich aan deze regels houden.