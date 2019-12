Als je een aankoop aan de deur, op straat of tijdens een verkoopdemonstratie (verkoop buiten de verkoopruimte) hebt gedaan, geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Als je spijt krijgt van je aankoop kun je die binnen deze termijn zonder opgaaf van reden ongedaan maken.

Je kunt overrompeld worden als er ineens een verkoper voor je deur staat of je op straat aanspreekt. Zo koop je iets waar je vooraf niet goed over hebt nagedacht en waar je later spijt van hebt. Daarom geeft de wet je voor die situaties extra bescherming.

Verkoop buiten de verkoopruimte

Onder verkoop buiten de verkoopruimte valt:

verkoop aan de deur

straatverkoop (zoals energiecontracten)

verkoop tijdens verkoopdemonstratie waarvoor de verkoper je heeft uitgenodigd in zaaltje of restaurant (dagtochten, busreizen)

verkoop tijdens verkoopdemonstraties bij iemand of jou thuis

het sluiten van een overeenkomst bij een bezoek aan huis, voor een dienst die wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld een schilder of glazenwasser.

Daarnaast gelden de normale wettelijke regels van consumentenkoop. De verkoper hoort je een goed (deugdelijk) product te leveren.

Uitzonderingen

Aankopen bij een marktkraam en stands op beurzen vallen niet onder verkoop buiten verkoopruimte. Dit is de verkoopruimte waar de ondernemer normaal gesproken handelt. Hiervoor gelden dus de regels voor gewoon winkelen.

De regels van verkoop buiten een verkoopruimte gelden ook niet voor:

Sociale dienstverlening en gezondheidszorg

Sociale dienstverlening en gezondheidszorg Gokactiviteiten

Financiële diensten

Pakketreizen

Passagiersvervoersdiensten

Onroerende zaken (huis, grond)

Overeenkomsten waarbij een notaris nodig is

Verkoop van producten via de telefoon of via internet (koop op afstand)

Overeenkomst voor een bedrag van minder dan €50

Bedenktijd

Koop je een product of dienst buiten een verkoopruimte dan geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd begint te lopen op de dag nadat je het product hebt ontvangen of je de dienst hebt afgesloten .

Heb je een bestelling gedaan die in meerdere zendingen wordt geleverd, dan begint de bedenktijd als je de laatste deelzending hebt ontvangen. Koop je een product in combinatie met een dienst (bijvoorbeeld een CV-ketel met onderhoudscontract) dan begint de bedenktijd ook pas de dag nadat je het product ontvangt. Dit is niet het geval als het om een welkomstcadeau gaat dat je ontvangt. Bij regelmatige levering van producten begint de bedenktijd te lopen vanaf de eerste levering van het product (bijvoorbeeld een tijdschriftenabonnement).

Afzien van de koop binnen de bedenktijd

Als je een product wil terugsturen, kun je gebruikmaken van het modelformulier herroeping dat de verkoper verplicht is te geven. Maar je kunt ook zelf een brief of e-mail schrijven, waarin je aangeeft van de koop af te zien. Na het versturen heb je nog 14 dagen de tijd om het product terug te sturen.

Binnen 14 dagen nadat je de verkoper hebt laten weten dat je van de koop afziet, moet hij je het aankoopbedrag en bezorgkosten terugbetalen. Maar hij mag daarmee wachten totdat hij het product daadwerkelijk terug heeft gekregen of jij bewijs hebt geleverd dat je het product hebt teruggestuurd.

Als je een product terugstuurt dan mag de verkoper je de kosten van retourzending in rekening brengen. Hij moet je daarover wel vooraf informeren, anders hoef je die kosten niet te betalen. Let op: je mag ook al voordat het product geleverd is gebruikmaken van je bedenktijd en van de koop afzien!

Tip: bewaar altijd een kopie van de brief (met het verzendbewijs) of de e-mail die je hebt verstuurd als bewijs en ook het bewijs van retourzending van het product.

Informatieplicht over de bedenktijd

De verkoper is verplicht je te informeren over:

de bedenktijd die je hebt

op welke manier, binnen welke termijn en onder welke voorwaarden je van de koop af kunt zien

het modelformulier herroeping

Ook als je geen bedenktijd hebt of afstand hebt gedaan van je recht om de koop ongedaan te maken, moet de verkoper je daarover informeren. Denk aan dringende herstelwerkzaamheden, zoals het repareren van een lek dak. Of als je afspreekt dat de dienst, bijvoorbeeld winterklaar maken van de tuin, geheel wordt uitgevoerd tijdens de bedenktijd.

Voldoet de verkoper niet aan zijn informatieverplichtingen over de bedenktijd, dan wordt de bedenktijd automatisch verlengd met maximaal 12 maanden. Als de verkoper deze informatie later alsnog geeft, dan duurt de bedenktijd vanaf dat moment nog 14 dagen.

Wanneer heb je geen bedenktijd?

Je hebt geen bedenktijd bij:

Een aankoop van minder dan €50.

Let op: de verkoper mag je aankoop niet in kleine bedragen verdelen, zodat het bedrag onder de €50 komt.



Let op: de verkoper mag je aankoop niet in kleine bedragen verdelen, zodat het bedrag onder de €50 komt. De koop van bijvoorbeeld blikjes, snoep of sigaretten uit een automaat, frikandellen uit de muur en treinkaartjes uit de kaartjesautomaat.



Reizen, vervoer, logies, catering of andere vormen van vrijetijdsbesteding.



Losse tijdschriften of kranten.

Let op: sluit je een abonnement op een tijdschrift of krant af via internet, telefonisch of op straat of aan de deur dan geldt de bedenktijd van 14 dagen wel.



Let op: sluit je een abonnement op een tijdschrift of krant af via internet, telefonisch of op straat of aan de deur dan geldt de bedenktijd van 14 dagen wel. Producten die je speciaal laat maken, bijvoorbeeld een maatpak, drukwerk, een fotoalbum of sieraden naar je eigen ontwerp.



Producten die snel kunnen bederven of een beperkte houdbaarheid hebben, zoals eten of bloemen.



Producten die snel kunnen bederven of een beperkte houdbaarheid hebben, zoals eten of bloemen. Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggestuurd om gezondheidsredenen of hygiëne. De verzegeling mag je na de levering niet verbreken anders heb je geen recht op bedenktijd meer. Voorbeelden hiervan zijn ondergoed en badkleding.



Cd’s en dvd’s waarvan de verzegeling na levering is verbroken.



Koop van een digitaal product dat je via internet kan downloaden (film, muziek, games), waarbij je laat weten dat je het binnen 14 dagen wilt hebben én verklaart dat je afziet van je bedenktijd. De verkoper moet dit wel bevestigen voordat je het product gaat downloaden.



Spoedreparaties: als je een bedrijf vraag om langs te komen voor een reparatie of onderhoud dat niet kan wachten, bijvoorbeeld bij een lekkage of een kapotte verwarming.



Een dienst (bijvoorbeeld schilderklus) die al binnen de bedenktermijn helemaal klaar is. Je moet wel uitdrukkelijk met de start binnen de bedenktijd hebben ingestemd én hebben verklaard dat je afziet van de bedenktijd.

Let op: kies je ervoor om een dienst die je voor langere tijd afsluit (bijvoorbeeld een abonnement voor je mobiele telefoon of een abonnement op een datingssite) al tijdens de bedenktijd in te laten gaan, dan kun je nog wel binnen de bedenktijd van de dienst af. Maar de verkoper kan je dan wel laten betalen voor de periode dat je van de dienst gebruik hebt gemaakt. Hij moet dit dan wel vooraf hebben gemeld.

Informatieplicht verkoper

De verkoper moet je informatie geven over de belangrijkste kenmerken van het product of de dienst, de levertijd, de prijs, bijkomende kosten, de bedenktijd, duur van de overeenkomst, garantie, klachtenregeling en gegevens van het bedrijf (klantenservice, postadres én bezoekadres).



De informatie moet voor jou duidelijk, begrijpelijk en leesbaar zijn.



De verkoper moet je de informatie op papier geven, maar het mag ook op een andere duurzame gegevensdrager (een document dat je kunt bewaren, bijvoorbeeld een cd-rom, usb-stick, geheugenkaart, dvd, pdf-bestand of in een e-mail) als je daarmee hebt ingestemd.



Je moet vooraf duidelijke informatie krijgen bij de aankoop van digitale producten, bijvoorbeeld de comptabiliteit van hardware en software, beveiligingsvoorzieningen en op welke media de diensten gebruikt kunnen worden.

Bevestiging overeenkomst

Naast de verplichte informatie moet je een kopie van de ondertekende overeenkomst of een bevestiging van de overeenkomst krijgen. Dit moet op papier. De verkoper mag dat ook op een andere manier doen maar alleen als je daar mee hebt ingestemd, bijvoorbeeld in een e-mail.

Levertijd

Het product moet binnen 30 dagen na aankoop worden geleverd, maar je kunt een andere levertijd afspreken. Levert de verkoper niet tijdig en heb je hem vervolgens een redelijke termijn gesteld om alsnog te leveren? Dan mag je de overeenkomst ongedaan maken (ontbinden) en moet de verkoper je direct jouw geld terugbetalen.

Voorbeeldbrief

Beroep op bedenktijd bij verkoop buiten de winkel (colportage, straatverkoop) Je kunt deze brief (aangetekend) per post of per e-mail versturen. Download voorbeeldbrief



Lees ook: