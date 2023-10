Contract opzeggen

Abonnement

Sportscholen bieden verschillende abonnementen aan. Vaak gaat het om een tijdelijk contract, zoals een jaarabonnement. Zo'n abonnement kun je niet tussentijds opzeggen. Dat betekent dat je dus een jaar aan het contract vast zit. Daarna kun je je abonnement opzeggen.

Tussentijds opzeggen

Soms kun je wel het contract tussentijds opzeggen. Dat hangt af van wat je hebt afgesproken. Zo kan je bij sommige sportscholen van het contract af, als:

Je een bepaalde afstand van de sportschool af verhuist.

Je langdurig geblesseerd of ziek bent.

Bevriezen

Er zijn ook sportscholen die je de mogelijkheid geven om je lidmaatschap te 'bevriezen'. Dat betekent dat je bijvoorbeeld zolang je geblesseerd bent, niet hoeft te betalen. Het contract loopt daarna wel langer door.

Bedenktijd bij een sportschoolabonnement

Voor online contracten geldt meestal een bedenktijd. Dat betekent dat je binnen 14 dagen van een contract af kunt. Volgens de wet heb je geen bedenktijd als je in een winkel een contract tekent. Maar er zijn sportscholen die je ook een bedenktijd geven als je op locatie een contract sluit. Kijk hiervoor in de algemene voorwaarden. Of vraag hiernaar als je het contract nog moet tekenen.

Zorg voor bewijs

Zeg je je sportschoolabonnement op? Zorg dan voor bewijs. Stuur de sportschool een brief waarin je het contract opzegt. Daarmee voorkom je problemen. Bijvoorbeeld als de sportschool het abonnementsgeld blijft incasseren.

Problemen met incasso

Sportschool blijft incasseren

Blijft de sportschool het abonnementsgeld incasseren, als je al hebt opgezegd? Dan gaat er misschien iets mis met de incasso. Neem contact op met de sportschool en vraag om een oplossing. En laat zien dat je op tijd hebt opgezegd.

Extra incassokosten

Als je een keer niet hebt betaald is dat erg vervelend. Sommige sportscholen brengen extra kosten in rekening, maar dat is niet altijd terecht. Er zijn wettelijke regels over incassokosten.

Klacht oplossen

Bespreek eerst je klacht met de sportschool. Kom je er met elkaar niet uit? Dan kun je voor een andere oplossing kiezen. Zo kun je bij ons terecht voor persoonlijk juridisch advies. En misschien kunnen onze bemiddelaars je verder helpen als je vastzit met je klacht.

Lukt het ook met hulp niet om het probleem op te lossen? Kijk dan of het bedrijf is aangesloten bij de Geschillencommissie.

Sportschoolabonnement tijdens corona

Lockdown

Tussen 2020 en 2022 waren sportscholen meerdere keren volledig gesloten. Dit kwam door de 'lockdowns'. Tijdens een 'lockdown' kun je je sportabonnement niet gebruiken. Volgens de wet hoef je niet te betalen als een dienst niet wordt geleverd. Je hebt dan recht op geld terug, tenzij er een andere redelijke oplossing is.

Sommige sportscholen lieten je onterecht doorbetalen. Hierover deed de Geschillencommissie op 15 oktober 2021 een uitspraak. Daarin staat dat je tijdens de volledige lockdown geen abonnementsgeld hoefde te betalen.

De sportschool had een ‘compensatie’ aangeboden. Maar deze compensatie was volgens de Geschillencommissie geen redelijke oplossing. Daarom moest de sportschool het in rekening gebrachte bedrag terugbetalen.

Geld terug tijdens avondlockdown en QR-code

Van 28 november 2021 tot 18 december 2021 gold er een avondlockdown. Sportscholen mochten niet eerder dan 5.00 uur open. En moesten om 17.00 uur sluiten. Ook moest je in deze periode een coronatoegangsbewijs laten zien.

De sportschool was toegankelijk en bleef de dienst nog leveren. Zolang je getest, gevaccineerd of hersteld was. De gewijzigde openingstijden en het coronatoegangsbewijs zijn geen geldige redenen om je geld terug te vragen. Maar dit kan in bijzondere gevallen anders zijn. Ga daarom in gesprek met de sportschool en vraag wat er mogelijk is. Misschien kun je samen het probleem oplossen.