Sportschoolabonnement opzeggen

Abonnement

Sportscholen bieden verschillende abonnementen aan. Vaak gaat het om een tijdelijk contract, zoals een jaarabonnement. Zo'n abonnement kun je niet tussentijds opzeggen. Dat betekent dat je dus een jaar aan het contract vast zit. Daarna kun je je abonnement opzeggen.

Tussentijds opzeggen

Soms kun je wel het contract van je sportschool tussentijds opzeggen. Dat hangt af van wat je hebt afgesproken. Zo kun je bij sommige sportscholen van het contract af, als:

Je een bepaalde afstand van de sportschool af verhuist.

Je langdurig geblesseerd of ziek bent.

Bevriezen

Er zijn ook sportscholen die je de mogelijkheid geven om je lidmaatschap te 'bevriezen'. Dat betekent dat je bijvoorbeeld zolang je geblesseerd bent, niet hoeft te betalen. Het contract loopt daarna wel langer door.

Bedenktijd bij een sportschoolabonnement

Voor online contracten geldt meestal een bedenktijd. Dat betekent dat je binnen 14 dagen van een contract af kunt. Ook als je in die periode al bent gaan sporten. De sportschool mag kosten rekenen voor de keren dat je tijdens de bedenktijd hebt gesport.

Volgens de wet heb je geen bedenktijd als je in een winkel een contract tekent. Maar er zijn sportscholen die je ook een bedenktijd geven als je op locatie een contract sluit. Kijk hiervoor in de algemene voorwaarden. Of vraag hiernaar als je het contract nog moet tekenen.

Zorg voor bewijs

Zeg je je sportschoolabonnement op? Zorg dan voor bewijs. Stuur de sportschool een brief waarin je het contract opzegt. Daarmee voorkom je problemen. Bijvoorbeeld als de sportschool het abonnementsgeld blijft incasseren.

Problemen met incasso

Sportschool blijft incasseren

Blijft de sportschool het abonnementsgeld incasseren nadat je hebt opgezegd? Dan gaat er misschien iets mis met de incasso. Neem contact op met de sportschool en vraag om een oplossing. En laat zien dat je op tijd hebt opgezegd.

Extra incassokosten

Als je een keer niet hebt betaald, is dat erg vervelend. Maar extra kosten in rekening brengen is niet altijd terecht. Er zijn wettelijke regels over incassokosten. Die gelden ook voor sportscholen.

Klacht oplossen

Bespreek eerst je klacht met de sportschool. Kom je er met elkaar niet uit? Dan kun je voor een andere oplossing kiezen. Zo kun je bij ons terecht voor persoonlijk juridisch advies. En misschien kunnen onze bemiddelaars je verder helpen als je vastzit met je klacht.

Lukt het ook met hulp niet om het probleem op te lossen? Kijk dan of het bedrijf is aangesloten bij de Geschillencommissie.