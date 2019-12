Online een kortingsbon of kortingsvoucher kopen

Heb je online een kortingsbon gekocht voor een dagje uit, een hotelovernachting, of een product via aanbiedingssites als Groupon of Socialdeal? Dan gelden de rechten voor 'koop op afstand'. Lees wat je rechten zijn.

Bedenktijd

Als je online een kortingsbon of -voucher koopt, gelden de regels voor koop op afstand. Je hebt dan het recht om de aankoop van de bon binnen 14 dagen ongedaan te maken. De aanbiedingssite is je aanspreekpunt en moet jou het bedrag van de aankoop retourneren.

Wanneer je met de kortingbon of -voucher online een product koopt, dan heb je opnieuw een bedenktijd van 14 dagen op het artikel dat je kocht.

Let op: wissel je de bon in voor een vrijetijdsbesteding, zoals een concert of een hotelovernachting, dan geldt daar geen bedenktijd voor.

Bon niet in te wisselen?

Wordt een kortingsbon of -voucher niet geaccepteerd, dan moet je bij de aanbieder van de kortingsbon zijn voor je klacht. Die hoort je duidelijke informatie te geven, bijvoorbeeld:

bij welk bedrijf je de bon kunt inwisselen

wat precies het aanbod is

de bedenktermijn en levertijden

Lukt het niet om de kortingsbon of -voucher te verzilveren? Eis dan je geld terug bij de aanbieder.

Product of dienst voldoet niet

Is de kwaliteit van het product of de dienst waarvoor je de bon hebt ingewisseld onvoldoende? Dan moet je de verkoper van het product of de dienst hierop aanspreken.

Kom je er met de verkoper niet uit? Dan kun je contact opnemen met de aanbieder van de kortingsbon. Deze heeft de verplichting om een bemiddelende rol te spelen, zodat jouw klacht wordt opgelost door de verkoper.

Je kunt ook een klacht plaatsen op klachtenkompas.nl, een initiatief van de Consumentenbond. De klacht wordt dan direct ingediend bij het betreffende bedrijf. En om zeker te zijn dat je klacht serieus wordt genomen, kijkt de Consumentenbond met je mee.

