Online een kortingsbon of kortingsvoucher kopen

Bedenktijd

Wil je je aankoop ongedaan gedaan maken, bijvoorbeeld door je Social Deal voucher te annuleren? Als je online een kortingsbon of -voucher koopt, gelden de regels voor koop op afstand. Je hebt dan het recht om de aankoop van de bon binnen 14 dagen ongedaan te maken. De aanbiedingssite is je aanspreekpunt en moet jou het bedrag van de aankoop retourneren.

Koop je online een product met de kortingsbon of -voucher? Dan heb je opnieuw een bedenktijd van 14 dagen op het artikel dat je kocht.

Let op: als je de bon inwisselt voor een vrijetijdsbesteding, dan geldt daar geen bedenktijd voor. Denk aan een concert of een hotelovernachting

Kortingsbon niet in te wisselen

Wordt een kortingsbon of -voucher niet geaccepteerd, dan moet je bij de aanbieder van de kortingsbon zijn voor je klacht. Die hoort je duidelijke informatie te geven, bijvoorbeeld:

Bij welk bedrijf je de bon kunt inwisselen.

Wat precies het aanbod is.

De bedenktermijn en levertijden.

Lukt het niet om de kortingsbon of -voucher te verzilveren? Eis dan je geld terug bij de aanbieder.

Product of dienst voldoet niet

Is de kwaliteit van het product of de dienst waarvoor je de bon hebt ingewisseld onvoldoende? Dan moet je de verkoper van het product of de dienst hierop aanspreken.

Kom je er met de verkoper niet uit? Dan kun je contact opnemen met de aanbieder van de kortingsbon. Deze heeft de verplichting om een bemiddelende rol te spelen, zodat jouw klacht wordt opgelost door de verkoper.