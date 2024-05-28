Zakelijk abonnement (beroeps- of bedrijfsmatig)

Abonnement voor privégebruik afgesloten

Sluit je een abonnement af voor privégebruik? En dus niet beroeps-of bedrijfsmatig? Dan ben je als consument het abonnement aangegaan. De verkoper moet zich houden aan de wettelijke regels die gelden voor consumenten. Ook als de verkoper het zelf een zakelijk abonnement noemt.

Je hebt meestal recht op een bedenktijd van 14 dagen. Binnen die tijd kun je het abonnement stopzetten. Je hoeft daarvoor geen reden te geven.

Heeft de verkoper je niet goed geïnformeerd over de bedenktijd? Dan wordt de bedenktijd zelfs verlengd met 12 maanden.

Abonnement afgesloten voor zakelijk en privégebruik

Sloot je het contract vooral af voor privégebruik? Dan gelden de wettelijke regels voor consumenten. Je hebt dan meestal recht op 14 dagen bedenktijd.

Maar wilde je het vooral of alleen voor beroeps- of bedrijfsmatig gebruiken? Dan gelden de consumentenregels niet. Je hebt dan geen wettelijke bedenktijd van 14 dagen.

Contract afgesloten alleen voor zakelijk gebruik

Heb je het abonnement alleen voor je werk of bedrijf afgesloten? Dan gelden de regels voor consumenten niet.

Er zijn uitzonderingen. Ben je een kleine ondernemer of zzp’er? Dan heb je soms toch bescherming tegen onredelijke voorwaarden in het contract. Dat heet reflexwerking.

Vraag juridisch advies als je wilt weten of dat het geval is. Wil je weten waar je als ondernemer terechtkunt? Kijk dan op het Ondernemersplein.