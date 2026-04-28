Per ongeluk op bemiddelingswebsite beland

Uit klachten blijkt dat mensen die een overheidsdienst aanvragen, nog vaak te maken krijgen met een dubieuze bemiddelingswebsite. Dat zijn bedrijven die de overheidsdienst voor je aanvragen, regelen of stopzetten. Dat is niet verboden. Maar het wordt dubieus als het niet duidelijk is waar je mee te maken hebt. In dit geval een commerciële tussenpartij, die hoge kosten rekent en een dienst biedt die geen enkele waarde toevoegt.

Overheidsdiensten

Bij overheidsdiensten kun je denken aan het aanvragen van:

Een ETA om Groot-Brittannië in te reizen.

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Gegevens uit het kadaster, zoals een eigendomsakte of informatie over erfgrenzen.

Ondernemersgegevens van de Kamer van Koophandel, zoals een gewaarmerkt uittreksel of historische handelsgegevens.

Kindgebonden budget, huur- of zorgtoeslag. Of het stopzetten hiervan.

Een kentekenregistratie, of het schorsen ervan.

Via advertenties en AI-overzichten

De dubieuze bemiddelingswebsites adverteren op Google. Ook het AI-overzicht van Google verwijst regelmatig naar bemiddelingsdiensten. Als je via Google zoekt, loop je dus het risico door deze advertenties ‘omgeleid’ te worden. Klik je op de advertentie of de link van AI-overzicht? Dan kom je niet op de officiële website, maar op die van een bemiddelingswebsite.

Waar kun je veilig toeslagen, VOG of ETA aanvragen?

Vraag een overheidsdienst altijd rechtstreeks aan via de officiële website. Dat is veel goedkoper dan via een bemiddelingswebsite. Bekijk welke websites van overheidsloketten echt zijn om te zien waar je de overheidsdienst kunt aanvragen.

Klachten over dubieuze overheidsbemiddelingswebsites

De meest gehoorde klacht is dat mensen niet doorhadden dat ze op een website van een dubieuze bemiddelingswebsite zaten. Ook is de toegevoegde waarde vaak niet duidelijk. Het kost je net zoveel tijd om het via het officiële kanaal te regelen als via de bemiddelingswebsites. Alleen via de officiële instantie houd je meer grip op je portemonnee en over het delen van je gegevens.

Andere klachten over dit soort diensten:

Ze rekenen onduidelijke of onverwachte prijzen.

Diensten worden niet goed uitgevoerd, omdat ze niet of niet direct zijn aangevraagd.

Spoedtoeslagen lijken niets toe te voegen.

Zorgen over de gedeelde data, zoals kopietjes van paspoorten of andere gevoelige informatie.

Regels bemiddelingswebsites

Een bemiddelingsdienst moet vooraf melden:

Dat het om een betaalde dienst gaat.

Wat de dienst inhoudt.

Wat de meerwaarde is van de dienst.

Wat de prijs is.

Wie de dienst aanbiedt.

Op de website zelf moet een duidelijke bestelknop staan, die helder maakt dat er een betalingsverplichting ontstaat. Zoals de tekst ‘bestellen en betalen’ of ‘bestellen met betalingsverplichting’. Helaas gaat dat vaak niet goed.

Ook moet de website eerlijk zijn vormgegeven. Het ontwerp mag een gebruiker niet leiden naar een ongewenste keuze.

De website moet de gebruiker informeren over de wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Dat moet duidelijk zijn en mag niet zijn weggestopt in de algemene voorwaarden.

Wat kun je doen als je hebt betaald via een bemiddelingswebsite?

Ontkennen van de overeenkomst

Ben je je niet bewust dat je een overeenkomst aanging? Dan kun je de overeenkomst ‘betwisten’. Je stuurt dan een brief waarin je de overeenkomst ontkent. Je vraagt de bemiddelingswebsite om bewijs dat je een overeenkomst zou zijn aangegaan.

Bedenktijd bij bemiddelingswebsite

Volgens de wet heb je een bedenktijd van 14 dagen als je online een dienst afsluit. Binnen die 14 dagen kun je zonder reden van de overeenkomst af. Informeert een bedrijf je niet of niet goed over deze bedenktijd? Dan heb je zelfs 12 maanden de tijd.

Er zijn uitzonderingen waardoor deze bedenktijd niet geldt. Bijvoorbeeld als de dienst ‘direct wordt uitgevoerd’. Dit mag niet worden weggestopt in de algemene voorwaarden. Het bedrijf moet dus bewijzen dat je uitdrukkelijk akkoord ging met:

Het starten van de dienst tijdens de bedenktijd.

Het verlies van het herroepingsrecht als de dienst is geleverd.

Kan de bemiddelingswebsite dit niet bewijzen? Dan kun je alsnog gebruikmaken van je bedenktijd.

Vernietig overeenkomst bemiddelingswebsite

Er kan sprake zijn van een oneerlijke handelspraktijk als dit aan de orde is:

De bemiddelingswebsite informeert je vooraf niet goed over de prijs, inhoud of meerwaarde van de dienst en wie de dienst aanbiedt.

Op de bestelknop staat niet goed aangegeven dat je een betalingsverplichting aangaat.

De advertenties of vormgeving van de website leiden tot een oneerlijke keuze.

Bij een oneerlijke handelspraktijk kun je met een brief de overeenkomst vernietigen. Dat betekent dat je de overeenkomst ongedaan maakt. Je hoeft dat niet te betalen.

Heb je al betaald? Dit zijn je mogelijkheden:

Draai via je bank betalingen of afschrijvingen terug. Dat geldt bijvoorbeeld als je ongemerkt akkoord ging met een eenmalige incasso. Voor zo’n incasso is een speciale machtiging nodig, die vaak niet wordt gevraagd.

Dien een claim in bij je creditcardmaatschappij, als je met je creditcard hebt betaald.

Eis je geld terug van de bemiddelingswebsite.

Meld je ervaring

Heb je te maken gehad met een bemiddelingswebsite voor een overheidsdienst? Meld je ervaring op Meldpunt Eerlijk.