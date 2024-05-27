Verkeerd prijskaartje

Aan de kassa betaal je meer

Je mag er meestal van uitgaan dat de prijs op het prijskaartje de juiste prijs is. Dat betekent dat de verkoper het product voor die prijs aan je moet verkopen.

Dit is anders als duidelijk is dat die prijs niet klopt. Bijvoorbeeld als de prijs op het prijskaartje veel te laag is. Het kan dan een typefout of vergissing zijn. Bijvoorbeeld als een tv €99 kost, terwijl deze normaal €999 kost. Het is dan duidelijk dat de prijs niet klopt. Twijfel je? Vraag aan de verkoper of de prijs klopt. Zegt de verkoper dat de prijs juist is, dan kan hij er later moeilijker op terugkomen.

Wil de verkoper het product echt niet voor de prijs op het prijskaartje verkopen? Dan kun je van de koop afzien. Maar als je akkoord gaat met de hogere prijs, zit je aan de koop vast. Dan kun je later niet meer over de prijs klagen.

Webwinkel levert product niet door verkeerde prijs

Heb je het product online gekocht en weigert de webwinkel om het product te leveren door een verkeerde prijs?

Als je bestelling is bevestigd, mag je ervan uitgaan dat de prijs op de website klopt. Maar ook hiervoor geldt dat dit anders ligt als je kon weten dat die prijs niet klopte. Bijvoorbeeld als de prijs die op de website staat veel te laag is. Dan had je kunnen weten dat de verkoper een verkeerde prijs heeft aangegeven. Neem bij twijfel vooraf contact op met de verkoper. En vraag of de prijs klopt.

Bij kleine prijsverschillen hoef je niet snel te verwachten dat de prijs niet klopt. Dat geldt ook als het product wordt aangeboden als speciale aanbieding.

Wat kun je nog meer doen?

Kom je er met een gesprek niet uit? Dan kun je de verkoper ook een brief sturen. In de brief eis je dat het product wordt geleverd voor de afgesproken prijs.

Lost de brief het probleem niet op? Bekijk hoe we je verder op weg kunnen helpen. Bijvoorbeeld via persoonlijk juridisch advies of bemiddeling.