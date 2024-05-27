icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Spijt van je aankoop of bestelling

Koop is koop. Zo is het wettelijk gezien als je iets in een winkel hebt gekocht. Heb je spijt van je aankoop? Ga dan in gesprek met de winkelier en kijk of je er samen uitkomt. Kocht je iets online, telefonisch of aan de deur? Dan geldt er een wettelijke bedenktijd van 14 dagen.

Bijgewerkt op:29 juni 2026

bedenktijd-aankoop_1200x800px

Online of telefonische aankoop

europese-consumentenrechten Koop je iets via het internet of per telefoon? Dan heb je recht op een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen. Binnen die termijn mag je: 

  • Het product bekijken, net als in een gewone winkel.
  • De webwinkel laten weten dat je van de koop afziet. Je hebt dan 14 dagen de tijd om het product terug te sturen.

Modelformulier 

Je maakt gebruik van je bedenktermijn:

  • Via de herroepingsfunctie op de website of in de app
  • Via het modelformulier herroeping (pdf) dat de verkoper jou heeft gegeven.
  • Via een brief. Leden kunnen gebruikmaken van onze voorbeeldbrieven. Bewaar een kopie van de brief of e-mail die je hebt verstuurd en het bewijs van retourzending van het product.

Geld terug en retourkosten 

Binnen 14 dagen nadat je de verkoper hebt laten weten dat je van de koop afziet, moet hij je het aankoopbedrag terugbetalen. Maar hij kan daarmee wachten totdat hij het product heeft ontvangen. Of totdat je bewijst dat je het product hebt teruggestuurd. Dat hangt af van wat er eerst gebeurt.

Als je een product terugstuurt dan mag de verkoper jou de kosten van retourzending laten betalen. Hij moet je daarover wel vooraf informeren. Anders hoef je die kosten niet te betalen.

Niet altijd bedenktijd 

Soms heb je geen bedenktijd bij een online aankoop. Bijvoorbeeld bij op maat gemaakte producten. Je mag het product dan niet zomaar terugsturen. Kijk in dat geval of het product wel voldoet aan wat je ervan mag verwachten. Dat noem je de wettelijke garantie. Soms heb je ook recht op aanvullende verkopers- of fabrieksgarantie.

Vraag de verkoper om een oplossing als het product:

  • Te snel stuk gaat.
  • Anders is dan wat je ervan mag verwachten.

Aankoop in de winkel

Mag een winkel weigeren geld terug te geven? Voor aankopen in de winkel geldt geen bedenktermijn. Je kunt alleen van de koopovereenkomst af als de verkoper daarmee akkoord gaat. Sommige verkopers bieden de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden de koopovereenkomst achteraf te annuleren. Bijvoorbeeld als het product ongebruikt en onbeschadigd is.

Ruilen of retourneren

Ruilen of retourneren (terugbrengen) is geen recht, maar een extra service van een verkoper. De verkoper bepaalt daarvoor de regels, zoals: 

  • Binnen 7 dagen ruilen.
  • Annuleringskosten betalen.
  • Tegoedbon accepteren.

De regels voor ruilen verschillen per verkoper. Vraag daarom vóór je iets koopt of je het product mag ruilen. En zo ja, onder welke voorwaarden. 


Product in aanbieding na aankoop

Wat als het product na de aankoop in de aanbieding is? Verkopers mogen zelf de prijs van hun producten bepalen. Ook bepalen zij zelf wanneer zij korting geven. Het kan dus gebeuren dat je een product koopt en het een week later in de uitverkoop ziet. Je hebt dan geen recht op je geld terug. Je ging namelijk akkoord met de prijs van het aanbod. En dan sluit je een overeenkomst. 

Recht op een goed product

Bij een kapot product heb je andere rechten. De verkoper moet je een goed product geven. Voldoet het niet aan wat je ervan mag verwachten? Dan heb je meestal recht op gratis reparatie of vervanging. Dit is je wettelijke garantie. De verkoper mag je dan niet afschepen met een tegoedbon.

Lees verder

We begeleiden je naar een oplossing

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn 3 manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

  1. 1. Stuur een brief

  2. 2. Bel onze expert

  3. 3. Bemiddeling