Spijt van je aankoop of bestelling

Als je iets in een winkel hebt gekocht is het wettelijk gezien zo: koop is koop. Ga in gesprek met de winkelier en kijk of je er samen uit kunt komen als je spijt hebt van een aankoop. Als je je aankoop online, telefonisch of aan de deur hebt gedaan geldt er een wettelijke bedenktijd van 14 dagen.