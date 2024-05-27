Spijt van je aankoop of bestelling

Bijgewerkt op:29 juni 2026
Koop je iets via het internet of per telefoon? Dan heb je recht op een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen. Binnen die termijn mag je:
Je maakt gebruik van je bedenktermijn:
Binnen 14 dagen nadat je de verkoper hebt laten weten dat je van de koop afziet, moet hij je het aankoopbedrag terugbetalen. Maar hij kan daarmee wachten totdat hij het product heeft ontvangen. Of totdat je bewijst dat je het product hebt teruggestuurd. Dat hangt af van wat er eerst gebeurt.
Als je een product terugstuurt dan mag de verkoper jou de kosten van retourzending laten betalen. Hij moet je daarover wel vooraf informeren. Anders hoef je die kosten niet te betalen.
Soms heb je geen bedenktijd bij een online aankoop. Bijvoorbeeld bij op maat gemaakte producten. Je mag het product dan niet zomaar terugsturen. Kijk in dat geval of het product wel voldoet aan wat je ervan mag verwachten. Dat noem je de wettelijke garantie. Soms heb je ook recht op aanvullende verkopers- of fabrieksgarantie.
Vraag de verkoper om een oplossing als het product:
Mag een winkel weigeren geld terug te geven? Voor aankopen in de winkel geldt geen bedenktermijn. Je kunt alleen van de koopovereenkomst af als de verkoper daarmee akkoord gaat. Sommige verkopers bieden de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden de koopovereenkomst achteraf te annuleren. Bijvoorbeeld als het product ongebruikt en onbeschadigd is.
Ruilen of retourneren (terugbrengen) is geen recht, maar een extra service van een verkoper. De verkoper bepaalt daarvoor de regels, zoals:
De regels voor ruilen verschillen per verkoper. Vraag daarom vóór je iets koopt of je het product mag ruilen. En zo ja, onder welke voorwaarden.
Wat als het product na de aankoop in de aanbieding is? Verkopers mogen zelf de prijs van hun producten bepalen. Ook bepalen zij zelf wanneer zij korting geven. Het kan dus gebeuren dat je een product koopt en het een week later in de uitverkoop ziet. Je hebt dan geen recht op je geld terug. Je ging namelijk akkoord met de prijs van het aanbod. En dan sluit je een overeenkomst.
Bij een kapot product heb je andere rechten. De verkoper moet je een goed product geven. Voldoet het niet aan wat je ervan mag verwachten? Dan heb je meestal recht op gratis reparatie of vervanging. Dit is je wettelijke garantie. De verkoper mag je dan niet afschepen met een tegoedbon.
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