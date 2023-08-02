Wettelijke garantie

Een koelkast die niet koelt, een jas die uit elkaar valt of een wasmachine die rammelt. Het zijn vervelende problemen waar je tegenaan kunt lopen. Gelukkig beschermt de wet je als je iets koopt. Je hebt recht op een goed product. Dat betekent dat het product moet doen wat je ervan mag verwachten.



Gaat het product eerder kapot dan je mag verwachten en is het niet je eigen schuld? Dan heb je recht op gratis reparatie of een vervangend product. Dit is je wettelijke garantie. En dan mag de verkoper ook geen kosten rekenen. Zoals onderzoekskosten, reparatiekosten, voorrijkosten of verzendkosten.

Wat mag je verwachten?

Je mag verwachten dat een product doet waarvoor het bedoeld is. Een koelkast moet koelen en een wasmachine moet wassen. Je mag ook verwachten dat je een product een tijdje zonder problemen kunt gebruiken. Maar wat is ‘een tijdje’?

De wet zegt niet precies hoelang de wettelijke garantie duurt. We hebben in Nederland dus geen vaste wettelijke garantietermijn. Want het verschilt per product wat de verwachte levensduur is. Zo mag je verwachten dat een wasmachine langer meegaat dan een fietslampje. Wat je van een product mag verwachten hangt ook van:

Het merk van het product.

De prijs van het product.

Waar je het product hebt gekocht.

Wat de verkoper over het product heeft beloofd.

Wat er in de reclame over het product is gezegd.

Wanneer is het product stukgegaan?

Bewijs zoeken

Zoek je bewijs dat het probleem bij het product zelf ligt? Kijk op internet of je meer klachten vindt over het product. Soms is het moeilijk om te bewijzen dat het product kapot ging buiten je schuld. Ga met de verkoper in gesprek. Soms kun je samen een oplossing bedenken. Bij een duur product kun je bijvoorbeeld afspreken dat een deskundige het product onderzoekt.

Extra garantie

Wettelijke garantie heb je sowieso. Soms krijg je ook nog extra garantie van de winkel of fabrikant. Of je kunt deze bijkopen. Koop je extra garantie? Zorg dan dat je niet iets koopt waar je wettelijk gezien al recht op hebt.

Je kunt met extra garantie vaak makkelijker je probleem oplossen dan met de wettelijke garantie. Je hoeft bijvoorbeeld meestal niet te bewijzen dat je het product op de juiste manier hebt gebruikt. Wel kan de verkoper onderzoeken of je het product niet zelf hebt stukgemaakt. Als hij dat kan bewijzen, dan vervalt je garantierecht. Krijg je extra garantie? Dan moet je informatie over die garantie op papier of digitaal krijgen.

Punten van aandacht bij extra garantie

Verkoper is verantwoordelijk

De fabrikant kan een mooie aanvullende garantie bieden. Daar kun je gebruik van maken. Weet wel dat de verkoper altijd verantwoordelijk blijft voor een juiste oplossing. Met de verkoper heb je namelijk een koopovereenkomst, niet met de fabrikant. De fabrikant mag ook minder bieden dan de wet en extra voorwaarden stellen aan zijn garantie. Hij mag je bijvoorbeeld een rekening sturen voor de onderzoekskosten. Of een korte garantie geven.

Stuurt de verkoper je door naar de fabrikant? Check dan eerst of dit wel beter is. Ben je slechter af? Dan moet de verkoper het probleem voor je oplossen. Het is niet verboden dat een verkoper garantieafhandeling via de fabrikant laat lopen. Maar de verkoper blijft verantwoordelijk en is je aanspreekpunt.

Garantie buiten de extra garantietermijn

De extra garantie duurt soms maar kort, bijvoorbeeld 2 jaar. Maar van sommige producten mag je verwachten dat ze langer meegaan. Zoals een wasmachine.

Gaat zo’n product stuk nadat de extra garantie is afgelopen? Ook dan moet de verkoper het product meestal gratis repareren of vervangen. Want zelfs buiten de extra garantietermijn heb je nog je wettelijke garantie.

Dit punt zorgt bijvoorbeeld bij Bol, Coolblue, Electro World, EP, Expert en MediaMarkt vaak tot discussie, blijkt uit ons onderzoek.

Klaag zo snel mogelijk

Gaat het product kapot? Vraag de verkoper dan zo snel mogelijk om het product te repareren of te vervangen. Hoeveel tijd je hiervoor hebt, kan verschillen. Klaag daarom binnen 2 maanden nadat je ontdekte dat het product stuk is. Dan ben je meestal op tijd. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief garantie. Dit is snel, makkelijk en oplossingsgericht.

Geld terug

Lukt het de verkoper niet om te repareren of te vervangen binnen een redelijke tijd? Je kunt dan een ander bedrijf vragen om het te repareren. De verkoper moet dit dan betalen. In plaats daarvan kun je ook de koop terugdraaien (ontbinden). Je geeft het product dan terug en de verkoper betaalt je geld terug. Het kan soms redelijk zijn dat je niet al je geld terugkrijgt. Maar dit is een uitzondering.

Wil je het slechte product toch liever houden? Dan kun je vragen om prijsvermindering. De verkoper moet jou dan een deel van de prijs die je hebt betaald teruggeven. Duurt de reparatie lang en kun je het product in de tussentijd niet missen? Dan kun je de verkoper vragen om een leenproduct. Bijvoorbeeld een leenfiets, als je je fiets elke dag nodig hebt.

Direct ontbinden

Soms kun je bij een slecht product direct je geld terugvragen. Je kunt de koop dan direct terugdraaien zonder eerst om reparatie of vervanging te vragen. Dit heet ‘direct ontbinden’. Dat kan bijvoorbeeld als het volgens de verkoper niet mogelijk is om:

Zonder ernstige overlast je product te repareren of vervangen.

Binnen een redelijke periode het product te repareren of vervangen.

De wet bepaalt niet precies wanneer dit zo is. Wat die overlast en die periode zijn, verschilt van geval tot geval. Je kunt ook direct ontbinden bij een ‘ernstige tekortkoming'. Dat is zo als:

Het product écht niet op een normale manier te gebruiken is.

En je niet hoeft te verwachten dat het probleem kan worden opgelost.

Je moet zelf bewijzen dat je direct mag ontbinden. Het is vaak verstandig eerst te vragen om reparatie of vervanging. Want dat is de hoofdregel. Directe ontbinding is een uitzondering.