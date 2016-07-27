De verkoper legt de schuld bij jou

Datum van aankoop

Op 27 april 2022 is de wet veranderd. Dit betekent dat er andere regels gelden voor producten die je hebt gekocht na 27 april 2022.

Product gekocht voor 27 april 2022

Verkoper moet bewijzen

Is je product kapot gegaan binnen 6 maanden na aankoop of heb je extra garantie (zoals fabrieksgarantie of bijgekochte garantie)? Dan moet de verkoper bewijzen dat het jouw schuld is. Hij kan dat bijvoorbeeld bewijzen met een onderzoeksrapport.

Koper moet bewijzen

Gaat een product kapot na 6 maanden en heb je geen extra garantie? Dan moet jij bewijzen dat je het product normaal hebt gebruikt.

Product gekocht na 27 april 2022

Verkoper moet bewijzen

Is je product kapot gegaan binnen 12 maanden na aankoop of heb je extra garantie (zoals fabrieksgarantie of bijgekochte garantie)? De verkoper moet dan bewijzen dat het jouw schuld is. Bijvoorbeeld met een onderzoeksrapport.

Koper moet bewijzen

Gaat een product kapot na 12 maanden? En heb je geen extra garantie gekocht? Dan moet jij bewijzen dat je het product normaal hebt gebruikt.

Voorbeeldbrief garantie

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