De verkoper legt de schuld bij jou

1. Ken je rechten

Is je product kapot gegaan binnen 6 maanden na aankoop of heb je extra garantie (zoals fabrieksgarantie of bijgekochte garantie)? Dan moet de verkoper bewijzen dat het jouw schuld is. Hij kan dat bijvoorbeeld bewijzen aan de hand van een onderzoeksrapport.

Gaat een product kapot na 6 maanden en heb je geen extra garantie? Dan moet jij bewijzen dat je het product normaal hebt gebruikt.

Heb je een probleem met een product of een bedrijf? Volg de volgende stappen voor een oplossing.

2. Verzamel informatie

Als je nog recht hebt op garantie, zoek dan het aankoopbewijs op. Ben je je kassabon kwijt? Dat hoeft geen probleem te zijn, zolang je kunt bewijzen dat je het product bij de desbetreffende verkoper hebt gekocht. Dit kan bijvoorbeeld met een afschrift van een pinbetaling of een overschrijving via iDeal.

Kijk op internet of er mensen zijn met dezelfde klachten. Dit kan helpen te bewijzen dat het niet is veroorzaakt door verkeerd gebruik. Zegt de verkoper dat je het product verkeerd hebt gebruikt, vraag dan naar bewijs. Dit kan het onderzoeksrapport zijn.

3. Klagen bij de verkoper

Er zijn verschillende manieren waarop je je klacht kunt melden bij de verkoper.

Je kunt een klacht plaatsen op klachtenkompas.nl, een initiatief van de Consumentenbond. De klacht wordt dan direct ingediend bij het betreffende bedrijf. En om er zeker van te zijn dat je klacht serieus wordt genomen, kijkt de Consumentenbond met je mee.

Ben je actief op Facebook of Twitter en heeft de verkoper daar ook een account? Dan kan het helpen om je klacht te plaatsen op social media. Sommige bedrijven reageren erg snel en handelen je klacht vaak in een privébericht af (dus niet zichtbaar voor anderen).

Let op: Plaats nooit privacygevoelige gegevens openbaar op social media.

Schrijf de verkoper een brief of e-mail met daarin je klacht. Is het product kapot gegaan binnen 6 maanden na aankoop dan kun je de volgende voorbeeldbrief gebruiken.

Verzoek tot reparatie of vervanging slecht product binnen 6 maanden na aankoop Download voorbeeldbrief

4. Kom je er met de verkoper niet uit?

Heeft het bovenstaande allemaal niet geholpen? Dan is het tijd voor andere stappen.

Neem contact op met de Consumentenbond

Onze juridische advieslijn voor leden is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 18:00 uur op 070 - 445 45 45. Je kunt ons ook een bericht sturen via het contactformulier.

Laat een brief op maat maken

Wij schrijven een juridische brief, afgestemd op jouw persoonlijke situatie. En jij verstuurt deze brief zelf naar het bedrijf waar je een conflict mee hebt.

Lees meer over onze dienst Brief op maat.

Bemiddeling via de Consumentenbond

Wil je gebruikmaken van onze bemiddeling? Check eerst of jouw probleem hiervoor in aanmerking komt. Is dat niet het geval, dan verwijzen wij je waar mogelijk naar instanties waar je wel terecht kunt.

Lees meer over onze dienst bemiddeling.

Acties van de Consumentenbond

Kijk of je je kunt aansluiten bij onze collectieve acties.

Geschillencommissie

Is de verkoper aangesloten bij de Stichting Geschillencommissies? Dan kun je daar je klacht voorleggen.

Rechtsbijstandverzekering

Heb je een rechtsbijstandverzekering? Neem dan contact op en kijk of zij iets voor je kunnen betekenen.

Let op: niet alle zaken worden in behandeling genomen. Ook hebben sommige rechtsbijstandsverzekeringen een wachttijd. Dat betekent bijvoorbeeld dat je in de eerste 3 maanden van je verzekering geen zaken kunt indienen.

Naar de rechter

Weeg af of je naar de rechter gaat. Denk daarbij goed na of de (eventuele) kosten van een rechtszaak opwegen tegen het doel dat je ermee wilt bereiken.

