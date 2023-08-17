Kassabon kwijt

Kassabon als garantiebewijs

Je kassabon bewaren is belangrijk. Vaak is het ook je garantiebewijs. Ben je de bon kwijtgeraakt en is het product dat je hebt gekocht niet goed? Ook zonder kassabon heb je rechten.

Bewijs je aankoop

Als je geen kassabon meer hebt, kun je jouw aankoop op een andere manier bewijzen. Bijvoorbeeld door:

Een bankafschrift, als je met pin of internetbankieren hebt betaald.

Een scan of foto van je aankoopbewijs. Ook handig voor je administratie.

Het kassasysteem van de winkel. Hierin worden aankopen teruggezocht. Vaak doen winkels hier niet moeilijk over.

Getuigen die mee waren bij de aankoop van het product.

Lukt dit allemaal niet? Vraag dan in de winkel aan de verkoper of hij zich jouw bezoek en aankoop nog herinnert.

Zegt de verkoper dat je het product niet bij hem hebt gekocht? En kun je op geen enkele manier bewijzen dat je het product wel bij deze verkoper kocht? Dan hoeft de verkoper het product niet te repareren of een nieuw product te geven.

Klacht indienen

Kom je er in een gesprek met de verkoper niet uit? Gebruik dan onze voorbeeldbrieven over garantie.

Ruilen zonder kassabon

Is er niets aan de hand met het product, maar wil je er toch vanaf? Je zit aan de koop vast, tenzij je van de verkoper mag ruilen. De verkoper bepaalt wanneer je het product mag ruilen. Zo kan de verkoper ruilen bijvoorbeeld alleen toestaan als je de bon hebt. Neem contact op met de verkoper en vraag of je het product mag ruilen, ook al heb je geen bon meer. Soms kun je met elkaar nog iets oplossen.

Moet je het product nog kopen? Vraag dan vooraf:

Of je producten bij de verkoper mag ruilen

Hoe lang je mag ruilen

Of je de bon nodig hebt

Welke andere voorwaarden er zijn om te mogen ruilen

Bij online aankopen heb je vaak een bedenktijd van 14 dagen. Je krijgt dan dus de kans om alsnog een product terug te sturen.

Onleesbare kassabon

Als je een bon lang bewaart, vervaagt de tekst. Daardoor kan de kassabon onleesbaar worden. Een onleesbare bon is hetzelfde als een kwijtgeraakte kassabon. Je kunt er niet meer mee bewijzen dat je het product bij deze verkoper kocht.

Maak bij grote uitgaven daarom altijd een kopie of foto van je kassabon.