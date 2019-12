Kassabon kwijt

Een kassabon is niet altijd nodig. Je moet wel kunnen bewijzen dat je het product in de betreffende winkel hebt gekocht. Dat kan bijvoorbeeld door een bankafschrift of door een verklaring van een winkelmedewerker.

Je kassabon bewaren is belangrijk, want dit is vaak ook je garantiebewijs. Ben je hem toch kwijtgeraakt en is het product dat je hebt gekocht niet goed? Ook zonder kassabon heb je rechten. Als je jouw aankoop op een andere manier kunt bewijzen, is dat ook prima. Denk aan:

een bankafschrift (als je met pin of internetbankieren hebt betaald)

een scan of foto van je aankoopbewijs (ook handig voor je administratie)

kassasysteem van de winkel: hierin kunnen aankopen worden teruggezocht. Vaak doen winkels hier niet moeilijk over.

Als dit allemaal niet lukt, kun je ook teruggaan naar de winkel en vragen aan de verkoper of hij jouw bezoek en aankoop nog herinnert.