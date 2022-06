Digitale producten en diensten

Digitale diensten zijn bijvoorbeeld abonnementen op streamingsdiensten of clouddiensten. Bij digitale inhoud gaat het om gegevens die digitaal worden gemaakt of geleverd. Bijvoorbeeld apps, e-books en digitale spellen.

Je hebt ook recht op updates van producten met een digitaal element zoals een smart-tv of telefoon (slimme apparaten). Die moet je wel hebben aangekocht ná 27 april 2022.

De regels gelden ook voor digitale diensten of digitale inhoud waar je niet voor hebt betaald. Dit lijken gratis diensten, maar je betaalt met persoonsgegevens zoals je locatie, foto's of toegang tot contacten.

Wat regelt de nieuwe wet?

De verkoper is verplicht om updates te verstrekken. Het product of de dienst moet goed en werkend blijven functioneren. Denk aan software- en beveiligingsupdates. Wanneer de verkoper geen updates aanbiedt dan kun je hem hierop aanspreken. Stuur een brief met het verzoek het probleem op te lossen. De verkoper is dit namelijk verplicht.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de updates. Heeft de verkoper je gewezen op de update en de gevolgen als je die niet uitvoert? En kies je er toch voor de update niet uit te voeren? Dan kun je de verkoper niet meer aanspreken op de gevolgen hiervan.

Termijn

Hoe lang je dit recht op updates hebt verschilt. Het is afhankelijk van het product of de dienst en welke verwachtingen je hiervan mag hebben. De levensduur van een product speelt hierbij een rol.

Garantie

De verkoper moet zorgen dat het product of de digitale dienst werkt. Als dat niet zo is moet de verkoper het oplossen. Dit heet wettelijke garantie. Ga in gesprek met de verkoper en vraag hem het probleem op te lossen. Doet hij dit niet, dan kun je de overeenkomst ontbinden of de prijs verminderen.

Afwijken

De verkoper mag niet in jouw nadeel afwijken van de nieuwe regels. Hierop geldt een uitzondering. Als de verkoper duidelijk vermeldt dat hij geen updates levert en je hier uitdrukkelijk mee instemt, dan mag dit. Je kunt de verkoper later niet meer aansprakelijk stellen voor het ontbreken van de updates.

Let op: een enkele mededeling van de verkoper is niet genoeg. Als koper moet je hier ook echt mee instemmen.