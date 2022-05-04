Nieuwe regels garantie

Marco van 't Woudt Expert consumentenrechtBijgewerkt op:29 juni 2026
Sinds 27 april 2022 is de 'omkering van de bewijslast' verlengd van 6 naar 12 maanden. Je bent vanaf dan dus langer beschermd. We leggen hieronder uit wat dat betekent.
Je hebt recht op een goed product. Dat betekent dat je het product kunt gebruiken waar je het voor kocht. Ook mag je verwachten dat het een redelijke tijd meegaat. Hoe lang precies, hangt af van het soort product. Je mag bijvoorbeeld verwachten dat een koelkast niet binnen 10 maanden stuk gaat. Gebeurt dat toch? Dan heb je vaak recht op reparatie of vervanging.
In de wet staat dat je moet bewijzen waarom je ergens recht op hebt. Eis je bijvoorbeeld reparatie van de kapotte koelkast? Dan moet je bewijzen dat de verkoper je een fout product heeft verkocht. Dat is vaak erg moeilijk. Daarom helpt de wet je een handje. De wet gaat ervan uit dat het product niet goed was toen je het kocht als:
Vindt de verkoper dat het product wél goed was? Dan moet hij bewijzen dat je het product verkeerd hebt gebruikt. Je bent bij aankopen vanaf 27 april 2022 dus langer beschermd.
Ook hierna heb je recht op een goed product. Maar als het na deze periode stuk gaat, moet je zelf bewijzen dat het product niet goed was.
Gaat je koelkast stuk? Vraag dan aan de verkoper om reparatie of vervanging. In de wet staat nu dat:
Dit is alleen anders als het echt niet van de verkoper mag worden verwacht dat hij de kosten op zich neemt. In dat geval kun je vragen om ontbinding van de koop of prijsvermindering.
Vóór 27 april 2022 moest je bij een kapot product eerst vragen om reparatie of vervanging. Pas als dat niet mogelijk was, kon je de overeenkomst ontbinden. Dat betekent dat je je geld terugvraagt. En je geeft het product terug aan de verkoper.
Vanaf 27 april 2022 kun je bij een slecht product soms direct je geld terugvragen. Dat noem je direct ontbinden.
Naast de wettelijke garantie krijg je soms extra garantie van de winkel of fabrikant. Of je kunt deze bijkopen. Vanaf 27 april 2022 geldt:
Volgens de nieuwe regels kan de verkoper je een product geven dat anders is dan je had verwacht. Hier moet je het vooraf uitdrukkelijk mee eens zijn. Het kan zijn dat een verkoper je vooraf vraagt iets te tekenen. Let dan goed op waar je mee akkoord gaat.
Vanaf 27 april 2022 heb je een wettelijk recht op updates. Het gaat om software- en beveiligingsupdates van digitale apparaten en diensten. De verkoper moet zorgen dat deze producten goed blijven werken.
Ga bij een probleem met garantie eerst in gesprek met de verkoper. Misschien los je het zo snel op. En anders helpen we je graag op weg met onze voorbeeldbrieven.
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