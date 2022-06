Nieuwe regels garantie

Betere bescherming

Vanaf 27 april is de 'omkering van de bewijslast' verlengd van 6 naar 12 maanden. Je bent vanaf dan dus langer beschermd. We leggen hieronder uit wat dat betekent.

Recht op een goed product

Je hebt recht op een goed product. Dat betekent dat je het product kunt gebruiken waar je het voor kocht. Ook mag je verwachten dat het een redelijke tijd meegaat. Hoe lang precies, hangt af van het soort product. Je mag bijvoorbeeld verwachten dat een koelkast niet binnen 10 maanden stuk gaat. Gebeurt dat toch? Dan heb je vaak recht op reparatie of vervanging.

Wettelijke garantie

In de wet staat dat je moet bewijzen waarom je ergens recht op hebt. Eis je bijvoorbeeld reparatie van de kapotte koelkast? Dan moet je bewijzen dat de verkoper je een fout product heeft verkocht. Dat is vaak erg moeilijk. Daarom helpt de wet je een handje. De wet gaat ervan uit dat het product niet goed was toen je het kocht als:

Je het product kocht vóór 27 april en het binnen 6 maanden stuk gaat

Je het product kocht na 27 april en het binnen 12 maanden stuk gaat

Vindt de verkoper dat het product wél goed was? Dan moet hij bewijzen dat je het product verkeerd hebt gebruikt. Je bent bij aankopen vanaf 27 april dus langer beschermd.

Ook hierna heb je recht op een goed product. Maar als het na deze periode stuk gaat, moet je zelf bewijzen dat het product niet goed was.

Kosten bij reparatie of vervanging

Gaat je koelkast stuk? Vraag dan aan de verkoper om reparatie of vervanging. In de wet staat nu dat:

De verkoper de kosten betaalt om je koelkast terug te halen

Je geen gebruikersvergoeding hoeft te betalen als je de koelkast op een normale manier hebt gebruikt

Dit is alleen anders als het echt niet van de verkoper mag worden verwacht dat hij de kosten op zich neemt. In dat geval kun je vragen om ontbinding van de koop of prijsvermindering.

Soms direct ontbinden

Vóór 27 april moest je bij een kapot product eerst vragen om reparatie of vervanging. Pas als dat niet mogelijk was, kon je de overeenkomst ontbinden. Dat betekent dat je je geld terugvraagt. En je geeft het product terug aan de verkoper.

Vanaf 27 april kun je bij een slecht product soms direct je geld terugvragen. Je kunt dan direct ontbinden zonder eerst om reparatie of vervanging te vragen. Bijvoorbeeld als het volgens de verkoper niet mogelijk is om:

Zonder ernstig overlast je product te repareren of vervangen

Binnen een redelijke periode het product te repareren of vervangen

Je kunt ook direct ontbinden bij 'een ernstige tekortkoming'. Dat is zo als:

Het écht niet mogelijk is om op een normale manier het product te gebruiken

En dat je niet hoeft te verwachten dat het probleem kan worden opgelost

Je moet zelf bewijzen dat je direct mag ontbinden. Het is vaak verstandig eerst te vragen om reparatie of vervanging. Want dat is de hoofdregel. Directe ontbinding is een uitzondering.

Aanvullende garantie

Naast de wettelijke garantie krijg je soms extra garantie van de winkel of fabrikant. Of je kunt deze bijkopen. Vanaf 27 april geldt:

Je moet deze aanvullende garantie op papier krijgen. Of op een andere duurzame gegevensdrager zoals een USB-stick of per e-mail.

Er zijn regels voor wat er in de aanvullende garantie moet staan.

Let op bij afwijkingen

Volgens de nieuwe regels kan de verkoper je een product geven dat anders is dan je had verwacht. Hier moet je het vooraf uitdrukkelijk mee eens zijn. Het kan zijn dat een verkoper je vooraf vraagt iets te tekenen. Let dan goed op waar je mee akkoord gaat.

Recht op updates

Vanaf 27 april heb je een wettelijk recht op updates. Het gaat om software- en beveiligingsupdates van digitale apparaten en diensten. De verkoper moet zorgen dat deze producten goed blijven werken.

Advies bij juridische problemen

Ga bij een probleem met garantie eerst in gesprek met de verkoper. Misschien los je het zo snel op. En anders helpen we je graag op weg met ons Klachtenkompas en onze voorbeeldbrieven.