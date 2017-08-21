Pas op met aanbetalen

Ken je rechten

Aanbetaling diensten

Wettelijk gezien is aanbetalen voor een dienst niet verplicht. Bijvoorbeeld voor een schildersklus. Bepaal zelf of je dit doet en welk percentage van de rekening je wilt betalen. Voor een aanbetaling bij het verlenen van een dienst geldt ook geen wettelijk maximum.

Aanbetaling producten

Voor de aanbetaling bij producten heeft de wetgever wél regels opgesteld. De wet bepaalt dat je niet kan worden verplicht meer dan 50% van het aankoopbedrag aan te betalen. Soms staan er in de algemene voorwaarden ook regels over aanbetalen. Als hierin staat dat je meer dan 50% moet aanbetalen, kun je dit weigeren.

Risico's

Je kunt onderling wel afspreken om een hoger of zelfs het hele bedrag vooruit te betalen. Dit brengt uiteraard grotere risico’s met zich mee. Zoals het geld kwijtraken bij faillissement van het bedrijf. Wij adviseren daarom niet of zo min mogelijk aan te betalen.