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Het bedrijf waar ik de bon wil gebruiken is failliet
Het bedrijf waar ik de bon wil gebruiken zegt dat de bon is verlopen
Het bedrijf waar ik de bon heb gekocht heeft mij misleid
Het bedrijf waar ik de bon wil gebruiken heeft uitstel (surseance) van betaling gekregen
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