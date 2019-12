Wat zijn de kosten voor het gebruik van PayPal?

Om gebruik te kunnen maken van PayPal moet je je aanmelden met een e-mailadres. Je betaalt met je bankrekening, creditcard of een PayPal-rekening (waar je tegoed op plaatst). PayPal is voor de koper gratis (bij betalingen in euro's).

Bij het omrekenen in vreemde valuta's worden wel kosten in rekening gebracht: 2,5 tot 4% boven op de wisselkoers. Kopers kunnen gebruikmaken van de aankoopbescherming van Paypal.

De verkoper betaalt een percentage provisie en een vast bedrag per transactie. Verkopers kunnen ook te maken krijgen met terugboekingskosten. Deze worden in rekening gebracht als een koper zijn betaling met een creditcard terugdraait via zijn creditcardmaatschappij. Paypal rekent deze kosten niet als de transactie onder de verkopersbescherming valt.

Aankoopbescherming

PayPal biedt kopers aankoopbescherming. Deze bescherming geldt voor: niet ontvangen producten, tijdens de verzending beschadigde producten en producten die sterk afwijken van de omschrijving. Bijvoorbeeld:

In de aanbieding stond 'nieuw', maar het product is gebruikt.

Onderdelen of functies ontbreken en dit was niet gemeld.

Je hebt 3 producten besteld, maar er slechts 2 ontvangen.

Je ontvangt een heel ander product dan je hebt besteld.

Een verkoper moet een product traceerbaar verzenden, anders kan de koper gemakkelijk terugbetaling eisen bij niet ontvangst (via een claim). Voor bewijs van levering is geen handtekening vereist.

De meeste goederen en services komen in aanmerking voor de aankoopbescherming. Naast alle fysieke producten geldt de bescherming ook voor e-tickets en andere immateriële objecten zoals toegangsrechten voor digitale inhoud en andere licenties.

De uitzonderingen op de aankoopbescherming zijn onder andere:

Aankopen van onroerend goed

Voertuigen

Privétransacties

Op maat gemaakte objecten

Zaken die gelijkwaardig zijn aan contant geld (zoals cadeaubonnen)

In de voorwaarden van PayPal staat een volledig overzicht van goederen en diensten die niet in aanmerking komen.

Hoe krijg je je geld van PayPal terug?

Als je het product niet hebt ontvangen, kun je na betaling een geschil openen op de website van Paypal.

De verkoper krijgt 10 dagen om te reageren op het geschil en te bewijzen da het product wel verzonden is.

Als de verkoper niet op tijd reageert of je komt er niet uit, moet je het geschil binnen 20 dagen opwaarderen naar een claim.

De verkoper heeft volgens de regels 10 dagen om de Track & Trace informatie aan PayPal te overhandigen, om te bewijzen dat hij de goederen verzonden heeft. Als PayPal niets verneemt van de verkoper, zal PayPal besluiten dat de beslissing in jouw voordeel is. Je ontvangt dan een vergoeding van 100% van het betaalde bedrag (inclusief verzendkosten).

PayPal streeft er naar om binnen 10 dagen na het aanmaken van een claim het geld uit te keren op je PayPal-rekening. Het geld is dan terug te vinden als PayPal Balans. Je kunt het daar laten staan voor een volgende aankoop, of kosteloos overschrijven naar je bankrekening.

Verkopersbescherming

Paypal beschermt de verkopers met verkopersbescherming. Deze bescherming dekt alleen transacties voor per post verzendbare, fysieke en tastbare objecten. Om in aanmerking te komen voor de bescherming moet je een bewijs van levering kunnen overleggen. Dit betekent dat het verzonden object in ieder geval online kan worden gevolgd en de status van de verzending 'geleverd' is.

Je kunt gebruikmaken van deze bescherming als een koper bijvoorbeeld claimt dat hij zijn aankoop nooit ontvangen heeft.

Andere mogelijkheden met PayPal

Naast online betalen kun je met Paypal ook:

Een betaalverzoek versturen.

Geld overmaken naar familie of vrienden. Als je dit via je Paypal-saldo of bank doet is het binnen Nederland gratis (mits in euro's). Voor overboekingen via je creditcard of in vreemde valuta betaal je altijd extra.

Online Veiligheid We gebruiken iedere dag internet via onze smartphone, tablet en pc. Maar ook steeds meer met andere ‘slimme’ apparaten. En we kunnen niet meer zonder. Deze afhankelijkheid zorgt ook voor risico’s. In het boek Online veiligheid zetten we alle risico’s op een rij én we leggen uit hoe je ze kunt verkleinen en voorkomen. Online veiligheid is als boek en e-book verkrijgbaar via de Webwinkel.

Lees ook: