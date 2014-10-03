Ingrid Zuurmond Expert online kopenBijgewerkt op:20 februari 2026
Om PayPal te kunnen gebruiken heb je een account nodig. Heb je dat nog niet? Dan moet je eerst een account aanmaken. Hiervoor heb je een e-mailadres en een telefoonnummer nodig.
Je kunt kiezen welk betaalmiddel je aan je PayPal-account koppelt:
Je kunt ook meerdere betaalrekeningen en/of creditcard(s) aan je account koppelen. Tijdens het afrekenen kies je dan 1 van deze betaalmiddelen. Koppel je bijvoorbeeld je eigen betaalrekening en een gezamenlijke betaalrekening aan je account? Kies je tijdens het afrekenen van welke betaalrekening je aankoop wordt afgeschreven. Je kunt 1 van de rekeningen als standaard instellen.
Kies je voor een PayPal-rekening met een tegoed? Dan vraagt PayPal om een bevestiging van je identiteit. Daarvoor moet je onder meer een foto van je identiteitsbewijs uploaden.
Het belangrijkste voordeel van online betalen met PayPal is de aankoopbescherming. Deze bescherming geldt voor:
De meeste goederen en services komen in aanmerking voor de aankoopbescherming. De bescherming geldt ook voor e-tickets en andere niet-fysieke aankopen. Zoals toegangsrechten voor digitale inhoud (bijvoorbeeld een gedownloade game of film).
Er zijn ook aankopen uitgesloten van de aankoopbescherming. Bijvoorbeeld:
In de voorwaarden van PayPal staat een volledig overzicht van goederen en diensten die niet in aanmerking komen voor de aankoopbescherming.
Je komt in aanmerking voor de PayPal aankoopbescherming als je aan de volgende voorwaarden voldoet:
Heeft de verkoper een bewijs van levering bij een niet ontvangen aankoop? Dan kan PayPal in het voordeel van de verkoper oordelen.
PayPal is gratis als je er als consument online in euro's mee betaalt. Bij het omrekenen in vreemde valuta's worden wel kosten in rekening gebracht. Bijvoorbeeld als je iets bij een Amerikaanse webwinkel koopt en in dollars moet afrekenen. Je kunt de kosten berekenen met de Valutacalculator.
Sommige webwinkels vragen een toeslag als je met PayPal wilt betalen. Dat is wel toegestaan, maar het mogen alleen de daadwerkelijke kosten zijn.
Let op: PayPal rekent een toeslag van €10 per jaar voor een inactieve rekening. Een rekening is inactief als:
Naast online betalen kun je met PayPal ook:
Webwinkels bieden vaak extra garantie aan tijdens het koopproces. Maar ze geven daarbij geen uitleg over de bestaande wettelijke garantie. Hierdoor is voor consumenten niet duidelijk dat extra garantie vaak helemaal niet nodig is.
Dropshippers zijn webwinkels zonder eigen voorraad. Ze laten producten rechtstreeks van de leverancier bezorgen. Meestal uit Azië. Daar zijn ze vaak niet duidelijk over en dat levert veel klachten op. Ook houden ze zich niet aan allerlei wettelijke regels.