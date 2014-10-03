Hoe werkt PayPal?

Om PayPal te kunnen gebruiken heb je een account nodig. Heb je dat nog niet? Dan moet je eerst een account aanmaken. Hiervoor heb je een e-mailadres en een telefoonnummer nodig.

Je kunt kiezen welk betaalmiddel je aan je PayPal-account koppelt:

Een betaalrekening

Een creditcard

Een PayPal-rekening waar je tegoed op plaatst

Je kunt ook meerdere betaalrekeningen en/of creditcard(s) aan je account koppelen. Tijdens het afrekenen kies je dan 1 van deze betaalmiddelen. Koppel je bijvoorbeeld je eigen betaalrekening en een gezamenlijke betaalrekening aan je account? Kies je tijdens het afrekenen van welke betaalrekening je aankoop wordt afgeschreven. Je kunt 1 van de rekeningen als standaard instellen.

Kies je voor een PayPal-rekening met een tegoed? Dan vraagt PayPal om een bevestiging van je identiteit. Daarvoor moet je onder meer een foto van je identiteitsbewijs uploaden.

Aankoopbescherming

Het belangrijkste voordeel van online betalen met PayPal is de aankoopbescherming. Deze bescherming geldt voor:

Niet ontvangen producten

Tijdens de verzending beschadigde producten

Producten die sterk afwijken van de omschrijving

De meeste goederen en services komen in aanmerking voor de aankoopbescherming. De bescherming geldt ook voor e-tickets en andere niet-fysieke aankopen. Zoals toegangsrechten voor digitale inhoud (bijvoorbeeld een gedownloade game of film).

Er zijn ook aankopen uitgesloten van de aankoopbescherming. Bijvoorbeeld:

Aankopen van onroerend goed

Gemotoriseerde voertuigen

Geld dat is overgemaakt naar vrienden of familie

Op maat gemaakte objecten

Zaken die gelijkwaardig zijn aan contant geld (zoals cadeaubonnen en prepaidkaarten)

In de voorwaarden van PayPal staat een volledig overzicht van goederen en diensten die niet in aanmerking komen voor de aankoopbescherming.

Hoe krijg je je geld van PayPal terug?

Je komt in aanmerking voor de PayPal aankoopbescherming als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

Je hebt een PayPal-rekening met een goede status.

Je hebt je PayPal-rekening gebruikt om de aankoop te betalen.

Je hebt eerst zelf geprobeerd contact op te nemen met de verkoper om het probleem op te lossen.

Je reageert binnen de gevraagde termijn op het verzoek van PayPal om documentatie en andere informatie.

Je opent binnen 180 dagen na de datum van de betaling een geschil in het Actiecentrum van PayPal

Je krijgt geen vergoeding uit een andere bron voor deze aankoop.

Heeft de verkoper een bewijs van levering bij een niet ontvangen aankoop? Dan kan PayPal in het voordeel van de verkoper oordelen.

Wat kost PayPal?

PayPal is gratis als je er als consument online in euro's mee betaalt. Bij het omrekenen in vreemde valuta's worden wel kosten in rekening gebracht. Bijvoorbeeld als je iets bij een Amerikaanse webwinkel koopt en in dollars moet afrekenen. Je kunt de kosten berekenen met de Valutacalculator.

Sommige webwinkels vragen een toeslag als je met PayPal wilt betalen. Dat is wel toegestaan, maar het mogen alleen de daadwerkelijke kosten zijn.

Let op: PayPal rekent een toeslag van €10 per jaar voor een inactieve rekening. Een rekening is inactief als:

Je een jaar lang niet niet hebt ingelogd op je PayPal-rekening.

Je niet op een andere manier je PayPal-rekening hebt gebruikt om geld over te maken, te ontvangen of op te nemen.

Andere mogelijkheden met PayPal

Naast online betalen kun je met PayPal ook: