Wij ondervroegen ruim 400 panelleden die afgelopen 12 maanden een datingsite of -app gebruikten naar hun ervaringen. Daarnaast bekeken we de informatie over de mogelijkheden en kosten van een lidmaatschap. Ook onderwierpen we de datingsites en -apps aan een privacytest.

We onderzochten de volgende datingsites- en apps:

50Plusmatch Badoo Bumble E-matching Facebook Dating Grindr Happn Inner Circle Lexa Ourtime (van Lexa) Paiq Parship Pepper Relatieplanet: bestaat niet meer vanaf 1 juli 2021 Tinder

Nepprofielen

Zo'n 15% van onze datende panelleden vond een vaste relatie. Weinig aanbod van geschikte partners is de belangrijkste reden waarom onze panelleden géén partner vonden.

Voorgestelde 'matches' voldoen bijvoorbeeld niet aan de opgegeven eisen. Zo geven sommige panelleden aan dat alle voorgestelde dates te ver weg woonden. Ook zitten er volgens ons panel veel niet meer bestaande of nepprofielen tussen. Bij een nepprofiel gaat het bijvoorbeeld om een foto van iemand anders of een onjuiste leeftijd. Soms gaat het zelfs om datingfraude: oplichters die zich voordoen als geïnteresseerde en je zo geld afhandig proberen te maken.

Je kunt nepprofielen altijd melden bij de datingsite. Over die mogelijkheid is het merendeel van het panel tevreden. Al heeft niet iedereen er vertrouwen in dat er ook echt iets met de meldingen gebeurt.

Mogelijkheden gratis lidmaatschap

Bijna een derde van het panel vindt de verhouding tussen prijs en kwaliteit slecht. Een deel daarvan vindt het abonnement gewoon te duur. Prijzen kunnen oplopen tot wel €79,90 (lidmaatschap van 6 maanden bij Parship). Bij Parship zit je direct 6 maanden aan een lidmaatschap vast. Ook betaal je een toeslag als je per maand in plaats van in één keer, wilt betalen. Bij de meeste andere sites is een lidmaatschap voor één maand, of zelfs een week, wel mogelijk.

Bij de meeste datingsites is een profiel aanmaken gratis. Je zit dus niet meteen aan een abonnement vast. Maar vaak zijn de mogelijkheden beperkt. Je kunt bijvoorbeeld zelf geen berichten vesturen of niet zien wie interesse heeft. Sommige sites werken met credits. Daarmee koop je bijvoorbeeld extra berichten of kan je jezelf in de 'spotlight' zetten.

Minder dan de helft van het panel is tevreden over de mogelijkheden van een gratis lidmaatschap. Sommige panelleden voelen zich gelokt door zo'n gratis abonnement.

Op zich niet gek dat datingsites een verdienmodel hebben. Maar het moet wel duidelijk zijn, zodat je weet wat je kan verwachten. En dat gaat lang niet altijd goed.

Onduidelijke prijzen

Wie zich aan het oriënteren is bij verschillende datingsites heeft veel aan een overzichtje met:

De mogelijkheden van en verschillen tussen een gratis en betaald lidmaatschap

De kosten en eventueel verschillende vorm van een betaald lidmaatschap

Informatie over de abonnementsperiode en hoe je het abonnement kan opzeggen

Deze informatie moet ook vóór de (gratis) aanmelding al duidelijk zijn. Toch hebben lang niet alle datingsites dit (duidelijk) op hun site staan. Ook bij aankoop van de app in de App Store of Google Play ontbreekt complete en heldere informatie.

Zo'n compleet overzicht vonden we wel bij:

E-matching

Pepper

50Plusmatch (in eerste instantie ontbrak duidelijke informatie over het automatisch verlengen, maar dat is na een bericht van ons direct aan gepast).

Facebook Dating is op dit moment helemaal gratis.

Geen prijzen op de site

Een aantal datingsites hebben helemaal geen prijzen op hun website staan. De prijzen zie je pas als je aangemeld bent.

In de App Store en Google Pay is wel wat informatie te vinden over de tarieven. Die staan dan onder het kopje 'in-app aankopen'. Maar die informatie is bijna altijd onduidelijk en/of niet compleet.

We spraken de datingsites hierop aan. Sommige gaven aan dat het gebruikelijk is voor apps om de prijzen daar pas te tonen. Maar wij vinden dat die informatie vóóraf ook duidelijk moet zijn. En alle datingdiensten hebben een website met informatie waarop ze deze informatie kunnen plaatsen.

Dit zijn de datingsites en -apps die vóór aanmelding geen prijzen op hun website tonen:

Datingsite Reactie Badoo x Bumble Zoals bij de meeste applicaties, zijn de prijzen binnen Bumble (in de lokale valuta) te zien. Grindr x Happn Het scherm met prijzen wordt niet weergegeven tijdens het eerste registratieproces omdat het standaard gratis is voor alle gebruikers. Inner Circle De mogelijkheid om de app gratis te gebruiken (of volledige toegang te krijgen door vrienden uit te nodigen) is de reden waarom we de prijzen voor volledig lidmaatschap niet tonen vóór registratie. Tinder x

Verbeterpunten

Daarnaast vonden we bij een aantal datingsites en -apps nog wat verbeterpunten:

Lexa en Ourtime: wij moesten flink zoeken naar de informatie. Die is uiteindelijk wel te vinden, maar verspreid over de website, bijvoorbeeld via veelgestelde vragen. We kregen geen reactie.

Parship: de prijzen staan er wel, maar je betaalt extra als je per maand wilt betalen. Om deze 'additionele kosten' te zien, moet je op een linkje klikken. Alleen daar staat dat het abonnement automatisch verlengd wordt. Parship geeft in een reactie aan te zullen kijken naar onze kritiekpunten en geeft verder aan de eisen van het Keurmerk Veilig Daten te voldoen.

Paiq: wel duidelijk over prijzen, maar de informatie over automatische verlening staat daar niet bij. We kregen geen reactie.

Tips online daten: