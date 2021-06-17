Wij ondervroegen ruim 450 panelleden die afgelopen 12 maanden een datingsite of -app gebruikten naar hun ervaringen. Daarnaast bekeken we de informatie over de mogelijkheden en kosten van een lidmaatschap. We probeerden ons ook aan te melden met een nepprofiel.

We onderzochten de volgende datingsites- en apps:

50Plusmatch E-matching Facebook Dating Lexa Ourtime (van Lexa) Parship Tinder Vijftigplusdating (vanaf 1 november 50dating.com)

Aanmelden met nepprofiel

We meldden ons aan met een nepprofiel. Hiervoor gebruikten we een door AI (kunstmatige intelligentie) gemaakte profielfoto. Het lukte ons moeiteloos om ons met dat profiel aan te melden bij alle 8 datingsites. Zelfs bij datingplatforms die beweren profielfoto's handmatig te controleren. Terwijl het vrij eenvoudig te achterhalen is dat het om een foto van een niet-bestaand persoon gaat.

Wij vroegen de aanbieders hoe dit kan. Als reactie kregen we vooral veel uitleg over wat ze allemaal doen om nepprofielen te weren. Maar dat het zo eenvoudig is om je met een nepprofiel aan te melden, ondanks allerlei maatregelen, is verrassend en meteen een waarschuwing.

Ook ons panel heeft ervaring met nepprofielen, ondanks alle inspanningen van de platforms. Maar liefst 70% van de panelleden had 1 of meerdere negatieve ervaringen. Ze kregen vooral met nepprofielen te maken en met oneerlijke potentiële partners. Bijvoorbeeld dates die liegen over hun leeftijd, uiterlijk of huwelijkse staat.

Succesmatch?

Zo'n 13% van onze datende panelleden vond een vaste relatie. Voor een deel is dat nog niet duidelijk (5%) of is het juist niet blijvend gebleken (7%).

De meeste panelleden denken dat ze nog geen partner via de datingsite hebben gevonden, omdat er te weinig passend aanbod is. Slechts 30% van ons panel vindt het daadwerkelijke aanbod van mogelijk geschikte partners goed. Een andere veelgenoemde reden is dat onze panelleden geen of weinig reacties kregen.

Soms denk je de liefde gevonden te hebben, maar blijkt het om datingfraude te gaan. Oplichters doen zich dan voor als geïnteresseerde en proberen je zo geld afhandig te maken. Volgens cijfers van de Fraudehelpdesk worden elk jaar honderden mensen slachtoffer van datingfraude. Dit gebeurt via socialmediaplatforms, maar ook via nepprofielen op datingsites.

Mogelijkheden gratis lidmaatschap

Ruim een derde van het panel vindt de verhouding tussen prijs en kwaliteit slecht. Prijzen kunnen oplopen tot wel €79,90 per maand (lidmaatschap van 6 maanden bij Parship). Bij Parship zit je direct 6 maanden aan een lidmaatschap vast. Ook betaal je een toeslag (tot €7 per maand) als je per maand in plaats van in 1 keer wilt betalen. Bij de meeste andere sites is een lidmaatschap voor 1 maand, of zelfs een week, wel mogelijk. Facebook Dating is op dit moment helemaal gratis.

Sommige sites, zoals Lexa en Ourtime, verlengen je lidmaatschap automatisch met dezelfde periode. Heb je een lidmaatschap voor 3 maanden? Dan wordt dat automatisch met 3 maanden verlengd. Bij de meeste andere sites is dat een maand. Alleen het betaalde lidmaatschap bij E-matching stopt automatisch.

Bij de meeste datingsites is een profiel aanmaken gratis. Je zit dus niet meteen aan een abonnement vast. Met de gratis versies van de aanbieders kun je over het algemeen alleen een beetje rondkijken. Voor volledig gebruik van een datingwebsite moet je upgraden naar een betaald abonnement 36% van het panel is tevreden over de mogelijkheden van een gratis lidmaatschap.

Wirwar van abonnementen

Wie zich aan het oriënteren is bij verschillende datingsites heeft veel aan een overzichtje met:

De mogelijkheden van en verschillen tussen een gratis en betaald lidmaatschap.

De kosten en eventueel verschillende vormen van een betaald lidmaatschap.

Informatie over de abonnementsperiode en hoe je het abonnement kan opzeggen.

Deze informatie moet ook vóór de (gratis) aanmelding al duidelijk zijn. Toch hebben lang niet alle datingsites dit (duidelijk) op hun site staan. Bij de meeste andere platforms beland je al snel in een jungle van abonnementsvormen, betaalde extra's, diverse looptijden en aanbiedingen. Zo zie je regelmatig pop-ups in je scherm met aanbiedingen. Hiermee proberen ze gebruikers psychologisch onder druk te zetten.

Op Tinder verschijnt een paar seconden nadat we zijn ingelogd de melding: ‘Nu 50% korting op je eerste maand Gold, nog 30 minuten geldig!’. Een aftellende klok benadrukt de urgentie. Ook bij Parship zien we een vergelijkbare aanpak: 50% korting, die slechts 1 dag geldig zou zijn. Een dag later blijkt dit inderdaad 35% korting te zijn. En weer een paar dagen later 40% korting.

Veel platforms bieden meerdere abonnementsvormen aan. Bij sommige aanbieders kun je kiezen uit wel 4 pakketten. Het is vooraf vaak lastig te bepalen welk abonnement het beste aansluit bij je wensen. Begin daarom met de goedkoopste optie.

Tips online daten: