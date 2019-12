Veel datingsites slordig met privacy

Voor een artikel in Consumentengids november 2019 hebben we 10 populaire datingdiensten onderzocht. Lees het artikel gratis (pdf). Ook hebben we gekeken hoe de datingsites met de gegevens van de gebruikers omgaan. Het resultaat viel nogal tegen.

Illegale cookies

Het belangrijkste probleem is dat tijdens onze steekproef (september 2019) wel 5 van de 10 datingsites zonder toestemming 1 of meerdere trackingcookies van advertentienetwerken op je computer plaatsen.

De websites 50Plusmatch.nl, Happn.com, Parship, Paiq en Tinder.com plaatsen al cookies voordat je op de ‘cookie OK’-knop drukt. Dat mag niet volgens de privacywet. Staan ze eenmaal op je computer, dan kun je meer advertenties voor datingdiensten verwachten. Net zoals soms bijvoorbeeld advertenties van schoenen je overal achtervolgen nadat je op een webwinkel naar schoenen hebt gezocht.

Bij Parship, Paiq en Tinder.com (3 van de 10 dus) gaat het om reclamecookies van Facebook. Facebook weet dus dat jij ‘aan het daten’ bent en kan dit aan je profiel koppelen. Je kunt vanaf dat moment meer datingreclame binnen en buiten Facebook verwachten.

Privacyverklaringen niet in orde

Behalve cookies is er meer mis. Elke internetdienst heeft een privacyverklaring. Handig want dan weet je vóórdat je klant wordt wat er met je gegevens gebeurt.

Er zijn wettelijke eisen aan een privacyverklaring. In de wet staat bijvoorbeeld dat een verklaring duidelijk moet maken met welke ándere bedrijven de website gegevens deelt. Een bedrijf mag een concrete bedrijfsnaam noemen maar een 'categorie' bedrijven is ook voldoende. Badoo, Happn, Lexa en Tinder maken hier handig gebruik van.

Hoewel die vaagheid misschien juridisch mag, vinden we dit niet duidelijk genoeg bij zo’n gevoelig onderwerp. Je wilt vooraf weten met welke bedrijven de website informatie over je datingactiviteit deelt. Nu staat er bijvoorbeeld dat persoonsgegevens naar 'advertentiepartners, marktplatforms en dienstverleners op het gebied van gerichte reclame' gaan (aldus de verklaring van Badoo).

Al met al vinden wij de verklaringen van 9 datingsites op bepaalde punten onvolledig of (te) onduidelijk. Alleen e-Matching doet het goed.

Hoe ‘scoren’ de datingsites?

Op basis van de bevindingen in de steekproef in september scoren de 10 datingsites ‘onvoldoende’, ‘matig’ of ‘goed’ voor de omgang met privacy. De score is afhankelijk van het aantal tekortkomingen dat we vonden.

Herkansing

Direct na onze steekproef in september namen wij contact op met de datingsites over de advertentiecookies en de privacyverklaringen. En op 22 oktober checkten we of de gemelde problemen waren opgelost. We stellen vast dat de cookieproblemen bij 3 van de 5 datingsites zijn opgelost. En 3 van de 9 aangeschreven datingsites hebben hun privacyverklaringen verbeterd.

Installeer een adbocker

Wil je voorkomen dat websites advertentiecookies plaatsen zonder jouw toestemming? Installeer dan een goede adblocker. Die houdt ook de meeste advertentiecookies tegen.

