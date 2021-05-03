Veel datingsites slordig met privacy

We onderzochten medio april 12 datingplatforms. We gebruikten ons privacytestprogramma Privacymeter. We hebben onze bevindingen naar de datingdiensten gestuurd. Op 10 mei hebben wij de diensten opnieuw getest, om te kijken of ze onze verbeterpunten hebben opgevolgd.

Betere scores in hertest

Bij de hertest blijkt dat 4 van de 7 aangesproken bedrijven een of meerdere privacyproblemen hebben opgelost. Twee partijen krijgen daardoor een hogere privacyscore.

Inner Circle, Pepper en Relatieplanet

De apps van Inner Circle, Pepper en Relatieplanet hadden in april een beveiligingsprobleem: met hackersoftware konden wij onbeperkt gebruikersnamen én wachtwoorden raden van gebruikers. Die combinatie van risico’s is riskant. Je kon niet spreken van een ‘lek’, want er liggen nog geen gegevens op straat.

Probleem verholpen

Goed nieuws: bij de hertest in mei blijkt bij alle 3 het geautomatiseerd raden van gebruikersnamen en wachtwoorden niet meer mogelijk.

Update 7 juni: Inmiddels heeft Relatieplanet bekendgemaakt helemaal te zullen stoppen met zijn dienstverlening, per 1 juli 2021. Dit besluit is kort na onze test genomen.

Platforms soms te nieuwsgierig

Het is logisch dat je persoonlijke gegevens deelt bij het inschrijven op een datingplatform. Maar het platform moet je niet overvragen.

e-Matching

Bij e-Matching moet je je gewicht, lengte, opleiding, levensbeschouwing en zelfs kinderwens opgeven. Bij de laatste vraag kun je nog wel opgeven ‘weet ik (nog) niet’.

Desgevraagd zegt e-Matching de gegevens nodig te hebben om mensen goed aan elkaar te koppelen. Andere datingdiensten werken zonder afgedwongen intieme gegevens, wat veiliger is. Want stel dat de gegevens ooit in verkeerde handen vallen, door een datalek? e-Matching zou gebruikers de keuze kunnen bieden: betere matches met meer gegevens. Maar geen verplichting.

Bij de hertest zien we geen aanpassingen bij e-Matching.

Facebook Dating

Facebook Dating bestaat sinds oktober 2020 in Nederland. Kies Dating in de Facebook-app en je kunt een datingprofiel aanmaken. Deze staat apart van je profiel. Facebook toont je datingprofiel niet aan je vrienden, maar wél aan andere Facebook-gebruikers die je misschien kent. Als je dat geen probleem vindt, is er niets aan de hand.

Het is even oppassen bij het aanmaken van het datingprofiel. Facebook Dating neemt optioneel gegevens over van je Facebook-profiel. Als je niet goed oplet, deel je veel gegevens met relatief onbekende internetgebruikers.

Inner Circle

Bij Inner Circle kan iedereen zich inschrijven, maar de datingdienst keurt elk nieuw profiel. Dat kan weken duren. In deze wachtfase meldt de app: ‘Hoe completer je profiel, hoe makkelijker wij je kunnen controleren’. Je wordt dus aangemoedigd nog meer persoonsgegevens over te dragen. Ben je het wachten beu, dan kun je uitloggen. Maar onduidelijk is wat er gebeurt met de tot dan toe ingevulde gegevens.

Bij de hertest in mei blijkt dit laatste probleem opgelost: via het instellingenmenu in de app kun je kiezen voor uitloggen of account verwijderen. En de FAQ maakt nu duidelijk dat de gegevens in de wachtrijfase niet worden gebruikt of gedeeld.

Locatie gedeeld met adverteerders

De meeste apps en websites van datingdiensten communiceren met advertentienetwerken. Via de apps ontvangen advertentiebedrijven ook gegevens van je mobiel en je exacte locatie.

Voor dit ‘tracken’ door derden moeten datingsdiensten netjes toestemming vragen, maar bij 4 van de 12 gebeurde dit niet (helemaal) goed: Badoo, Bumble, Happn en Inner Circle. We hebben de aanbieders aangesproken.

Tijdens de hertest ontdekken we bij Badoo en Bumble dat je het delen van data wel achteraf kunt beperken. Maar dat is nog steeds niet zoals het hoort.

Alle resultaten op een rij (hertest)

Bij 7 van de 12 datingplatforms constateerden we een of meer privacyproblemen. Alle problemen (of het gebrek eraan) leiden tot een score. Aanvankelijk scoorden 8 van de datingdiensten goed, 3 matig en één onvoldoende.

Bij de hertest blijken 4 van de 7 aangespoken diensten verbeteringen te hebben doorgevoerd. Twee krijgen hierdoor een betere score dan bij de eerste test: Relatieplanet scoort nu 'goed' (was matig). Inner Circle schuift op van 'slecht' naar matig.