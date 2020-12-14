De Privacymeter maakt privacy makkelijk

Helft aangesproken bedrijven fikst problemen

In de onderzoeksperiode 2020 – 2021 hebben we 99 online diensten onderzocht. Bij 74 constateerden we privacyproblemen. Hiervan voerden 36 diensten verbeteringen door, omdat we ze hierop aanspraken. Dat is een succespercentage van 48%.

Privacymeter-onderzoeken

Dit zijn de onderzoeken tot nu toe waarbij de Privacymeter is gebruikt:

Sociale media (onderzoek augustus 2021, websites en apps)

Datingdiensten (onderzoek april 2021, websites en apps)

Voedingsapps (onderzoek februari 2021, websites en apps)

Online-supermarkten (onderzoek december 2020, websites en apps)

Internetbankieren (onderzoek april 2020, websites en apps)

Videobel-apps (onderzoek april 2020, websites en apps)

DNA-tests (onderzoek maart 2020, websites en apps)

Drogisterijsites (onderzoek februari 2020, alleen de websites, niet de apps).

Wat is de Privacymeter?

De Privacymeter is een onderzoeksmethode van de Consumentenbond om snel te bepalen hoeveel aandacht er is voor de privacy bij een website of een app.

Hij kleurt groen bij geen of weinig problemen.

bij geen of weinig problemen. Hij is oranje bij 1 serieus verbeterpunt, of slechts een paar kleine problemen.

bij 1 serieus verbeterpunt, of slechts een paar kleine problemen. Bij rood zijn er zoveel problemen dat de aandacht voor privacy echt tekortschiet.

We bepalen de score door de dienst kort te gebruiken. We checken of de privacyverklaring voldoet aan de regels van de AVG. Daarnaast controleren we of er niet direct advertentiecookies binnenkomen als je de site bezoekt. Voor zulke cookies moet je eerst akkoord geven.

Ook checken we of de dienst niet onnodig gegevens deelt met derde partijen. We zijn extra streng als de dienst gevoelige persoonsgegevens verwerkt.

Update maart 2020

Sinds maart 2020 beoordelen we in ons testprogramma ook de cookiecommunicatie: de website mag in zijn cookiemenu geen trucjes gebruiken om je in te laten stemmen met advertentiecookies.

Nog een nieuwigheidje is dat we de eventuele apps van de dienst bekijken op stiekem dataverkeer met advertentienetwerken.

Een privacyverklaring met meer dan 3500 woorden leidt ook tot strafpunten.

Update december 2020

We controleren hoe goed inlognamen en wachtwoorden zijn afgeschermd voor hackers.

Update augustus 2021

We controleren in hoeverre er bij het maken van een gebruikersaccount druk wordt uitgeoefend om je te laten instemmen met gebruik van je gegevens voor persoonlijke advertenties.

Waarom een Privacymeter?

Privacy = ingewikkeld

Veel privacyvoorwaarden zijn lange documenten vol ingewikkeld taalgebruik. Soms zijn de voorwaarden ook lastig te vinden. De Privacymeter helpt consumenten kiezen voor bedrijven die goed met je privacy omgaan. Wij nemen dus het vervelende uitzoekwerk van je over.

De Privacymeter helpt ons als wij bedrijven aanspreken die de privacyzaken nog niet (helemaal) op orde hebben. Door onze verbeterpunten uit te voeren kunnen ze alsnog een goede score krijgen. Zo houden we bedrijven scherp en zorgen we voor een betere bescherming van jouw privacy.

Wat testen jullie dan precies?

We controleren of bedrijven de privacywet (de AVG) respecteren en checken of ze gegevens niet onnodig met derde partijen delen.

Het complete testprogramma Privacymeter

Voor het bepalen van een Privacymeter-uitslag checken we een onderzochte dienst op de volgende onderdelen:

Slechts een quickscan

De Privacyscan is slechts een ‘quickscan’. Zo wordt de dienst/app zelf niet uitvoerig onderzocht en we controleren niet al het internetverkeer van en naar de dienst. Er kunnen dus privacyschendingen buiten beeld blijven. Denk aan datalekken door een slechte technische beveiliging.

We checken en beoordelen niet de advertentiecookies die binnenkomen als je instemt met de cookies van een website. Wil je de advertentiecookies automatisch blokkeren, installeer dan een adblocker.