De Privacymeter maakt privacy makkelijk

De Consumentenbond Privacymeter maakt het makkelijker om te kiezen voor bedrijven die goed met je privacy omgaan. Zelf de privacyvoorwaarden lezen en begrijpen is ingewikkeld en kost veel tijd. Wij nemen het vervelende uitzoekwerk van je over.

De Privacymeter is een middel om je snel te vertellen hoeveel aandacht er is voor je privacy bij een website of een app.

Hij kleurt groen bij geen of weinig problemen.

bij geen of weinig problemen. Hij is oranje bij 1 serieus verbeterpunt, of slechts een paar kleine problemen.

bij 1 serieus verbeterpunt, of slechts een paar kleine problemen. Bij rood zijn er zoveel problemen dat de aandacht voor privacy echt tekortschiet.

We bepalen de score door de dienst kort te gebruiken. We checken of de privacyverklaring voldoet aan de regels van de AVG. Daarnaast controleren we of eventuele advertentiecookies pas na toestemming geplaatst worden.

Ook checken we of de dienst niet onnodig gegevens deelt met derde partijen. We zijn extra streng als de dienst gevoelige persoonsgegevens verwerkt.

Waarom een Privacymeter?

Privacy = ingewikkeld

Veel privacyvoorwaarden zijn lange documenten vol ingewikkeld taalgebruik. Soms zijn de voorwaarden ook lastig te vinden. We introduceren de Privacymeter om consumenten te helpen kiezen voor bedrijven die goed met je privacy omgaan. Wij nemen dus het vervelende uitzoekwerk van je over.

De Privacymeter helpt ons als wij bedrijven aanspreken die de privacyzaken nog niet (helemaal) op orde hebben. Door onze verbeterpunten uit te voeren kunnen ze alsnog een goede score krijgen. Zo houden we bedrijven scherp en zorgen we voor een betere bescherming van jouw privacy.

Bij welke onderzoeken?

In eerste instantie gebruiken we de Privacymeter alleen bij websites (denk aan webwinkels of datingsites). Later willen we de Privacymeter ook toepassen bij apps.

Het eerste privacy-onderzoek waarbij we de Privacymeter gebruiken is dat van drogisterijsites.

Najaar 2019 hadden we al datingsites vergeleken. Aan dat privacy-onderzoek hebben we alsnog de Privacymeter toegevoegd. Maar 1 van de 10 datingsites scoorde bij de eerste check groen!

Wat testen jullie dan precies?

We controleren of bedrijven de privacywet (de AVG) respecteren en checken of ze gegevens niet onnodig met derde partijen delen.

Het complete testprogramma

Slechts een quickscan

De Privacyscan is slechts een ‘quickscan’. Zo wordt de dienst/app zelf niet uitvoerig onderzocht en we controleren niet het internetverkeer van en naar de dienst. Er kunnen dus privacyschendingen buiten beeld blijven. Denk aan datalekken, door een slechte technische beveiliging.

Lees meer: