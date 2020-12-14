De Privacymeter maakt privacy makkelijk

Peter Kulche Expert online privacyBijgewerkt op:1 juli 2025
In de onderzoeksperiode 2020 – 2021 hebben we 99 online diensten onderzocht. Bij 74 constateerden we privacyproblemen. Hiervan voerden 36 diensten verbeteringen door, omdat we ze hierop aanspraken. Dat is een succespercentage van 48%.
Dit zijn de onderzoeken tot nu toe waarbij de Privacymeter is gebruikt:
De Privacymeter is een onderzoeksmethode van de Consumentenbond om snel te bepalen hoeveel aandacht er is voor de privacy bij een website of een app.
We bepalen de score door de dienst kort te gebruiken. We checken of de privacyverklaring voldoet aan de regels van de AVG. Daarnaast controleren we of er niet direct advertentiecookies binnenkomen als je de site bezoekt. Voor zulke cookies moet je eerst akkoord geven.
Ook checken we of de dienst niet onnodig gegevens deelt met derde partijen. We zijn extra streng als de dienst gevoelige persoonsgegevens verwerkt.
Update maart 2020
Update december 2020
Update augustus 2021
Veel privacyvoorwaarden zijn lange documenten vol ingewikkeld taalgebruik. Soms zijn de voorwaarden ook lastig te vinden. De Privacymeter helpt consumenten kiezen voor bedrijven die goed met je privacy omgaan. Wij nemen dus het vervelende uitzoekwerk van je over.
De Privacymeter helpt ons als wij bedrijven aanspreken die de privacyzaken nog niet (helemaal) op orde hebben. Door onze verbeterpunten uit te voeren kunnen ze alsnog een goede score krijgen. Zo houden we bedrijven scherp en zorgen we voor een betere bescherming van jouw privacy.
We controleren of bedrijven de privacywet (de AVG) respecteren en checken of ze gegevens niet onnodig met derde partijen delen.
Voor het bepalen van een Privacymeter-uitslag checken we een onderzochte dienst op de volgende onderdelen:
De Privacyscan is slechts een ‘quickscan’. Zo wordt de dienst/app zelf niet uitvoerig onderzocht en we controleren niet al het internetverkeer van en naar de dienst. Er kunnen dus privacyschendingen buiten beeld blijven. Denk aan datalekken door een slechte technische beveiliging.
We checken en beoordelen niet de advertentiecookies die binnenkomen als je instemt met de cookies van een website. Wil je de advertentiecookies automatisch blokkeren, installeer dan een adblocker.