Consumentenbond lanceert Privacymeter

Nieuws|De Consumentenbond lanceert een Privacymeter voor online diensten. Hiermee kunnen consumenten in één oogopslag zien of een aanbieder zich aan de privacyregels houdt. De Privacymeter is als eerste toegepast op online drogisterijen. En iedere 2 maanden zal de Consumentenbond een andere branche doorlichten.

Onderzoekers van de Consumentenbond bepalen de privacyscore door 3 dingen.

een dienst te proberen

de privacyverklaring te controleren

na te gaan of een bedrijf advertentiecookies pas na toestemming plaatst.

Ook controleren ze of een aanbieder niet onnodig gegevens deelt met andere ('derde') partijen. Hieruit volgt een oordeel, uitgedrukt in rood, oranje of groen. Bedrijven die gevoelige gegevens verwerken, worden extra streng beoordeeld.

Extra stimulans

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Met de Privacymeter spelen we in op de wens van consumenten. Uit een enquête onder ruim 7000 panelleden komt naar voren dat 98% het belangrijk vindt dat bedrijven zorgvuldig met hun gegevens omgaan. Maar uit onze onderzoeken blijkt keer op keer dat er op dit vlak van alles misgaat.

De Privacymeter helpt consumenten én is een extra stimulans voor bedrijven om hun zaakjes op orde te brengen. En dat we de meter vandaag lanceren is geen toeval, want 28 januari is de Europese Dag van de Privacy.’

Drogisterijsites slordig

Als eerste onderzocht de Consumentenbond 15 online drogisterijen. Slechts 7 drogisterijen behaalden een groene score op de Privacymeter. Vooral DA.nl, Wehkamp.nl en een aantal kleinere webwinkels laten steken vallen. Zij gaan onder andere in de fout door direct advertentiecookies te plaatsen. Dit gebeurt nog voordat de bezoeker daar toestemming voor heeft gegeven.

Vier sites noemen geen termijn waarin ze de gegevens bewaren. Een andere site is niet duidelijk over welke gegevens worden verwerkt.

‘Een slechte zaak’, vindt Molenaar. ‘Deze sites verwerken persoonsgegevens over je gezondheid. Dat is gevoelige informatie en dan is zorgvuldigheid extra belangrijk.’

De Consumentenbond heeft de winkels die zich niet aan de regels houden, hier op aangesproken. Vier van hen hebben daarop verbeteringen doorgevoerd, waardoor ze alsnog in het groen komen.

De Consumentenbond heeft de bevindingen ook gedeeld met de Autoriteit Persoonsgegevens en aangedrongen op strengere handhaving .

