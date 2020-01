Drogisterijsites zakken voor privacytest

Veel online-drogisterijen scoren matig in onze privacytest. Van de 15 onderzochte sites scoren er 8 matig - in een enkel geval zelfs slecht - in onze privacytest. Online-drogisterijen moeten extra zorgvuldig met je gegevens omgaan, want zij verwerken gegevens over je gezondheid.

Populaire sites onderzocht

We onderzochten in december 15 populaire internetverkopers van zelfzorgmiddelen. Dit zijn medicijnen die drogisterijen zonder recept mogen verkopen. We keken specifiek naar de omgang met de privacy van bezoekers.

DA.nl, Wehkamp.nl en 8 andere webwinkels lieten steken vallen. Vooral omdat ze zonder toestemming advertentiecookies plaatsen. Met zulke cookies registreert Google, Facebook of een andere partij direct welke webpagina je bekijkt.

Je krijgt niet de kans om de cookies af te wijzen en dat is niet volgens de wet.

Slechts 5 van de 15 onlinedrogisterijen hebben geen enkel privacyprobleem:

ah.nl

bol.com

etos.nl

kruidvat.nl

trekpleister.nl

Van de 15 onderzochte sites hebben er 2 een klein privacyprobleem. Hierdoor krijgen ze nog steeds een 'goede' score voor privacy. Dit zijn:

etosdrogistonline.nl

plein.nl

Introductie 'Privacymeter'

Dit is het eerste privacy-onderzoek waarbij we de testresultaten met een 'privacymeter' weergeven. De kleurenscore bepalen we door het aantal problemen die we tegenkomen en de ernst ervan.

Bevindingen per website

Verbeterpunten opgestuurd

Begin december hebben we de testresultaten naar alle webwinkels gestuurd. Waar nodig gaven wij verbeterpunten. Begin januari hebben we dezelfde sites opnieuw onderzocht.

Het resutaat: veel van de verbeterpunten blijken doorgevoerd! Wel 4 van de 8 webwinkels verschieten van kleuren in positieve zin: van oranje (matig) naar groen (goed).

Helaas gaat er 1 webwinkel (etosdrogistonline.nl) van groen naar rood omdat de privacyverklaring van de site is verdwenen ( je hebt dus geen idee wat het bedrijf met je gegevens doet). De ondernemer in kwestie blijkt met deze webwinkel te stoppen en een nieuwe te beginnen.

Scores na de hertest

Hoe hebben we de sites onderzocht?

We gebruiken een testprogramma dat in hoofdzaak controleert of bedrijven zich aan de privacywet (AVG) houden.

We maken op elke site een gebruikersaccount aan en kijken welke persoonsgegevens de webwinkel verzamelt.

We controleren de privacyverklaring: is deze duidelijk en compleet en deelt de site niet onnodig gegevens met derde partijen.

We controleren of elke site netjes toestemming vraagt voor het plaatsen van advertentiecookies op je computer.

Lees meer: