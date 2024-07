Nextdoor buurtapp

Wat is Nextdoor?

Nextdoor is een buurtapp waarmee je makkelijk in contact komt met je buren. Nextdoor is ook via de website te gebruiken, zonder app dus. Je kunt allerlei informatie uitwisslen met je wijkgenoten. Bijvoorbeeld dat de gemeente van plan is de straat te versmallen en dat men daar nog protest tegen kan aantekenen. Of wie de weggelopen kat van de buurvrouw heeft gezien. Ook kun je samen evenementen organiseren, zoals een straatfeest.

Nextdoor is dus niet alleen op buurtpreventie en veiligheid gericht, zoals bijvoorbeeld WhatsApp BuurtPreventie.

Amerikaans bedrijf

Nextdoor is van een commercieel Amerikaans bedrijf. In Nederland verdient Nextdoor door het gebruik van gesponsorde berichten van nationale en lokale merken. Als je als gebruiker toestemming geeft, deelt Nextdoor bepaalde informatie met adverteerders.

Hoe werkt Nextdoor?

Je kunt op Nextdoor berichten of oproepjes plaatsen. Bijvoorbeeld de vraag wie je oude spullen wil ophalen. Of wie je kind wil helpen bij het maken van huiswerk. In het kader van buurtpreventie kun je ook onveilige situaties melden. Bijvoorbeeld dronken hangjongeren op de speeltoestellen. Of potentiële inbrekers. Als gebruiker van de Nextdoor-app kun je de (urgente) waarschuwingen direct als een alert ontvangen op je telefoon. Welke meldingen je wil ontvangen, stel je zelf in op de app.

Aanmelden

Als je de app voor de eerste keer opstart of naar de website gaat, kun je meteen een account aanmaken. Dit kun je doen via Facebook, je Google- of Apple-account, of je e-mailadres. Wij raden het laatste aan in verband met privacy.

Nextdoor vereist dat je je aanmeldt met je echte naam en adres. Om dit te bevestigen heeft het bedrijf een derde partij ingeschakeld. Tijdens een steekproef merkten wij dat je je nog vrij makkelijk kunt aanmelden voor een buurt waar je niet woont. Dit geldt ook voor andere buurtapps.

Het is daarom belangrijk dat je bewust ben van het feit dat ook kwaadwillenden zich kunnen aanmelden bij een buurtapp. Deel daarom bijvoorbeeld nooit wannner je op vakantie gaat. Bedenk goed wat je wilt delen via de app.

Afmelden

Zowel in de app als op de website kun je via 'Instellingen' en 'Account' kiezen voor 'Je account deactiveren'. Als je je account helemaal wilt verwijderen, moet je contact opnemen met Nextdoor.

Buren uitnodigen

Een sociaal platform als Nextdoor valt of staat met (voldoende) deelnemers. Je wordt dus gepusht om je buren uit te nodigen via allerlei wegen. Zo wordt er bij de aanmelding al gevraagd om je adresboek te uploaden om mensen te vinden die in je buurt wonen. Woont iemand in je buurt? Dan kun je hem of haar een e-mail, sms of zelfs een kaart sturen.

Ophef

In 2019 ontstond ophef in de media over de briefkaarten die Nextdoor verstuurde namens leden. Deze leden zeiden daar geen (bewuste) toestemming voor te hebben gegeven. Wij zochten deze kwestie uit.

Privacy

Het gebruik van de Nextdoor-app is gratis. Maar als iets gratis is, betaal je vaak met je gegevens.

Verdienmodel

In Nederland verdient Nextdoor door het gebruik van gesponsorde berichten van nationale en lokale merken. Als je als gebruiker toestemming geeft, deelt Nextdoor bepaalde informatie met adverteerders.

Hoewel je dus zelf bepaalt of je gegevens deelt met derden, worden je gegevens waarschijnlijk wel door Nextdoor geanalyseerd om advertenties op je profiel af te stemmen. Dat ze informatie analyseren steken ze niet onder stoelen of banken. En wordt uitgebreid beschreven in de privacyvoorwaarden. Je moet er vanuit gaan dat door het gebruik van de app informatie als je locatie en je type smartphone bekend is bij Nextdoor. Ook de informatie die je in berichten plaatst wordt publieke informatie.

Amerikaans bedrijf

Dat Nextdoor een Amerikaans bedrijf is heeft ook gevolgen:

'Nextdoor is een in de V.S. gevestigde dienst. Dus als je Nextdoor gebruikt, begrijp en accepteer je dat jouw informatie kan worden gebruikt in de V.S. of de andere landen van waaruit we onze niet-V.S. operaties steunen. Deze landen beschermen de privacy van consumenten, data en de toegang tot data misschien minder goed dan jouw eigen land.'

Wat Amerika en de NSA met je data doen is onduidelijk. Maar ga er maar vanuit dat ze erbij kunnen als ze dat willen.

Andere buurtapps

Nextdoor is niet de enige buurtapp. Veel buren gebruiken een gezamenlijke WhatsApp- of Facebookgroep. Ook WhatsBuurt BuurtPreventie is populair. Voorbeelden van andere apps zijn:

Burgernet: alleen berichten ontvangen als er iets gebeurt in jouw buurt

Hoplr: vergelijkbaar met Nextdoor, breder geöriënteerd dan alleen buurtpreventie, gebruik is gratis en er worden geen advertenties getoond

Veiligebuurt: een initiatief van verzekeraar Univé en gratis te gebruiken, toont geen advertenties.

Aansluiten

Wil je aansluiten bij een buurtgroep? Dan is het lastig te achterhalen welke apps in de buurt in gebruik zijn. Via alerteburen.nl kun je dat voor Nextdoor en Veiligebuurt checken. Op wabp.nl vind je de actie WhatsApp BuurtPreventie-groepen. Je kunt ook bij je gemeente navragen met welke apps zij samenwerken. En misschien wel het handigst: vraag je buren welke app zij gebruiken. Hoe meer buren dezelfde app gebruiken, hoe beter het werkt.

Enthousiast geworden? Houd je aan de huisregels binnen een groep en let goed op welke gegevens je deelt.

Lees ook: