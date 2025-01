Google-claim

Google ‘misbruikt’ jouw persoonlijke gegevens door deze te verkrijgen door misleiding en door informatie achter te houden over wat het daarmee doet. Hierdoor krijg jij geen kans enige controle over Google’s praktijken en het gebruik van jouw gegevens uit te oefenen, laat staan dat jij daar toestemming voor kunt geven. Het kan daarbij gaan om zeer gevoelige informatie die extra wettelijke bescherming geniet onder de privacywetgeving, bijvoorbeeld over je gezondheid, geloof of seksuele voorkeur.

Google combineert de verzamelde persoonsgegevens en maakt diepgaande profielen van de levens van consumenten, en creëert hiermee producten en diensten die het verkoopt aan derden voor advertentiedoeleinden (ook buiten Nederland). Google incasseert hiervoor jaarlijks miljarden aan winst.

Vaak houden ook deze andere partijen zich niet aan de privacyregels als ze gegevens over jou, die ze ontvangen van Google, verwerken, koppelen en gebruiken. Dit gebeurt op grote schaal en vaak in complexe en ondoorzichtige systemen. Door Google krijgen andere partijen dus gegevens over jou zonder dat je dat weet. Hierdoor kun je je privacy rechten niet afdwingen. Je verliest de regie en daarmee de zeggenschap en autonomie over je eigen gegevens.

Dit gaat ten koste van je privacy, keuzevrijheid en je mogelijkheid om je persoonsgegevens te controleren. Hiermee schendt Google de wet en wordt jij benadeeld. Daarnaast zijn persoonsgegevens geld waard. Doordat Google gegevens over jou deelt met derden, daalt de waarde van jouw gegevens. Google plukt de vruchten van een exclusief recht dat aan jou toebehoort. Ook daardoor lijd jij schade.