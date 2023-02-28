Kwart organisaties faalt bij inzageverzoek

Persoonsgegevens

Onze persoonsgegevens 'staan' bij steeds meer overheden, (online) dienstverleners, goede doelen en webwinkels. Soms werken ze met verkeerde, achterhaalde gegevens, of gebruiken de informatie voor een ongewenst doel. Voor ongevraagde reclame bijvoorbeeld. En soms bewaren ze gegevens onnodig lang. Dat maakt de impact van een datalek groter dan nodig.

Welke rechten heb je?

Gelukkig heb je dankzij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een aantal belangrijke rechten:

Het recht te vragen welke gegevens een organisatie van je heeft. Je hoeft niet uit te leggen waarom je inzage wilt. Een deel van de gegevens zie je vaak als je inlogt op het klantportaal van de organisatie. Maar wil je alles zien, dan kun je beter je inzagerecht gebruiken.

Het recht fouten te laten corrigeren.

Het recht te vragen je gegevens te verwijderen.

Steekproef

De kans bestaat dat je niet direct een reactie krijgt op je inzageverzoek. We deden najaar 2022 een steekproef bij 100 uiteenlopende organisaties.

Van 17 organisaties krijgen we niet binnen een maand een antwoord. We krijgen alleen een ontvangstbevestiging.

Bij 6 organisaties wordt de vraag verkeerd begrepen. We krijgen alleen een beschrijving van onze gegevens en niet de gegevens zelf. Of er ontbreken belangrijke zaken.

Bij 4 gaat er iets technisch mis.

Bij T-Mobile spelen meerdere problemen tegelijk.

Een kwart van de organisaties handelt ons verzoek dus niet goed af.

Gegevens verwijderen

We hebben 10 organisaties gevraagd onze klantgegevens te verwijderen, omdat we al een tijd geen contact meer met ze hadden. Zo voorkom je ongewenste reclameberichten en verklein je het risico op het lekken van je data. De meeste volgden het verzoek snel op. We hebben de indruk dat het beter werkt dan het opvragen van een kopie van je gegevens.

Boetekleed

De meeste organisaties met problemen trekken het boetekleed aan als we om commentaar vragen. ‘Oeps, foutje’, ‘Bedankt voor het signaal’ en ‘Dit gaan we beter regelen’.

Positief is dat driekwart van de organisaties wél op tijd reageert. Het is niet altijd duidelijk of ze alles sturen wat ze weten. Maar als je daarover twijfelt kun je altijd vragen naar wat je nog mist.