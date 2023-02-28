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Kwart organisaties faalt bij inzageverzoek

Bij elke organisatie kun je een kopie van je eigen gegevens opvragen. Dit ‘recht op inzage’ is een belangrijk onderdeel van de privacywet AVG. Maar in onze steekproef reageren 26 van de 100 organisaties te laat of zelfs helemaal niet. 
peter kulche

Peter Kulche   Expert online privacyGepubliceerd op:28 februari 2023

Online privacy overzicht

Persoonsgegevens

Onze persoonsgegevens 'staan' bij steeds meer overheden, (online) dienstverleners, goede doelen en webwinkels. Soms werken ze met verkeerde, achterhaalde gegevens, of gebruiken de informatie voor een ongewenst doel. Voor ongevraagde reclame bijvoorbeeld. En soms bewaren ze gegevens onnodig lang. Dat maakt de impact van een datalek groter dan nodig. 

Welke rechten heb je?

Gelukkig heb je dankzij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een aantal belangrijke rechten:

Steekproef 

De kans bestaat dat je niet direct een reactie krijgt op je inzageverzoek. We deden najaar 2022 een steekproef bij 100 uiteenlopende organisaties. 

  • Van 17 organisaties krijgen we niet binnen een maand een antwoord. We krijgen alleen een ontvangstbevestiging. 
  • Bij 6 organisaties wordt de vraag verkeerd begrepen. We krijgen alleen een beschrijving van onze gegevens en niet de gegevens zelf. Of er ontbreken belangrijke zaken. 
  • Bij 4 gaat er iets technisch mis. 
  • Bij T-Mobile spelen meerdere problemen tegelijk. 

Een kwart van de organisaties handelt ons verzoek dus niet goed af. 

Gegevens verwijderen

We hebben 10 organisaties gevraagd onze klantgegevens te verwijderen, omdat we al een tijd geen contact meer met ze hadden. Zo voorkom je ongewenste reclameberichten en verklein je het risico op het lekken van je data. De meeste volgden het verzoek snel op. We hebben de indruk dat het beter werkt dan het opvragen van een kopie van je gegevens.

Boetekleed 

De meeste organisaties met problemen trekken het boetekleed aan als we om commentaar vragen. ‘Oeps, foutje’, ‘Bedankt voor het signaal’ en ‘Dit gaan we beter regelen’. 

Positief is dat driekwart van de organisaties wél op tijd reageert. Het is niet altijd duidelijk of ze alles sturen wat ze weten. Maar als je daarover twijfelt kun je altijd vragen naar wat je nog mist.

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