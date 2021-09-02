Online identificeren

Je hoeft je steeds minder vaak in persoon aan de balie te identificeren, dat gebeurt op afstand. Denk aan online een telefoonabonnement of bankrekening afsluiten met een kopie van je identiteitsbewijs. Daardoor neemt de kans op identiteitsfraude toe. Een oplichter heeft dan alleen nog een kopie van jouw ID nodig.

Het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en -fouten (CMI) ontving in 2025 wel 9.000 meldingen.

Gevolgen van identiteitsfraude

In sommige gevallen zijn de gevolgen van identiteitsfraude verstrekkend. Als criminelen bijvoorbeeld op jouw naam leningen weten af te sluiten of een pand te huren, kan ineens de deurwaarder of politie voor je deur staan. Het kan dan jaren duren voordat je naam is gezuiverd.

Tips om identiteitsfraude te voorkomen

Wie mag wel/niet je identiteitsdocument vragen?

We krijgen veel vragen van leden welke instanties in welke situaties nu wel of niet een kopie mogen eisen van je identiteitskaart. Ook vragen leden hoe je een veilige kopie van je ID maakt.

Géén kopie maken

Particulieren: mogen om identiteitsbewijs vragen, maar geen kopie maken.

Winkels: mogen je hooguit vragen om het te tonen.

Hotels: mogen maar enkele gegevens noteren.

Wél een kopie maken

Telecomaanbieders: zonder BSN (burgerservicenummer) en pasfoto.

Autoverhuurders: zonder BSN (burgerservicenummer). Je hoeft je foto niet af te schermen. Je moet dan wel uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven voor het kopiëren of scannen van je foto.

Kamerverhuurders/makelaars: maar niet bij inschrijving en/of bezichtiging.

Werkgevers: volledige kopie.

Uitzendbureaus: mogen volledige kopie maken, maar deze maximaal 4 weken bewaren als je niet in dienst treedt bij een werkgever.

Bank, verzekeraar en notaris: volledige kopie.

Erkende zorgverleners als huisartsen ziekenhuizen, apotheken mogen in elk geval gegevens noteren, inclusief BSN (burgerservicenummer) en soms ook kopieën maken.

Lees ook: ID-kaart en privacy: vragen over veilige omgang.