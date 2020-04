DNA-tests slordig met privacy

Aanbieders van DNA-tests helpen je onbekende familieleden te vinden. Ook zeggen ze welke gezondheidsrisico’s ze in jouw DNA zien. Helaas blijkt uit onze test dat veel DNA-testers slordig omgaan met je privacy.

Privacyproblemen

We beoordeelden de 8 DNA-testbedrijven met ons privacytestprogramma. Slechts 1 DNA-lab scoorde goed (DDC Diagnostics) en de andere 7 matig.

Delen van gegevens

iGene meldt in zijn privacyverklaring dat het ‘anoniem’ DNA met derde partijen kan delen, ook commerciële. Maar DNA is niet anoniem, zelfs niet zonder naam en adres. Het delen van DNA mag dus helemaal niet zonder expliciete toestemming van de klant.

FamilyTreeDNA deelt je DNA en je identiteit standaard met opsporingsinstanties. Je kunt het delen wel uitschakelen.

23andMe, AncestryDNA en MyHeritage vragen aan gebruikers of zij hun DNA willen delen met onderzoekers buiten het bedrijf. Dit is voor de ontwikkeling van allerlei mooie toepassingen zoals nieuwe medicijnen. In de kleine lettertjes van de 3 DNA-labs staat dat zij hiermee geld verdienen en dat klanten niet delen in de inkomsten.

Privacyverklaring te lang

De privacyverklaringen van MyHeritage en 23andMe zijn veel te lang (12.350 en 10.010 woorden).

Advertentiecookies zonder toestemming

Alle 8 bedrijven hebben websites die advertentiecookies plaatsen zonder toestemming en/of niet op de juiste manier toestemming vragen voor die advertentiecookies.

Privacyscore na hertest

Wij hebben de geconstateerde problemen gemeld aan de labs. En in maart 2020 deden we een hertest, om te kijken of de problemen waren opgelost. Enkele diensten hebben de privacyproblemen opgelost en scoren dus beter. Het gaat om 23andme, iGene en Consanguinitas. Andere labs hebben niets verbeterd.

De score is afhankelijk van het aantal en aard van de tekortkomingen die wij vonden.

Welke bedrijven hebben we getest

Voor een artikel in Consumentengids april onderzochten wij 8 online-aanbieders van DNA-testen.

2 aanbieders van vaderschapstests

Consanguinitas

DDC Diagnostics

Ze doen wat ze beloven. We kregen zekerheid dat onze 2 testpersonen vader en zoon waren.

5 aanbieders van oorsprong- en verwantschapstests

23andMe

AncestryDNA

FamilyTreeDNA

LivingDNA

MyHeritage

Hiermee vindt je bijvoorbeeld neven en nichten in de derde en vierde graad. En je ziet waar voorouders woonden, honderden jaren geleden.

4 aanbieders van gezondheidstests

23andMe

iGene

LivingDNA

MyHeritage

We zijn niet enthousiast over de gezondheidstests. Ze menen op basis van je DNA iets te kunnen zeggen over je kans op aandoeningen en wat je er nog tegen kunt doen.

