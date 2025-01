Betrouwbaarheid reviews

Reviews worden veel gebruikt. Zo’n 59% van ons panel bekijkt reviews voor ze iets kopen. 46% checkt hiermee de betrouwbaarheid van een webwinkel. En 41% gebruikt reviewscores bij de keuze voor een product of winkel. Ons panel bestaat uit zo'n 11.000 ondervraagden.

Het is dus belangrijk dat de reviewscores kloppen. En dat reviews betrouwbaar zijn. Websites moeten zich daarom aan de wettelijke regels houden voor het plaatsen en tonen van reviews. We onderzochten dit bij 11 bekende webwinkels en 6 reviewplatforms.

Wat gaat er mis?

Websites moeten duidelijk uitleggen hoe ze omgaan met reviews, hoe de reviewscore berekend wordt en of er een vergoeding is betaald. Dat deden een groot aantal websites niet, of niet op de juiste manier.

Uitleg reviewscore ontbreekt vaak

Reviewscores zijn beoordelingen over een product of winkel, meestal weergegeven met sterren en gemiddelde score (cijfer 1 tot en met 5). Je kunt dan snel zien hoe tevreden andere gebruikers zijn. Hoe een website een reviewscore berekent, moet bij de reviews uitgelegd worden. Een link naar een webpagina waar de uitleg staat, kan ook.

Vijf van de 17 websites deden dit goed. De andere zeggen er niets of veel te weinig over.

Zeven websites geven geen uitleg over de scores.

Bedrijven passen websites aan

Naar aanleiding van ons onderzoek pasten H&M en Ikea de website aan. Wehkamp, Belsimpel, Decathlon en Hema beloofden dit ook te doen.

Duidelijkheid over gesponsorde reviews

Als een website een vergoeding geeft voor een beoordeling, dan mogen ze daarmee niet de inhoud van de beoordeling beïnvloeden. Ze moeten ook duidelijk aangeven dat iemand een vergoeding heeft gekregen. Dat kan door dit bij de review te vermelden of door te linken naar de informatie hierover.

Belsimpel doet dit niet, terwijl ze vergoedingen toestaan. Bij navraag laat Belsimpel weten ‘deze informatie duidelijker te gaan uiteenzetten op een nog in te richten webpagina’.

Website die gesponsorde reviews niet toestaan

Ook bij deze websites wil je weten wat hun beleid is over vergoedingen. Bij 7 websites ontbreekt deze informatie. H&M en Kieskeurig hebben hun websites hierop aangepast. Kiyoh en Hema hebben aanpassing toegezegd.

Welke informatie geven websites?

In onderstaande tabel staat welke informatie een website geeft. Dit kan bij de review zelf zijn of via een link. Tijdens ons onderzoek hebben sommige websites de informatie op hun website aangepast.

Is op de website duidelijk: Hoe de review tot stand kwam? Dat er een tegenprestatie voor de review was? Hoe de score is berekend? Amazon ja ja ja Belsimpel nee nee nee Bol ja ja ja Coolblue ja ja ja Decathlon ja ja nee Google Local Reviews ja ja nee Google Shopping reviews ja nee nee Hema nee nee nee H&M ja* ja* ja* Ikea ja ja ja* Kieskeurig ja ja* ja Kiyoh ja nee ja* Leen Bakker nee nee nee MediaMarkt ja ja nee Trustpilot ja ja ja Tweakers ja* ja ja* Wehkamp ja ja nee

Peildatum: 15 november 2023

* = De website heeft z'n informatievoorziening aangepast tijdens ons onderzoek.

Maatregelen tegen nepreviews

Het is belangrijk dat websites maatregelen nemen om nepreviews te voorkomen. De ACM noemt een aantal mogelijke maatregelen.

Registratie

Een daarvan is dat je je als consument moet registreren om een review te mogen plaatsen. Dit wordt door alle onderzochte websites gedaan. Je moet een account aanmaken of een e-mail opgeven.

Product kopen

De meeste websites staan alleen reviews toe als je een product ook echt bij ze hebt gekocht. Je krijgt na aankoop een uitnodiging om een review te schrijven. Meestal is dit kort na aanschaf. Over de kwaliteit of levensduur van het product is dan vaak nog weinig over te zeggen.

Heb je een product in een stenen winkel gekocht, dan staan sommige webwinkels toe dat je hierover een review schrijft op hun site.

Detectiesysteem

Een andere maatregel is een geautomatiseerd opsporingssysteem om verdachte patronen te herkennen om nepreviews te onderscheppen. De meeste websites passen zo’n systeem toe. Alleen Belsimpel, Coolblue, Hema en H&M maken hier geen gebruik van.

Klachtenafhandeling

Als jouw review wordt afgekeurd wil je als reviewer weten hoe je een klacht kunt indienen. En hoe de website hiermee omgaat.

Hoewel een klachtenregeling geen wettelijke verplichting is, willen we dat websites uitleggen hoe de klachtenafhandeling verloopt. Zoals waar en hoe kun je een klacht melden, hoe wordt met de klacht omgegaan en binnen hoeveel dagen kun je een reactie verwachten. Een vermelding dat je een mailtje kunt sturen naar de klachtenservice, vinden we onvoldoende.

Websites met klachtenregeling

Slechts 3 websites hebben een klachtenregeling: Kieskeurig, Kiyoh en Trustpilot.

Deze websites beloven beterschap

Een aantal websites zoals Wehkamp, Decathlon beloven beterschap. Bol en Tweakers gaan dit nog overwegen.

Afgekeurde reviews

Van ons panel is 3% door een webwinkel gevraagd om een negatieve review aan te passen. En bij 5% is een review verwijderd. Meestal omdat de beoordeling niet positief genoeg was. Een panellid schrijft 'Mijn review werd niet geplaatst. Die was negatief over het product. Ik heb het tweemaal geprobeerd, maar het lukte niet. Dat geeft mij het gevoel dat dit ook bij andere producten gebeurt'.

Wat zegt de reviewscore?

We zagen dat reviewscores gebaseerd zijn op álle reviews, dus inclusief gesponsorde reviews als een website dat toestaat. Dit maakt het lastig om de reviewscore goed te interpreteren.

We vinden dat een website de mogelijkheid moet bieden om gesponsorde reviews uit de reviewscore te filteren. Maar er is weinig animo voor zo’n filter:

Belsimpel

'Dit heeft naar ons inzicht momenteel geen toegevoegde waarde voor onze klanten. Bij ons zijn geen signalen bekend van klanten die dit anders ervaren. We gaan dit wel opnieuw evalueren, dus mocht daar iets anders uit voortkomen dan moeten we ons beleid daarin mogelijk herzien.'

Tweakers

'We vermelden bij dergelijke reviews naar onze mening duidelijk dat de reviewer het product door middel van sponsoring heeft kunnen reviewen. Het niet kunnen filteren hierop kennen we ook niet als een gebruikersprobleem.'

Reviews kunnen wel helpen

Ondanks alle kanttekeningen kunnen reviews je helpen bij je aankoopbeslissing. Ga wel verstandig om met reviews. Staar je niet blind op de reviewscore, lees de beschrijving en let op de datum van de review. Zoek ook op andere (review)sites naar ervaringen.